2026 年 XNUMX 月：Linux 世界中的好事、坏事、趣事等等

Jose Albert

9分钟

2026年4月：Linux宇宙的利弊与趣闻

2026年4月：Linux宇宙的利弊与趣闻

2026年4月已结束因此，今天我们照例为您带来这份简短而实用的信息汇编，内容涵盖新闻、教程、手册、指南以及与以下方面相关的发布活动： Linuxverse（自由软件、开源和 GNU/Linux）.

其中一些是 来自我们的网站和一些重要的全球网站的其他网站，发生在当前月份。

2026年2月：Linux宇宙的利弊与趣闻

2026年2月：Linux宇宙的利弊与趣闻

但是，在开始阅读这篇有关当前信息的文章之前 2026 年 XNUMX 月的 Linuxverse, 我们推荐 以前的相关帖子 上个月的内容附在文末，供日后阅读，如果您觉得有用、有趣或有必要的话：

我们通常用于本系列出版物的一些相关网络资源是： 发布日志网站 DistroWatch、OS.Watch、FOSSTorrent 和 ArchiveOS;以及以下组织的网站： 自由软件基金会（FSF）的， 开源计划（OSI）Linux 基金会 (LF).

2026年3月：Linux宇宙的利弊与趣闻
相关文章：
2026 年 XNUMX 月：Linuxverse 中的好、坏、有趣等等

本月帖子

四月总结 2026

Linux 上的内部 四月2026

良好

KaOS 2026.03 欢迎
相关文章：
KaOS Linux 2026.03 移除了 systemd，并采用了 Niri 以及 Limine 和 Dracut。
尾巴7.6
相关文章：
Tails 7.6 改进了 Tor 自动连接并采用了 GNOME Secrets。

时尚手袋

Rowhammer GPU攻击
相关文章：
GDDRHammer 和 GeForge：两种针对 GPU 的新型 Rowhammer 攻击

有趣的

apertis-2026-嵌入式系统的新Linux标准
相关文章：
Apertis 2026：面向嵌入式系统的新 Linux 标准
kde-plasma-6-7-news-kwin-multi-gpu-wayland-flatpak
相关文章：
KDE Plasma 6.7：多GPU性能、Wayland和Flatpak门户

热门推荐

  • 2026 年 XNUMX 月：本月有关 Linuxverse 的信息活动本月关于 GNU/Linux、自由软件和开源软件的新闻摘要。 ()
  • OpenSSH 10.3：安全补丁、代理查询和新的惩罚措施现在，ssh-add 命令为 AI 代理查询添加了 -Q 选项。 ()
  • Arti 2.2.0：新增 HTTP CONNECT 支持、RPC 改进和安全性：包含安全补丁 TROVE-2026-005，修复了 DoS 攻击漏洞。 ()
  • EmDash：这款创新的开源内容管理系统旨在成为人工智能时代 WordPress 的精神继承者。使用 «TypeScript» 和 «Astro 6.0» 编写。 ()
  • Linux 7.0 整合了 Rust，规范了 AI，并提升了其性能。现在，Rust 已经达到稳定状态，并且采用了 ML-DSA 来防止未来的量子计算攻击。 ()
  • Deepin 25.1.0 首次推出完整的 AI 控制功能，并更新至 Linux 内核 6.18。: 优惠 侧边栏提供 DeepSeek 3.2 和 GLM 4.7 用于翻译和摘要任务。 ()
  • Raspberry Pi OS 6.2 禁用了免密码 sudo 功能，并采用了 Pipewire。：从系统初始启动开始，实现零脉冲音频和直接 Pipewire 控制。 ()
  • Scratch 积木式编程软件的有趣替代方案：ACECode 和 AutanaBlockCode一个来自西班牙，一个来自委内瑞拉。 ()
Linuxverse 发行版：14 年第 2026 周新闻
相关文章：
Linuxverse 新闻周刊 14/2026：4MLinux 51.0、Elive 3.8.50 和 Netrunner 26

在FromLinux之外

在“来自 Linux”之外 四月2026

本月在“DistroWatch”、“OS Watch”、“FOSSTorrent”等网站上发布的版本

  1. 4MLinux 51.1: 29 月 XNUMX 日。
  2. 赫尔万 4.0: 29 月 XNUMX 日。
  3. Vitalinux 3.5-2026.04.27: 29 月 XNUMX 日。
  4. Nyarch 26.04: 29 月 XNUMX 日。
  5. Proxmox 4.2-1“备份服务器”: 29 月 XNUMX 日。
  6. 锂铝石44.20260429: 29 月 XNUMX 日。
  7. 托鲁操作系统 2.3.0: 29 月 XNUMX 日。
  8. 鹦鹉7.2: 29 月 XNUMX 日。
  9. BlueOnyx 5212R-20260428: 28 月 XNUMX 日。
  10. Fedora 44: 28 月 XNUMX 日。
  11. 精简版 8.0-rc1: 28 月 XNUMX 日。
  12. IPFire 2.29-core201: 28 月 XNUMX 日。
  13. MagOS 2025_20260426: 27 月 XNUMX 日。
  14. Drauger 7.8-beta3: 27 月 XNUMX 日。
  15. 平板车 4593.2.0: 27 月 XNUMX 日。
  16. 塔罗斯1.13.0: 27 月 XNUMX 日。
  17. 活根 17.26.04.26: 27 月 XNUMX 日。
  18. 易操作系统 7.3: 27 月 XNUMX 日。
  19. Vipnix 20260427: 27 月 XNUMX 日。
  20. NebiOS 10.2.1-dev2026.04.26: 26 月 XNUMX 日。
  21. CachyOS 260426: 26 月 XNUMX 日。
  22. 德文6.1.1: 25 月 XNUMX 日。
  23. Fishy 3.0: 25 月 XNUMX 日。
  24. 塔罗斯1.12.7: 25 月 XNUMX 日。
  25. 沙漠 • 5.0_26.04: 24 月 XNUMX 日。
  26. 零号办公室 • 复制品-1_4_5: 24 月 XNUMX 日。
  27. Ubuntu 统一 26.04: 24 月 XNUMX 日。
  28. 趣味操作系统 26.04: 24 月 XNUMX 日。
  29. 阿斯米 26.04: 24 月 XNUMX 日。
  30. 航海家26.04的: 24 月 XNUMX 日。
  31. arcOS 22.2: 23 月 XNUMX 日。
  32. 许本图26.04: 23 月 XNUMX 日。
  33. Ubuntu Studio 26.04: 23 月 XNUMX 日。
  34. 优麒麟 26.04: 23 月 XNUMX 日。
  35. Ubuntu肉桂26.04: 23 月 XNUMX 日。
  36. Ubuntu Budgie 26.04: 23 月 XNUMX 日。
  37. Ubuntu的26.04: 23 月 XNUMX 日。
  38. Lubuntu 26.04: 23 月 XNUMX 日。
  39. Kubuntu的26.04的: 23 月 XNUMX 日。
  40. 教育版 26.04: 23 月 XNUMX 日。
  41. AlmaLinux 9.8-beta1: 23 月 XNUMX 日。
  42. 奥马奇 3.6.0: 23 月 XNUMX 日。
  43. 尾巴7.7: 23 月 XNUMX 日。
  44. 操作系统 13.4.1: 23 月 XNUMX 日。
  45. 莫纳 25.2: 22 月 XNUMX 日。
  46. Redcore 2601: 22 月 XNUMX 日。
  47. 燕尾服 20260421: 21 月 XNUMX 日。
  48. KDu 9-rv2: 21 月 XNUMX 日。
  49. StormOS v1a: 21 月 XNUMX 日。
  50. 阿蒂克斯 20260420: 21 月 XNUMX 日。
  51. 饮食派10.3: 21 月 XNUMX 日。
  52. Lilidog 2006年2月26日: 20 月 XNUMX 日。
  53. Ctlos 2.5.0: 20 月 XNUMX 日。
  54. 终极2026.04.19: 20 月 XNUMX 日。
  55. Butterbian 0.2.0: 20 月 XNUMX 日。
  56. 纽泰X 26.04.3: 19 月 XNUMX 日。
  57. Neko-Void Beta-6.3: 19 月 XNUMX 日。
  58. Kader⁴² 2026.04.19: 19 月 XNUMX 日。
  59. CalamaroOS 20260419: 19 月 XNUMX 日。
  60. Slarpx 2.1: 19 月 XNUMX 日。
  61. 幽灵BSD 26.1: 18 月 XNUMX 日。
  62. Solus 4.9: 18 月 XNUMX 日。
  63. Synex 260418: 18 月 XNUMX 日。
  64. ENux 5.3.1: 18 月 XNUMX 日。
  65. BigLinux 2026-04-18: 18 月 XNUMX 日
  66. ZimaOS 1.6.0: 16 月 XNUMX 日。
  67. 第83季度 13.09 年: 17 月 XNUMX 日。
  68. 奥马奇 3.5.1: 16 月 XNUMX 日。
  69. 旺德富尔 20260415: 16 月 XNUMX 日。
  70. Talos 1.13.0-rc0: 16 月 XNUMX 日。
  71. 智能操作系统 20260416: 16 月 XNUMX 日。
  72. Q4OS 7.0-r5-测试版: 15 月 XNUMX 日。
  73. RakuOS 2026.04.15: 15 月 XNUMX 日。
  74. 高山3.23.4: 15 月 XNUMX 日。
  75. 佐林18.1: 15 月 XNUMX 日。
  76. 尾巴7.6.2: 15 月 XNUMX 日。
  77. TrueNAS 25.10.3: 14 月 XNUMX 日。
  78. 冰川 2026-04-13: 14 月 XNUMX 日。
  79. RasPiOS 2026-04-13: 14 月 XNUMX 日。
  80. StratOS 2026.04.14: 14 月 XNUMX 日。
  81. 枫叶1.4.5: 14 月 XNUMX 日。
  82. extrox 20260414: 14 月 XNUMX 日。
  83. AgarimOS 20260413: 13 月 XNUMX 日。
  84. Voyager 26.04-beta2: 11 月 XNUMX 日。
  85. Quirinux 2.2-Rev1: 11 月 XNUMX 日。
  86. 易操作系统 7.2.4: 11 月 XNUMX 日。
  87. openKylin 2.0-SP2-20260407: 10 月 XNUMX 日。
  88. VailuxOS 1.6.0.6: 10 月 XNUMX 日。
  89. 特里斯凯尔12.0: 10 月 XNUMX 日。
  90. 深25.1.0: 10 月 XNUMX 日。
  91. 模式 13: 9 月 XNUMX 日。
  92. openmamba 20260409: 9 月 XNUMX 日。
  93. ENux 5.2.1: 8 月 XNUMX 日。
  94. BRGV-OS 08042026: 8 月 XNUMX 日。
  95. 尾巴7.6.1: 8 月 XNUMX 日。
  96. pearOS 26.4: 8 月 XNUMX 日。
  97. GParted 1.8.1-3: 8 月 XNUMX 日。
  98. HAOS 17.2: 7 月 XNUMX 日。
  99. 到期日期 6.4-260407: 7 月 XNUMX 日。
  100. 斯纳尔 1.40: 7 月 XNUMX 日。
  101. CentOS 10-20260406: 7 月 XNUMX 日。
  102. 扑通26.2: 7 月 XNUMX 日。
  103. LinuxFX 11.26.04: 6 月 XNUMX 日。
  104. Berserk Arch 2026.04.05: 6 月 XNUMX 日。
  105. NetBSD 11.0_RC3: 5 月 XNUMX 日。
  106. 文托伊 1.1.11: 5 月 XNUMX 日。
  107. AbeirOS 20260405: 5 月 XNUMX 日。
  108. AfagOS 20260405: 5 月 XNUMX 日。
  109. AgarimOS 20260405: 5 月 XNUMX 日。
  110. PikaOS 26.04.04: 4 月 XNUMX 日。
  111. 剑26.03: 4 月 XNUMX 日。
  112. stillOS 10.1-r2: 4 月 XNUMX 日。
  113. ML4W 12.2.2: 4 月 XNUMX 日。
  114. BigLinux 2026.04.04: 4 月 XNUMX 日。
  115. 混合操作系统2026.04.01: 4 月 XNUMX 日。
  116. 埃索拉 20260403: 4 月 XNUMX 日。
  117. Noid 20260403: 3 月 XNUMX 日。
  118. ShredOS 2025.11_29: 3 月 XNUMX 日。
  119. 阿蒂克斯 20260402: 2 月 XNUMX 日。
  120. KDE Linux 20260402: 2 月 XNUMX 日。
  121. CalamaroOS 20260402: 2 月 XNUMX 日。
  122. ShrikeLinux 2026.04.02: 2 月 XNUMX 日。
  123. Synex 13-u7: 2 月 XNUMX 日。
  124. Arcris 2026.04.02: 2 月 XNUMX 日。
  125. d77void 20260402: 2 月 XNUMX 日。
  126. 植物区系20260402: 2 月 XNUMX 日。
  127. Xray_OS 2026.04.0: 2 月 XNUMX 日。
  128. 智能操作系统 20260402: 2 月 XNUMX 日。
  129. GNOME 操作系统 1026083: 2 月 XNUMX 日。
  130. 网行者26: 2 月 XNUMX 日。
  131. 幼犬260401: 2 月 XNUMX 日。
  132. Alien-OS 26.04: 1 月 XNUMX 日。
  133. 拱门2026.04.01: 1 月 XNUMX 日。
  134. ZimaOS 1.6.0-beta2: 1 月 XNUMX 日。
  135. EznixOS 260401: 1 月 XNUMX 日。
  136. 重新计算盒 10.0.4: 1 月 XNUMX 日。
  137. 午夜BSD 4.0.4: 1 月 XNUMX 日。
  138. 分手博士 26.04: 1 月 XNUMX 日。
  139. 纪郎26.04.01.01: 1 月 XNUMX 日。
  140. ObsidianOS 2026.03.31: 1 月 XNUMX 日。

更深入地 有关每个版本的更多信息 以及其他，以下内容可用 链接.

Linuxverse 发行版：17 年第 2026 周新闻
相关文章：
Linuxverse 第 17/2026 周新闻：AlmaLinux OS 9.8 Beta 1、Redcore Linux 2601 和 Ubuntu 26.04

来自自由软件基金会 (FSF / FSFE) 的精选新闻

  • 三月 GNU Spotlight 特辑，嘉宾：Amin Bandali – 18 个全新的 GNU 版本！4 月 1 日，这位著名的 FSF 贡献者像往常一样在每个月初通知我们上个月（截至 3 月 31 日）更新的 18 个 GNU 项目软件版本，其中包括：anastasis-0.7.0、apl-2.0、autoconf-2.73、freeipmi-1.6.17、g-golf-0.8.5、gnuhealth-his-5.0.6、gnun-1.6、gnunet-0.27.0、groff-1.24.1、hello-2.12.3、libiconv-1.19、mpc-1.4.0、parallel-20260322、pspp-2.1.1、r-4.5.3、taler-1.5、texinfo-7.3 和 unifont-17.0.04。)

GNU并行软件包 它是一种用于在一台或多台计算机上并行运行 shell 任务的工具。这些任务可以包含单个命令或脚本，并针对文件列表、主机列表、用户列表或其他项目执行。

要了解有关此信息和同期其他新闻的更多信息，请单击以下链接： 金融稳定论坛 y FSFE.

来自开源倡议 (OSI) 的特色新闻

  • 明确界定：可持续发展和增长的三年路线图：一个 今年早些时候，开源促进会（OSI）和 关于代码 他们通过以下方式正式确立了合作关系： 谅解备忘录（MoU）一份将日常运营委托给……的协议 明确定义 致 AboutCode，这保证了项目的长期可持续性、持续发展及其对整个开源生态系统的更大影响。 因此，这该路线图旨在应对关键挑战，同时为 ClearlyDefined 的长期成功奠定基础。. ()

明确定义 长期以来，它一直是开源软件来源和许可元数据的重要社区资源。得益于 AboutCode 在开源工具、数据和软件供应链标准方面的领导地位和丰富经验，该项目如今已蓄势待发，即将以新的方式发展壮大。

要了解有关此信息和其他新闻的更多信息，请单击以下内容 链接.

来自 Linux 基金会组织 (FL) 的最新消息

  • Linux 基金会 (FL) 2026 年 4 月简报: 在众多已公布和讨论的方案中，有一些方案尤为突出，例如 本次会议重点介绍了旨在大规模保护关键基础设施的里程碑式项目“玻璃之翼”（Project Glasswing）的启动。此外，我们还了解到，在纽约举行的MCP开发峰会上，“代理互联网”（Internet of Agents）技术取得了快速发展，同时x402基金会也正式成立，旨在为通用支付建立一个全新的中立平台。值得一提的是，在Coinbase的x402协议以及Stripe、Cloudflare和亚马逊网络服务（AWS）等其他创始成员的共同努力下，该基金会的目标是构建一个互操作的未来，在这个未来中，人工智能代理和应用程序接口（API）可以像交换数据一样无缝地进行交易。 ()

玻璃翼计划 Glasswing 是一个耗资 100 亿美元的开源领域防御项目，由 Linux 基金会与 AWS、谷歌、微软和 Anthropic 等行业领军企业组成的大型联盟共同打造。该项目利用 Claude Mythos 的前沿模型，识别并自动修复关键基础设施中的高危漏洞。通过解决“可维护性差距”，Glasswing 为防御者提供持久的、人工智能驱动的网络安全优势。

要了解有关此信息和同期其他新闻的更多信息，请单击以下链接： Linux基金会， 用英语; 和 欧洲 Linux 基金会， 在西班牙语中。

2026年2月：Linux宇宙的利弊与趣闻
相关文章：
2026 年 XNUMX 月：Linuxverse 中的好、坏、有趣等等

2024 年之后的摘要图

总结

总之，我们希望这 小而有用 新闻纲要》 带有亮点 我们的“Linux 博客”内外，在今年的第四个月（2026 年 XNUMX 月），为 Linuxverse 内部和外部所有自由开放的技术和发展的改进、增长和传播做出巨大贡献。

最后，记住 访问我们的 «起始页面» 西班牙语版或者，您也可以使用其他语言（只需在当前网址末尾添加 2 个字母，例如：ar、de、en、fr、ja、pt 和 ru 等）来查找更多最新内容。