2026 年的 Audacity – 第二部分：安装、配置和可视化界面的初步探索

Jose Albert

14分钟

Audacity教程2026 - 第一部分：你需要知道的一切

为了继续推出2026年的新系列教程， “一款功能强大且用途广泛的开源多轨音频编辑器和录音机，名为 Audacity”今天我们为您带来第二篇出版物（第二部分）。在本文中，我们将以简洁实用的方式介绍它在 GNU/Linux 上的安装、首次成功使用所需的基本配置以及简要说明。 对当前图形用户界面 (GUI) 进行初步的视觉探索.

请记住，虽然安装几乎任何软件都很容易； 配置音频工作站（DAW）类型的软件工具 这可不是普通的软件，绝对不是。如何正确安装才能确保它在关键时刻不会崩溃，这才是区分爱好者和专业人士的关键所在。在 Linux 世界——也就是 GNU/Linux 和 BSD 发行版——管理音频服务器（例如 PipeWire 或 PulseAudio）需要清晰的指南，因此拥有一份指南总是理想的，甚至是必不可少的。所以，事不宜迟， 我们邀请您继续阅读，以便您能够了解如何在 2026 年安装和配置 Audacity。 从录音的第一秒起就达到录音棚级别的音质。

2026 年关于 Audacity 你需要知道的一切

2026 年关于 Audacity 你需要知道的一切

但是，在我们开始讨论这些基本要点之前， “关于2026年Audacity的第二篇出版物（第二部分）”，我们建议您探索 本教程之前的相关帖子，在阅读本出版物的最后：

大胆 它不仅仅是一个简单的录音机；它是一款多轨音频编辑器和录音机，开源并以 GPL v3 许可证发布。因此，它不仅仅是一个简单的音频编辑器，更被认为是一款功能强大的 DAW 软件（数字音频工作站（英文）或数字音频工作站（西班牙语）由于其跨平台特性，它成为了 Windows 和 macOS 以及我们喜爱的 GNU/Linux 发行版中的事实标准。 浏览 GitHub 代码库

2026 年关于 Audacity 你需要知道的一切
相关文章：
2026 年的 Audacity – 第一部分：Linux 世界中音频管理之王的全部要点

教程 2026 - 第二部分：Audacity 3.7.7 版本的图形用户界面

教程 2026 – 第二部分：Audacity 3.7.7 版本的图形用户界面

教程第一部分 – 2026：基本安装和初始配置

这取决于你使用的 GNU/Linux 发行版 你想有多“前沿”？2026 年获取 Audacity 的主要途径有三种：

第一种方法：AppImage（推荐方法）

这是获取官方版本最直接的方法，不会出现依赖冲突。你只需要从官网下载文件，赋予其执行权限，然后运行即可。

技术说明在某些现代发行版中，你可能需要 安装“libfuse2”库 这样 AppImage 就可以顺利启动了。

第二种选择：官方软件仓库和PPA

如果主要目标是……，那么这是最合适的方法。 应用程序与操作系统完全集成具体方法如下：

  • Debian / Ubuntu /薄荷sudo apt install audacity
  • Arch Linuxsudo pacman -S audacity
  • Fedorasudo dnf install audacity

第三种选择：Flatpak 和 Snap

第三种选择：Flatpak 和 Snap

当目标是……时，这是最理想的方式。 使用隔离且安全的环境你可以在 Flathub 或 Snap Store 上找到它们，如果你使用不可变发行版，这些都是很好的选择。

  • Flatpak： 汗
  • 捕捉sudo snap install audacity

第三种选择：Flatpak 和 Snap

音频设备：录音棚的核心

安装完成后， 我们首先需要解决的是音频配置问题。因此，建议不要保留默认值。理想的做法是按照以下步骤优化这方面：

  • 音频主机在 Linux 系统上，理想的做法是使用 ALSA 直接访问硬件，或者如果需要在应用程序之间路由音频，则可以使用 PulseAudio/PipeWire。
  • 录制通道如果您使用的是专业电容麦克风，请务必选择“1（单声道）”；如果您正在录制带有乐器的音频接口，请务必选择“2（立体声）”。
  • 采样率专业级标准频率为 48,000 Hz。避免使用 22,050 Hz 等低频，因为低频会降低音质。

必备库：FFmpeg 和 LAME

Audacity 已经原生支持多种格式，但为了实现完全兼容（特别是与移动设备上的 M4A 文件或高级导出功能兼容）， 我们需要在操作系统上安装 FFmpeg。为此，您必须执行以下操作：

  1. 转到“首选项”>“库”。
  2. 请确认您的系统是否检测到 FFmpeg。如果未检测到，请在您的系统上安装 FFmpeg（sudo apt install ffmpeg），如有必要，请使用 Audacity 中的“定位”按钮手动链接库文件。

有用信息在当前版本中，LAME 库（用于 MP3）已经集成，因此无需额外步骤。

专业级功能：效果和插件设置

请记住，要像专家一样使用 Audacity，您的工作流程应该包括 Muse Hub 和 OpenVINO 插件。

缪斯中心

这是一个可以免费下载高质量 VST3 效果器的平台。安装 MuseFX 套件后，您将可以使用实时工作的压缩器、混响器和延迟器，这对于无损编辑来说是一项革命性的突破。

录制优化

在开始第一个项目之前，请先创建一个“噪声配置文件”。选择房间内一秒钟的静音片段，然后依次点击“效果”>“降噪”，生成配置文件。这样 Audacity 就能知道应该去除哪些频率的噪声，而不会损伤你的声音。

延迟和监控

录音时如果听到恼人的回声，那就是延迟问题。因此，你应该这样做：

  1. 进入音频设置 > 设备设置。
  2. 调整“延迟补偿”（通常 -130 毫秒到 -180 毫秒之间的负值有助于完美同步音轨）。

有用信息如果您的音频接口已经允许直接硬件监听，请禁用“软件监听”，以避免耳机出现延迟。

Audacity 3.7.7 图形用户界面：菜单栏

1. 文件选项

Audacity教程第一部分 - 2026. 图形用户界面 - 菜单栏 - 截图1

2. 编辑选项

Audacity教程第一部分 - 2026. 图形用户界面 - 菜单栏 - 截图2

2.1 编辑选项 – 首选项：音频设置

Audacity教程第一部分 - 2026. 图形用户界面 - 菜单栏 - 截图3

2.2 编辑选项 – 首选项：播放

Audacity教程第一部分 - 2026. 图形用户界面 - 菜单栏 - 截图4

2.3 编辑选项 – 首选项：录制

Audacity教程第一部分 - 2026. 图形用户界面 - 菜单栏 - 截图5

2.4 编辑选项 – 首选项：MIDI 设备

Audacity教程第一部分 - 2026. 图形用户界面 - 菜单栏 - 截图6

2.5 编辑选项 – 首选项：质量

Audacity教程第一部分 - 2026. 图形用户界面 - 菜单栏 - 截图7

2.6 编辑选项 – 首选项：界面

Audacity教程第一部分 - 2026. 图形用户界面 - 菜单栏 - 截图8

2.7 编辑选项 – 首选项：曲目

Audacity教程第一部分 - 2026. 图形用户界面 - 菜单栏 - 截图9

2.7.1 编辑选项 – 首选项：轨道/行为

Audacity教程第一部分 - 2026. 图形用户界面 - 菜单栏 - 截图10

2.7.2 编辑选项 – 首选项：音轨/频谱图

Audacity教程第一部分 - 2026. 图形用户界面 - 菜单栏 - 截图11

2.8 编辑选项 – 首选项：导入/导出

Audacity教程第一部分 - 2026. 图形用户界面 - 菜单栏 - 截图12

2.8.1 编辑选项 – 首选项：导入/导出 + 扩展导入

Audacity教程第一部分 - 2026. 图形用户界面 - 菜单栏 - 截图13

2.9 编辑选项 – 首选项：库

菜单栏 - 屏幕截图 14

2.10 编辑选项 – 首选项：文件夹

菜单栏 - 屏幕截图 15

2.11 编辑选项 – 首选项：效果

菜单栏 - 屏幕截图 16

2.12 编辑选项 – 首选项：快捷键

菜单栏 - 屏幕截图 16

2.13 编辑选项 – 首选项：云

菜单栏 - 屏幕截图 17

2.14 编辑选项 – 首选项：模块

菜单栏 - 屏幕截图 18

2.15 编辑选项 – 首选项：应用程序

菜单栏 - 屏幕截图 19

3. 选择选项

选择选项

4. 查看选项

查看选项

5. 播放选项

播放选项

6. 音轨选项

轨道选项

7. 生成选项

生成选项

期权效应

8. 效果选项

期权效应

9. 分析选项

分析选项

10. 工具选项

工具选项

11.援助选项

帮助选项

11.1 帮助选项：关于 Audacity

帮助选项：关于 Audacity

11.2 帮助选项：编译信息

帮助选项：编译信息

11.3 寻求帮助的选项：法律信息

寻求帮助的选项：法律信息

Audacity 最新版 3.5 已发布，新版本包含诸多实用功能和改进，例如支持将项目保存到云端、调整音频音调等，以及其他增强功能。对于不熟悉 Audacity 的用户，它是一款经典的跨平台（Windows、macOS 和 Linux）音频编辑软件。 软件 免费，我们可以用它在电脑上进行数字音频录制和编辑。

大胆
相关文章：
Audacity 3.5 推出，支持在云中保存项目、界面改进等

2024 年之后的摘要图

大胆毫无疑问，到2026年，正如我们之前已经说过的那样， 它是一款功能非常强大的音频管理工具。 正确配置和校准后，它可以媲美任何其他类似的专有和商业工具。因此，凭借此…… “关于 Audacity 的第二篇出版物（第二部分）将于 2026 年发布” 我们希望您能改进当前的 Audacity 设置和使用方法，以便更好地与使用类似商业软件的竞争对手一较高下。如果您已经在使用 Audacity，请留下您的反馈，这有助于我们改进 Linux 社区，或许还能有人帮您解答疑问或解决问题。

最后，记住 访问我们的 «起始页面» 西班牙语版或者，您也可以使用其他语言（只需在当前网址末尾添加 2 个字母，例如：ar、de、en、fr、ja、pt 和 ru 等）来查找更多最新内容。