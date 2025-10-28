2025 年值得尝试的 3 个拉丁美洲 Linux 发行版

最近（2025 年 9 月），我们揭开了有趣且鲜为人知的 拉丁美洲 GNU/Linux 游戏发行版 Xray_OS，并且由于它在各位忠实亲爱的读者中广受欢迎，今天我们决定向大家介绍来自该地区不同国家的另外三个项目。一如既往，为了支持Linuxverse这些引人注目且有价值的项目，这些项目致力于在各自国家乃至全球的特定用户群体中，找到公平且合适的定位。因此， «3 个有趣的拉丁美洲 Linux 发行版» 我们今天将揭晓的、2025 年值得尝试的举措包括： Planeta Tecno 操作系统、Vinari 操作系统和 Shialeweb 操作系统.

是的，确实如此， 该地区还有许多其他 GNU/Linux 发行版项目然而，在一篇文章中讨论所有这些问题并不合适。因此，我们将首先讨论来自乌拉圭、厄瓜多尔和墨西哥的三位代表。我们将在11月的后续文章中讨论他们。 另外 3 个将是 赛力士 来自阿根廷， PluriOS 来自玻利维亚和 OmegaLinux 来自智利因此，如果您来自这些国家或地区，并且喜欢尝试本地和独立的项目，或者您想了解世界其他地区的发行版，我们相信这篇文章对于此目的非常有用。

Xray_OS：基于 Arch Linux 的有趣的委内瑞拉发行版

但是，在全面评论和简要描述最重要的、已知的和与这些相关的 «3 个有趣的拉丁美洲 Linux 发行版»，我们建议您浏览并阅读我们之前和最近的出版物 以前的拉丁美洲 GNU/Linux 发行版 地址称为 Xray_OS，其末尾为：

Xray_OS 是一个 Arch Linux 发行版，专注于创新、创造力、易用性和软件开发。目前，它由其创建者独自维护。 在 Tolitica 的下一个版本中，特定品牌的主题将是可选的。 Xray_OS 现已预装其自带的 alpha 安装程序。请谨慎使用。此外，该安装程序不支持 Virt Manager；我稍后会进行调整。 值得一提的是，该发行版不再兼容旧款电脑。 我们有自己的 AUR 助手，它仍处于测试阶段，但您可以从那里下载 DaVinci Resolve。

2025 年值得尝试的 3 个拉丁美洲 Linux 发行版

Planet Techno 操作系统

官方网站 .

仓库： 没有。

没有。 DistroWatch 上的 Web 部分 .

. 电报群（社区） .

. 原产地 ：乌拉圭。

：乌拉圭。 基值 ：德班。

：德班。 自己的存储库 : 未知。

: 未知。 自有工具 ： 是的。

： 是的。 支持的架构 ：x86_64。

：x86_64。 Essential Desktops 官方项目（德语/西墨西哥语） ：Mate 和 XFCE。

：Mate 和 XFCE。 具有替代桌面的非官方项目（DE/WM） : 宁古诺。

: 宁古诺。 最新发布版本的演示视频 : 在西班牙.

: 在西班牙. 最新版本发布 : Planet Tech OS 7.0 2025 年 10 月 25 日发布，带有 4.5 GB ISO 映像，基于 Debian 12“Bookworm”。

: Planet Tech OS 7.0 2025 年 10 月 25 日发布，带有 4.5 GB ISO 映像，基于 Debian 12“Bookworm”。 现况 ：这是一个历史悠久、活跃度和表现良好的项目，其开发团队仅限于一名开发人员。

：这是一个历史悠久、活跃度和表现良好的项目，其开发团队仅限于一名开发人员。 主要用途 ：非常适合日常使用，尤其是在中端和高端台式电脑（尤其是现代台式电脑）上学习和玩电子游戏。

：非常适合日常使用，尤其是在中端和高端台式电脑（尤其是现代台式电脑）上学习和玩电子游戏。 包含重要包裹 ：Linux 内核 6.1.153、Systemd 252.39、Alsa 1.2.14、Wayland 1.21.0、7.4.7、Mate Desktop 1.26.0、Mesa 22.3.6、Qt6-base 6.4.2 和 Python 3.11.2。

：Linux 内核 6.1.153、Systemd 252.39、Alsa 1.2.14、Wayland 1.21.0、7.4.7、Mate Desktop 1.26.0、Mesa 22.3.6、Qt6-base 6.4.2 和 Python 3.11.2。 简要描述;简介：这是一款轻量级、快速且功能多样的操作系统，专注于各种人工智能 (AI) 工具，例如 Gemini、Copilot 和 ChatGPT，并包含一个 AI 管理应用程序和从任务栏访问聊天机器人的快捷方式。它还集成了用于运行 Windows 软件的 WINE 兼容层，以及 Winetricks 实用程序、Lutris 开放游戏平台和 Steam 商店。它还包括一个自定义系统管理工具的开发和使用，允许您更新、清理和修复系统。

Vinari 操作系统

Shialeweb 操作系统

官方网站 .

储存库 GitHub上 .

. DistroWatch 上的 Web 部分 ： 没有。

： 没有。 Discord 群组（社区） .

. 原产地 ： 墨西哥。

： 墨西哥。 基值 ：德班。

：德班。 自己的存储库 : 未知。

: 未知。 自有工具 : 未知。

: 未知。 支持的架构 ：AMD64。

：AMD64。 Essential Desktops 官方项目（德语/西墨西哥语） ：启蒙。

：启蒙。 具有替代桌面的非官方项目（DE/WM） : 宁古诺。

: 宁古诺。 最新发布版本的演示视频 : 在西班牙.

: 在西班牙. 最新版本发布 : Shialeweb 操作系统 1.8 从 2025 年 4 月 29 日起，包含 1.72 GB 的 ISO 映像。

: Shialeweb 操作系统 1.8 从 2025 年 4 月 29 日起，包含 1.72 GB 的 ISO 映像。 现况 ：这是一个活动和在线文档很少的项目，其开发团队仅限于一群对 Linux 充满热情的朋友。

：这是一个活动和在线文档很少的项目，其开发团队仅限于一群对 Linux 充满热情的朋友。 主要用途 ：非常适合在相对现代的中低端台式电脑上，在简约、轻量和快速的环境中日常使用。

：非常适合在相对现代的中低端台式电脑上，在简约、轻量和快速的环境中日常使用。 包含重要包裹 ：未知，

：未知， 简要描述;简介：这是一款为个人使用而创建的操作系统，由于它处于全面开发阶段，因此尚不打算与其他发行版竞争。

奇迹GNU / Linux 是一个非官方的 MX Linux Respin，由我创建并供个人使用，我将其与我的 Linuxverse 社区分享，仅用于演示、教育和学习目的。目前，它可用的最新版本是 4.1（MX-Elemental），基于带有 XFCE（Debian-12 Bookworm）的 MX-23 x64 AHS ISO。目前，它是一个更简单、最简约的 Respin MX，几乎没有视觉定制，因此它几乎没有额外的应用程序，这些应用程序都非常基础、实用且通用，可以用作替代/辅助操作系统，用于日常在家或办公室的技术任务。但是，凭借其 3.6 GB 的 ISO，它保留了所有常用的重要（基本）驱动程序、固件和库，以扩展通用用途。

总结

总而言之，我们希望这篇关于这些内容的信息性文章 «3 个有趣的拉丁美洲 Linux 发行版» 更多通话 Planeta Tecno 操作系统、Vinari 操作系统和 Shialeweb 操作系统， 一如既往，这次经历对很多人来说都很有趣、很实用，甚至很重要。但最重要的是，对于那些生活在这个美丽地区的人来说， Linuxverse（自由软件、开源和 GNU/Linux）由于技术主权和独立的原因而具有非常特殊的价值。并确保许多老款低端电脑的持续使用。最后，如果您想推荐其他鲜为人知的拉丁美洲 GNU/Linux 或 BSD 发行版，请留下评论，以便我们考虑将其纳入未来的支持出版物，以支持这些来自地球上如此美丽而多元的地区的宝贵发展成果。