2026 年关于 Audacity 你需要知道的一切

如果说Linux世界里有一款工具定义了音频制作的民主化，那就是Audacity。二十多年前，Audacity 还只是一个简单的编辑器，如今已发展成为一个强大的生态系统，将自由软件的理念与人工智能等前沿技术完美结合。对于我们这些管理 Linux 发行版，既追求效率又不愿牺牲自由的人来说，Audacity 仍然是首选。正因如此， 在这篇“关于2026年Audacity的第一篇文章（第一部分）”中我们不仅会探讨这款软件为何至今仍然具有现实意义，还会探讨它为何引领 Linux 桌面领域的创新。

而如果， 此前，在 From Linux 网站上，我们已经…… 经常撰写关于 Audacity 的文章但几乎总是侧重于信息和新闻方面，也就是最新版本，最近一次是在2024年4月，当时我们发布了最新功能。 版本3.5然而，时至今日，自发布以来已知的最新版本也是唯一发布的版本。 官方网站 y GitHub 仓库版本为 3.7.7 日期为 2025 年 12 月 25 日。因此，如果您是 Audacity 的初学者或新手，或者即将将其用于工作或娱乐，那么本教程很可能非常适合您。

Audacity 是一款易于使用的多轨音频编辑器和录音器，适用于 Windows、macOS、GNU/Linux 和其他操作系统。

但是，在我们开始讨论这方面最关键的几点之前， “关于 Audacity 的第一篇出版物（第一部分）将于 2026 年发布”，我们建议您探索 以前的相关帖子 使用此软件，在阅读完本文后：

Audacity 最新版 3.5 已发布，新版本包含诸多实用功能和改进，例如支持将项目保存到云端、调整音频音调等，以及其他增强功能。对于不熟悉 Audacity 的用户，它是一款经典的跨平台（Windows、macOS 和 Linux）音频编辑软件。 软件 免费，我们可以用它在电脑上进行数字音频录制和编辑。

Audacity教程2026 – 第一部分：你需要知道的一切

教程第 1 部分 – 2026：什么是 Audacity，为什么它在今天仍然被广泛使用？

大胆 它不仅仅是一个简单的录音机；它是一款多轨音频编辑器和录音机，开源并以 GPL v3 许可证发布。因此，它不仅仅是一个简单的音频编辑器，更被认为是一款功能强大的 DAW 软件（数字音频工作站（英文）或数字音频工作站（西班牙语）由于其跨平台特性，它成为了 Windows 和 macOS 以及我们喜爱的 GNU/Linux 发行版中的事实标准。

它在日常生活中的实用价值在于其便捷性，它可以处理从简单的语音留言到复杂的有声读物母带制作或高水准的播客制作等各种任务。所有这一切都在本地环境中进行，从而保障了用户的隐私。

本质上，DAW（数字音频工作站）是一种提供完整或强大数字音频工作站功能的软件；也就是说，它是一种专门为音频编辑（音乐制作）而设计的软件。因此，它通常包含许多音乐制作人、音效设计师和各类音频专业人士广泛使用的工具。这使得它非常适合添加音频效果、使用虚拟乐器以及连接音频接口进行录音和播放等等。

主要特性和开源DNA

尽管该软件多年来在视觉上不断发展演变， Audacity 仍然保留了使其闻名遐迩的那些功能。当然，这些软件都针对现代硬件进行了优化。其中一些最知名、最实用的软件包括：

多轨编辑能够同时混合无限数量的音轨（人声、音乐、效果）。 广泛的兼容性原生支持 WAV、MP3、FLAC、Ogg 等格式，以及更高效的 Opus 和 M4A (AAC) 格式。 插件管理：完全支持 VST3、Nyquist、LV2 和 LADSPA 格式的效果器。 非破坏性编辑由于最近的更新，现在可以撤销许多剪切和时间调整，而不会丢失原始声波信息。

创新功能：迈向人工智能和实时

真正使 2026 年版本（2025 年末）与五年前的版本区别开来的，是集成了以前只有昂贵的专有软件才具备的先进工具。其中最值得注意的是：

使用人工智能插件（OpenVINO）

得益于与英特尔的合作，Audacity 现在支持 AI 模型 100% 在本地运行。以下是一些很好的例子：

音乐分离 将一首歌分成单独的音轨（鼓、贝斯、人声）。

将一首歌分成单独的音轨（鼓、贝斯、人声）。 噪声抑制 ：利用神经网络去除背景噪声。

：利用神经网络去除背景噪声。 耳语转录根据录制的语音自动生成文本标签。

实现实时效果和主通道

引入主效果通道后，无需渲染音轨即可对整个项目应用压缩和限制，从而可以在聆听混音的同时塑造最终声音。

云同步

目前，用户可以通过名为“audio.com”的网站进行版本控制备份并直接共享他们的作品，从而促进远程协作。

如今Audacity最常见的用途

如今，Audacity 就像一把瑞士军刀，用途广泛：

播客 因为它便于清理人声和添加前奏/尾奏。

因为它便于清理人声和添加前奏/尾奏。 独立音乐家 非常适合录制演示和使用循环乐段（尤其是新的“音乐视图”，它可以对齐节拍和小节）。

非常适合录制演示和使用循环乐段（尤其是新的“音乐视图”，它可以对齐节拍和小节）。 教育者用于声音的频谱分析和创建易于理解的教育内容。

近期演变：从 3.6 版本到目前的 3.7 版本

通往当前稳定的道路上，发展历程中出现了两个重要的里程碑：

3.6 版本新增功能

贯穿该系列的所有版本 3.6.0 （直到最后） 3.6.4软件进行了急需的改版。亮点包括视觉效果的全面升级（更现代的浅色和深色主题）。但最重要的新增功能是实时压缩器和限制器，以及全新的高质量音频渲染系统。

3.7 版本新增功能

当前版本（ 3.7.0 当前版本 (3.7.7) 主要侧重于技术改进和兼容性。值得一提的是，该版本新增了适用于 macOS 用户的 OpenVINO 插件，改进了键盘快捷键，并修复了云保存中的关键错误。此外，还增加了对 Windows on ARM 的支持，确保该软件能够在新一代高性能笔记本电脑上流畅运行。

即将发布的 4.0 版本有哪些新内容？

此版本目前处于 Alpha 开发阶段。它的目的是测试即将开发的下一版本的核心功能。因此，它包含了未来稳定版 Audacity 4 中将要包含的代码和功能，以及重要的错误修复。

因此，Audacity 4 的主要关注点包括：

录制和播放

音频编辑

破坏性和实时效应的应用

导出音频文件

保存和记住自定义工作区的操作

总结

Audacity 证明，自由软件不必笨重或落后于时代潮流。如今，Audacity 凭借其卓越而强大的音频编辑功能，以及对本地 AI 和实时效果的集成，足以媲美任何商业 DAW 软件。此外，它始终坚持对隐私和自由的承诺。因此，如果您已经是 Audacity 用户，并且在 GNU/Linux 发行版中使用了任何特定设置来提升音频性能，请告诉我们！ 如果您已经体验过 Audacity 的全新 AI 功能，我们也邀请您在评论区分享您的使用体验。.

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