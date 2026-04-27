为了继续推出2026年的新系列教程， “一款功能强大且用途广泛的开源多轨音频编辑器和录音机，名为 Audacity”今天我们为您带来第二篇出版物（第二部分）。在本文中，我们将以简洁实用的方式介绍它在 GNU/Linux 上的安装、首次成功使用所需的基本配置以及简要说明。 对当前图形用户界面 (GUI) 进行初步的视觉探索.

请记住，虽然安装几乎任何软件都很容易； 配置音频工作站（DAW）类型的软件工具 这可不是普通的软件，绝对不是。如何正确安装才能确保它在关键时刻不会崩溃，这才是区分爱好者和专业人士的关键所在。在 Linux 世界——也就是 GNU/Linux 和 BSD 发行版——管理音频服务器（例如 PipeWire 或 PulseAudio）需要清晰的指南，因此拥有一份指南总是理想的，甚至是必不可少的。所以，事不宜迟， 我们邀请您继续阅读，以便您能够了解如何在 2026 年安装和配置 Audacity。 从录音的第一秒起就达到录音棚级别的音质。

2026 年关于 Audacity 你需要知道的一切

但是，在我们开始讨论这些基本要点之前， “关于2026年Audacity的第二篇出版物（第二部分）”，我们建议您探索 本教程之前的相关帖子，在阅读本出版物的最后：

大胆 它不仅仅是一个简单的录音机；它是一款多轨音频编辑器和录音机，开源并以 GPL v3 许可证发布。因此，它不仅仅是一个简单的音频编辑器，更被认为是一款功能强大的 DAW 软件（数字音频工作站（英文）或数字音频工作站（西班牙语）由于其跨平台特性，它成为了 Windows 和 macOS 以及我们喜爱的 GNU/Linux 发行版中的事实标准。 浏览 GitHub 代码库

教程 2026 – 第二部分：Audacity 3.7.7 版本的图形用户界面

教程第一部分 – 2026：基本安装和初始配置

这取决于你使用的 GNU/Linux 发行版 你想有多“前沿”？2026 年获取 Audacity 的主要途径有三种：

第一种方法：AppImage（推荐方法）

这是获取官方版本最直接的方法，不会出现依赖冲突。你只需要从官网下载文件，赋予其执行权限，然后运行即可。

技术说明在某些现代发行版中，你可能需要 安装“libfuse2”库 这样 AppImage 就可以顺利启动了。

第二种选择：官方软件仓库和PPA

如果主要目标是……，那么这是最合适的方法。 应用程序与操作系统完全集成具体方法如下：

Debian / Ubuntu /薄荷 sudo apt install audacity

sudo apt install audacity Arch Linux sudo pacman -S audacity

sudo pacman -S audacity Fedorasudo dnf install audacity

第三种选择：Flatpak 和 Snap

当目标是……时，这是最理想的方式。 使用隔离且安全的环境你可以在 Flathub 或 Snap Store 上找到它们，如果你使用不可变发行版，这些都是很好的选择。

Flatpak ： 汗 flatpak install flathub org.audacityteam.Audacity

： 汗 捕捉sudo snap install audacity

音频设备：录音棚的核心

安装完成后， 我们首先需要解决的是音频配置问题。因此，建议不要保留默认值。理想的做法是按照以下步骤优化这方面：

音频主机 在 Linux 系统上，理想的做法是使用 ALSA 直接访问硬件，或者如果需要在应用程序之间路由音频，则可以使用 PulseAudio/PipeWire。

在 Linux 系统上，理想的做法是使用 ALSA 直接访问硬件，或者如果需要在应用程序之间路由音频，则可以使用 PulseAudio/PipeWire。 录制通道 如果您使用的是专业电容麦克风，请务必选择“1（单声道）”；如果您正在录制带有乐器的音频接口，请务必选择“2（立体声）”。

如果您使用的是专业电容麦克风，请务必选择“1（单声道）”；如果您正在录制带有乐器的音频接口，请务必选择“2（立体声）”。 采样率专业级标准频率为 48,000 Hz。避免使用 22,050 Hz 等低频，因为低频会降低音质。

必备库：FFmpeg 和 LAME

Audacity 已经原生支持多种格式，但为了实现完全兼容（特别是与移动设备上的 M4A 文件或高级导出功能兼容）， 我们需要在操作系统上安装 FFmpeg。为此，您必须执行以下操作：

转到“首选项”>“库”。 请确认您的系统是否检测到 FFmpeg。如果未检测到，请在您的系统上安装 FFmpeg（sudo apt install ffmpeg），如有必要，请使用 Audacity 中的“定位”按钮手动链接库文件。

有用信息在当前版本中，LAME 库（用于 MP3）已经集成，因此无需额外步骤。

专业级功能：效果和插件设置

请记住，要像专家一样使用 Audacity，您的工作流程应该包括 Muse Hub 和 OpenVINO 插件。

缪斯中心

这是一个可以免费下载高质量 VST3 效果器的平台。安装 MuseFX 套件后，您将可以使用实时工作的压缩器、混响器和延迟器，这对于无损编辑来说是一项革命性的突破。

录制优化

在开始第一个项目之前，请先创建一个“噪声配置文件”。选择房间内一秒钟的静音片段，然后依次点击“效果”>“降噪”，生成配置文件。这样 Audacity 就能知道应该去除哪些频率的噪声，而不会损伤你的声音。

延迟和监控

录音时如果听到恼人的回声，那就是延迟问题。因此，你应该这样做：

进入音频设置 > 设备设置。 调整“延迟补偿”（通常 -130 毫秒到 -180 毫秒之间的负值有助于完美同步音轨）。

有用信息如果您的音频接口已经允许直接硬件监听，请禁用“软件监听”，以避免耳机出现延迟。

Audacity 3.7.7 图形用户界面：菜单栏

1. 文件选项

2. 编辑选项

2.1 编辑选项 – 首选项：音频设置

2.2 编辑选项 – 首选项：播放

2.3 编辑选项 – 首选项：录制

2.4 编辑选项 – 首选项：MIDI 设备

2.5 编辑选项 – 首选项：质量

2.6 编辑选项 – 首选项：界面

2.7 编辑选项 – 首选项：曲目

2.7.1 编辑选项 – 首选项：轨道/行为

2.7.2 编辑选项 – 首选项：音轨/频谱图

2.8 编辑选项 – 首选项：导入/导出

2.8.1 编辑选项 – 首选项：导入/导出 + 扩展导入

2.9 编辑选项 – 首选项：库

2.10 编辑选项 – 首选项：文件夹

2.11 编辑选项 – 首选项：效果

2.12 编辑选项 – 首选项：快捷键

2.13 编辑选项 – 首选项：云

2.14 编辑选项 – 首选项：模块

2.15 编辑选项 – 首选项：应用程序

3. 选择选项

4. 查看选项

5. 播放选项

6. 音轨选项

7. 生成选项

8. 效果选项

9. 分析选项

10. 工具选项

11.援助选项

11.1 帮助选项：关于 Audacity

11.2 帮助选项：编译信息

11.3 寻求帮助的选项：法律信息

Audacity 最新版 3.5 已发布，新版本包含诸多实用功能和改进，例如支持将项目保存到云端、调整音频音调等，以及其他增强功能。对于不熟悉 Audacity 的用户，它是一款经典的跨平台（Windows、macOS 和 Linux）音频编辑软件。 软件 免费，我们可以用它在电脑上进行数字音频录制和编辑。

大胆毫无疑问，到2026年，正如我们之前已经说过的那样， 它是一款功能非常强大的音频管理工具。 正确配置和校准后，它可以媲美任何其他类似的专有和商业工具。因此，凭借此…… “关于 Audacity 的第二篇出版物（第二部分）将于 2026 年发布” 我们希望您能改进当前的 Audacity 设置和使用方法，以便更好地与使用类似商业软件的竞争对手一较高下。如果您已经在使用 Audacity，请留下您的反馈，这有助于我们改进 Linux 社区，或许还能有人帮您解答疑问或解决问题。

最后，记住 访问我们的 «起始页面» 西班牙语版或者，您也可以使用其他语言（只需在当前网址末尾添加 2 个字母，例如：ar、de、en、fr、ja、pt 和 ru 等）来查找更多最新内容。