2026年4月：Linux宇宙的利弊与趣闻

2026年4月已结束因此，今天我们照例为您带来这份简短而实用的信息汇编，内容涵盖新闻、教程、手册、指南以及与以下方面相关的发布活动： Linuxverse（自由软件、开源和 GNU/Linux）.
其中一些是 来自我们的网站和一些重要的全球网站的其他网站，发生在当前月份。
但是，在开始阅读这篇有关当前信息的文章之前 2026 年 XNUMX 月的 Linuxverse, 我们推荐 以前的相关帖子 上个月的内容附在文末，供日后阅读，如果您觉得有用、有趣或有必要的话：
我们通常用于本系列出版物的一些相关网络资源是： 发布日志网站 DistroWatch、OS.Watch、FOSSTorrent 和 ArchiveOS;以及以下组织的网站： 自由软件基金会（FSF）的， 开源计划（OSI） 和 Linux 基金会 (LF).
四月总结 2026
Linux 上的内部 四月2026
良好
时尚手袋
有趣的
热门推荐
- 2026 年 XNUMX 月：本月有关 Linuxverse 的信息活动本月关于 GNU/Linux、自由软件和开源软件的新闻摘要。 (见)
- OpenSSH 10.3：安全补丁、代理查询和新的惩罚措施现在，ssh-add 命令为 AI 代理查询添加了 -Q 选项。 (见)
- Arti 2.2.0：新增 HTTP CONNECT 支持、RPC 改进和安全性：包含安全补丁 TROVE-2026-005，修复了 DoS 攻击漏洞。 (见)
- EmDash：这款创新的开源内容管理系统旨在成为人工智能时代 WordPress 的精神继承者。使用 «TypeScript» 和 «Astro 6.0» 编写。 (见)
- Linux 7.0 整合了 Rust，规范了 AI，并提升了其性能。现在，Rust 已经达到稳定状态，并且采用了 ML-DSA 来防止未来的量子计算攻击。 (见)
- Deepin 25.1.0 首次推出完整的 AI 控制功能，并更新至 Linux 内核 6.18。: 优惠 侧边栏提供 DeepSeek 3.2 和 GLM 4.7 用于翻译和摘要任务。 (见)
- Raspberry Pi OS 6.2 禁用了免密码 sudo 功能，并采用了 Pipewire。：从系统初始启动开始，实现零脉冲音频和直接 Pipewire 控制。 (见)
- Scratch 积木式编程软件的有趣替代方案：ACECode 和 AutanaBlockCode一个来自西班牙，一个来自委内瑞拉。 (见)
在“来自 Linux”之外 四月2026
本月在“DistroWatch”、“OS Watch”、“FOSSTorrent”等网站上发布的版本
- 4MLinux 51.1: 29 月 XNUMX 日。
- 赫尔万 4.0: 29 月 XNUMX 日。
- Vitalinux 3.5-2026.04.27: 29 月 XNUMX 日。
- Nyarch 26.04: 29 月 XNUMX 日。
- Proxmox 4.2-1“备份服务器”: 29 月 XNUMX 日。
- 锂铝石44.20260429: 29 月 XNUMX 日。
- 托鲁操作系统 2.3.0: 29 月 XNUMX 日。
- 鹦鹉7.2: 29 月 XNUMX 日。
- BlueOnyx 5212R-20260428: 28 月 XNUMX 日。
- Fedora 44: 28 月 XNUMX 日。
- 精简版 8.0-rc1: 28 月 XNUMX 日。
- IPFire 2.29-core201: 28 月 XNUMX 日。
- MagOS 2025_20260426: 27 月 XNUMX 日。
- Drauger 7.8-beta3: 27 月 XNUMX 日。
- 平板车 4593.2.0: 27 月 XNUMX 日。
- 塔罗斯1.13.0: 27 月 XNUMX 日。
- 活根 17.26.04.26: 27 月 XNUMX 日。
- 易操作系统 7.3: 27 月 XNUMX 日。
- Vipnix 20260427: 27 月 XNUMX 日。
- NebiOS 10.2.1-dev2026.04.26: 26 月 XNUMX 日。
- CachyOS 260426: 26 月 XNUMX 日。
- 德文6.1.1: 25 月 XNUMX 日。
- Fishy 3.0: 25 月 XNUMX 日。
- 塔罗斯1.12.7: 25 月 XNUMX 日。
- 沙漠 • 5.0_26.04: 24 月 XNUMX 日。
- 零号办公室 • 复制品-1_4_5: 24 月 XNUMX 日。
- Ubuntu 统一 26.04: 24 月 XNUMX 日。
- 趣味操作系统 26.04: 24 月 XNUMX 日。
- 阿斯米 26.04: 24 月 XNUMX 日。
- 航海家26.04的: 24 月 XNUMX 日。
- arcOS 22.2: 23 月 XNUMX 日。
- 许本图26.04: 23 月 XNUMX 日。
- Ubuntu Studio 26.04: 23 月 XNUMX 日。
- 优麒麟 26.04: 23 月 XNUMX 日。
- Ubuntu肉桂26.04: 23 月 XNUMX 日。
- Ubuntu Budgie 26.04: 23 月 XNUMX 日。
- Ubuntu的26.04: 23 月 XNUMX 日。
- Lubuntu 26.04: 23 月 XNUMX 日。
- Kubuntu的26.04的: 23 月 XNUMX 日。
- 教育版 26.04: 23 月 XNUMX 日。
- AlmaLinux 9.8-beta1: 23 月 XNUMX 日。
- 奥马奇 3.6.0: 23 月 XNUMX 日。
- 尾巴7.7: 23 月 XNUMX 日。
- 操作系统 13.4.1: 23 月 XNUMX 日。
- 莫纳 25.2: 22 月 XNUMX 日。
- Redcore 2601: 22 月 XNUMX 日。
- 燕尾服 20260421: 21 月 XNUMX 日。
- KDu 9-rv2: 21 月 XNUMX 日。
- StormOS v1a: 21 月 XNUMX 日。
- 阿蒂克斯 20260420: 21 月 XNUMX 日。
- 饮食派10.3: 21 月 XNUMX 日。
- Lilidog 2006年2月26日: 20 月 XNUMX 日。
- Ctlos 2.5.0: 20 月 XNUMX 日。
- 终极2026.04.19: 20 月 XNUMX 日。
- Butterbian 0.2.0: 20 月 XNUMX 日。
- 纽泰X 26.04.3: 19 月 XNUMX 日。
- Neko-Void Beta-6.3: 19 月 XNUMX 日。
- Kader⁴² 2026.04.19: 19 月 XNUMX 日。
- CalamaroOS 20260419: 19 月 XNUMX 日。
- Slarpx 2.1: 19 月 XNUMX 日。
- 幽灵BSD 26.1: 18 月 XNUMX 日。
- Solus 4.9: 18 月 XNUMX 日。
- Synex 260418: 18 月 XNUMX 日。
- ENux 5.3.1: 18 月 XNUMX 日。
- BigLinux 2026-04-18: 18 月 XNUMX 日
- ZimaOS 1.6.0: 16 月 XNUMX 日。
- 第83季度 13.09 年: 17 月 XNUMX 日。
- 奥马奇 3.5.1: 16 月 XNUMX 日。
- 旺德富尔 20260415: 16 月 XNUMX 日。
- Talos 1.13.0-rc0: 16 月 XNUMX 日。
- 智能操作系统 20260416: 16 月 XNUMX 日。
- Q4OS 7.0-r5-测试版: 15 月 XNUMX 日。
- RakuOS 2026.04.15: 15 月 XNUMX 日。
- 高山3.23.4: 15 月 XNUMX 日。
- 佐林18.1: 15 月 XNUMX 日。
- 尾巴7.6.2: 15 月 XNUMX 日。
- TrueNAS 25.10.3: 14 月 XNUMX 日。
- 冰川 2026-04-13: 14 月 XNUMX 日。
- RasPiOS 2026-04-13: 14 月 XNUMX 日。
- StratOS 2026.04.14: 14 月 XNUMX 日。
- 枫叶1.4.5: 14 月 XNUMX 日。
- extrox 20260414: 14 月 XNUMX 日。
- AgarimOS 20260413: 13 月 XNUMX 日。
- Voyager 26.04-beta2: 11 月 XNUMX 日。
- Quirinux 2.2-Rev1: 11 月 XNUMX 日。
- 易操作系统 7.2.4: 11 月 XNUMX 日。
- openKylin 2.0-SP2-20260407: 10 月 XNUMX 日。
- VailuxOS 1.6.0.6: 10 月 XNUMX 日。
- 特里斯凯尔12.0: 10 月 XNUMX 日。
- 深25.1.0: 10 月 XNUMX 日。
- 模式 13: 9 月 XNUMX 日。
- openmamba 20260409: 9 月 XNUMX 日。
- ENux 5.2.1: 8 月 XNUMX 日。
- BRGV-OS 08042026: 8 月 XNUMX 日。
- 尾巴7.6.1: 8 月 XNUMX 日。
- pearOS 26.4: 8 月 XNUMX 日。
- GParted 1.8.1-3: 8 月 XNUMX 日。
- HAOS 17.2: 7 月 XNUMX 日。
- 到期日期 6.4-260407: 7 月 XNUMX 日。
- 斯纳尔 1.40: 7 月 XNUMX 日。
- CentOS 10-20260406: 7 月 XNUMX 日。
- 扑通26.2: 7 月 XNUMX 日。
- LinuxFX 11.26.04: 6 月 XNUMX 日。
- Berserk Arch 2026.04.05: 6 月 XNUMX 日。
- NetBSD 11.0_RC3: 5 月 XNUMX 日。
- 文托伊 1.1.11: 5 月 XNUMX 日。
- AbeirOS 20260405: 5 月 XNUMX 日。
- AfagOS 20260405: 5 月 XNUMX 日。
- AgarimOS 20260405: 5 月 XNUMX 日。
- PikaOS 26.04.04: 4 月 XNUMX 日。
- 剑26.03: 4 月 XNUMX 日。
- stillOS 10.1-r2: 4 月 XNUMX 日。
- ML4W 12.2.2: 4 月 XNUMX 日。
- BigLinux 2026.04.04: 4 月 XNUMX 日。
- 混合操作系统2026.04.01: 4 月 XNUMX 日。
- 埃索拉 20260403: 4 月 XNUMX 日。
- Noid 20260403: 3 月 XNUMX 日。
- ShredOS 2025.11_29: 3 月 XNUMX 日。
- 阿蒂克斯 20260402: 2 月 XNUMX 日。
- KDE Linux 20260402: 2 月 XNUMX 日。
- CalamaroOS 20260402: 2 月 XNUMX 日。
- ShrikeLinux 2026.04.02: 2 月 XNUMX 日。
- Synex 13-u7: 2 月 XNUMX 日。
- Arcris 2026.04.02: 2 月 XNUMX 日。
- d77void 20260402: 2 月 XNUMX 日。
- 植物区系20260402: 2 月 XNUMX 日。
- Xray_OS 2026.04.0: 2 月 XNUMX 日。
- 智能操作系统 20260402: 2 月 XNUMX 日。
- GNOME 操作系统 1026083: 2 月 XNUMX 日。
- 网行者26: 2 月 XNUMX 日。
- 幼犬260401: 2 月 XNUMX 日。
- Alien-OS 26.04: 1 月 XNUMX 日。
- 拱门2026.04.01: 1 月 XNUMX 日。
- ZimaOS 1.6.0-beta2: 1 月 XNUMX 日。
- EznixOS 260401: 1 月 XNUMX 日。
- 重新计算盒 10.0.4: 1 月 XNUMX 日。
- 午夜BSD 4.0.4: 1 月 XNUMX 日。
- 分手博士 26.04: 1 月 XNUMX 日。
- 纪郎26.04.01.01: 1 月 XNUMX 日。
- ObsidianOS 2026.03.31: 1 月 XNUMX 日。
更深入地 有关每个版本的更多信息 以及其他，以下内容可用 链接.
来自自由软件基金会 (FSF / FSFE) 的精选新闻
- 三月 GNU Spotlight 特辑，嘉宾：Amin Bandali – 18 个全新的 GNU 版本！4 月 1 日，这位著名的 FSF 贡献者像往常一样在每个月初通知我们上个月（截至 3 月 31 日）更新的 18 个 GNU 项目软件版本，其中包括：anastasis-0.7.0、apl-2.0、autoconf-2.73、freeipmi-1.6.17、g-golf-0.8.5、gnuhealth-his-5.0.6、gnun-1.6、gnunet-0.27.0、groff-1.24.1、hello-2.12.3、libiconv-1.19、mpc-1.4.0、parallel-20260322、pspp-2.1.1、r-4.5.3、taler-1.5、texinfo-7.3 和 unifont-17.0.04。见)
GNU并行软件包 它是一种用于在一台或多台计算机上并行运行 shell 任务的工具。这些任务可以包含单个命令或脚本，并针对文件列表、主机列表、用户列表或其他项目执行。
要了解有关此信息和同期其他新闻的更多信息，请单击以下链接： 金融稳定论坛 y FSFE.
来自开源倡议 (OSI) 的特色新闻
-
明确界定：可持续发展和增长的三年路线图：一个 今年早些时候，开源促进会（OSI）和 关于代码 他们通过以下方式正式确立了合作关系： 谅解备忘录（MoU）一份将日常运营委托给……的协议 明确定义 致 AboutCode，这保证了项目的长期可持续性、持续发展及其对整个开源生态系统的更大影响。 因此，这该路线图旨在应对关键挑战，同时为 ClearlyDefined 的长期成功奠定基础。. (见)
明确定义 长期以来，它一直是开源软件来源和许可元数据的重要社区资源。得益于 AboutCode 在开源工具、数据和软件供应链标准方面的领导地位和丰富经验，该项目如今已蓄势待发，即将以新的方式发展壮大。
要了解有关此信息和其他新闻的更多信息，请单击以下内容 链接.
来自 Linux 基金会组织 (FL) 的最新消息
要了解有关此信息和同期其他新闻的更多信息，请单击以下链接： Linux基金会， 用英语; 和 欧洲 Linux 基金会， 在西班牙语中。
总结
总之，我们希望这 “小而有用 新闻纲要》 带有亮点 我们的“Linux 博客”内外，在今年的第四个月（2026 年 XNUMX 月），为 Linuxverse 内部和外部所有自由开放的技术和发展的改进、增长和传播做出巨大贡献。
最后，记住 访问我们的 «起始页面» 西班牙语版或者，您也可以使用其他语言（只需在当前网址末尾添加 2 个字母，例如：ar、de、en、fr、ja、pt 和 ru 等）来查找更多最新内容。