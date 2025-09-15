如果您经常浏览电子书，您就会知道管理好您的图书馆会带来很大的不同。 Calibre 已成为基准软件 在您的计算机上舒适地组织、转换和欣赏您的电子书，其 8.10 版本带有您应该了解的有用改进。

我们面临一个项目 免费和开源 它更新频繁，消耗的资源很少，而且配置起来非常容易。 Calibre 8.10 增强了取景器、设备管理并修复了错误 最近检测到的，但所有这些都没有失去它的本质：通过数字图书让您的生活更轻松。

Calibre 8.10 的新功能

Calibre 由 Kovid Goyal 于 2006 年创建，保持着敏捷的发展步伐并不断改进。 8.10 版引入了界面和设备连接方面的实用功能以及提高日常可靠性的修复。

该版本的显著变化包括，书籍列表的定制和可用性方面的改进。 您现在可以使用模板定义每列中显示的工具提示。 从主面板：右键单击列标题并选择固定信息模板的选项。

每列可自定义的工具提示 在书籍视图中使用可通过右键单击标题访问的模板。

在书籍视图中使用可通过右键单击标题访问的模板。 MTP 驱动程序的改进 ：向兼容设备发送内容时，您可以为每种有声读物格式设置特定的目的地。

：向兼容设备发送内容时，您可以为每种有声读物格式设置特定的目的地。 在“偏好设置”>“键盘”中搜索 通过动作名称和快捷方式，可以快速定位和调整快捷方式。

通过动作名称和快捷方式，可以快速定位和调整快捷方式。 APNX 文件放置不正确的解决方案 将书籍发送到设备根目录下的子文件夹时。

将书籍发送到设备根目录下的子文件夹时。 修复改变观众声音的问题 当朗读引擎设置为“自动选择”时。

当朗读引擎设置为“自动选择”时。 Markdown 输出的修正 以避免以前版本中出现的问题。

团队建议尽快更新以享受这些改进。 完整的变更列表是公开维护的 如果您有兴趣回顾过去的里程碑，您还可以看看 8.0 分支引入的内容。

下载、安装和第一步

直接从其官方网站下载 Calibre；无需付费，安装程序也不繁琐。 该应用程序适用于 Windows 10（版本 1809）及更高版本以及 macOS 和 Linux，即使在普通计算机上也能运行流畅。

安装后，向导将指导您创建第一个图书馆并选择存储书籍的文件夹。 您可以从顶部的相应按钮添加标题 而且，如果您使用实体阅读器，请配置一个设备，只需单击一下即可将您的电子书发送到那里，并在必要时自动转换它们。

除了书籍登记之外， Calibre 允许您编辑元数据、更改封面、使用其集成的查看器阅读以及在格式之间进行转换 拥有非常强大的引擎。一切设计都旨在帮助您充分利用您的数字收藏，且不会出现任何技术难题。

如果您使用的是 Windows，则可以在“开始”菜单中找到查看器；在 macOS 上，您可以 将其固定到 Dock 以便随时打开 在 Linux 上，可以从桌面菜单或使用命令启动它 ebook-viewer . 还有 先前版本可用 对于那些需要旧版本的人来说，如果您愿意的话，可以选择提供资金支持开发。

像专业人士一样管理您的收藏和设备

Calibre 不仅仅是一个阅读器； 这是一个组织、转换和同步电子书的综合解决方案 适用于任何流行的阅读器，包括 Kindle 或 iPad。它的优势在于将多项任务集中在一处，并使其变得简单。

完整的电子书阅读器 支持目录、标签、CSS、文本搜索甚至打印。

支持目录、标签、CSS、文本搜索甚至打印。 组织灵活 按作者、标题、添加日期、发布日期、大小、评级等。

按作者、标题、添加日期、发布日期、大小、评级等。 元数据和封面 可按标题、作者或 ISBN 从互联网上下载的物品；添加标签和注释以更好地编目您的收藏。

可按标题、作者或 ISBN 从互联网上下载的物品；添加标签和注释以更好地编目您的收藏。 简单和高级搜索 在图书馆中即时找到书籍。

在图书馆中即时找到书籍。 多种格式支持 ：CBZ、CBR、CBC、EPUB、FB2、HTML、LIT、LRF、MOBI、ODT、PDF、PRC**、PDB、PML、RB、RTF、TCR 和 TXT。

：CBZ、CBR、CBC、EPUB、FB2、HTML、LIT、LRF、MOBI、ODT、PDF、PRC**、PDB、PML、RB、RTF、TCR 和 TXT。 强大的转换功能 具有字体重新缩放和内部结构检测/创建功能。

具有字体重新缩放和内部结构检测/创建功能。 在线报纸订阅 和 RSS 提要，将新闻转换为阅读器适合的格式。

和 RSS 提要，将新闻转换为阅读器适合的格式。 出口 从库的各个部分到磁盘，具有有序的文件夹结构。

从库的各个部分到磁盘，具有有序的文件夹结构。 内容服务器 无论您身在何处，都可以通过浏览器访问您的书籍。

如果您曾经遇到过格式和阅读器之间的兼容性问题，Calibre 可以为您提供帮助： 转换为适当的格式，以便同步变得轻而易举，尽量减少与不常见读者之间的摩擦。

8.10 版本为使用有声读物的用户提供了额外福利： MTP 驱动程序允许您按格式定义不同的目的地 当您传输内容时，您可以更好地控制设备上所有内容的排列方式。

电子书阅读器：模式、注释、朗读等

Calibre 查看器可以打开大多数常见格式并且具有高度可配置性。 阅读图书馆中的任何书籍，选择它，然后按“显示”按钮。您也可以从“开始”菜单（Windows）启动查看器，将其固定到 Dock（macOS），或在 Linux 上使用桌面启动器或命令提示符打开它。 ebook-viewer .

翻页很简单，并支持多种方法： 点击左边距或右边距、空格键、Page Down/Page Up、Enter、Backspace 和箭头键等按键。在触摸屏上，只需点击文本或向侧面滑动即可。

要访问取景器控件，您可以 右键单击文本，请使用 Esc 键或菜单键；在触控设备上，请点击屏幕顶部三分之一处。阅读器提供两种阅读模式：“分页”（类似于实体书）和“连续”（类似于网页流）。您可以在“首选项”>“页面布局”中或使用 Ctrl+M 在这两种模式之间切换。

如果你半关闭取景器，Calibre 会记住你上次停止的位置，并且它还会 允许您使用特定按钮或 Ctrl+B 创建书签在 EPUB 格式中，书签保存在文件本身中，因此如果您共享文件，其他人将会看到您的书签。如果您愿意，可以在“查看器首选项”>“其他”中禁用此功能。

当书里有索引时， “索引”按钮显示章节列表 快速跳转到您感兴趣的部分。由于电子书没有像纸质书那样的“绝对”页面，因此可以使用“前往 > 位置”来导航到精确位置；您还可以将 calibre:// URL 从当前位置复制到剪贴板。

如果你浏览内部链接（例如尾注）， 使用“后退”和“前进”按钮 从取景器像浏览器一样导航。你还有一个实用的参考模式，可以按章节和段落对每个段落进行编号；你可以在“前往...”中输入此编号，以定位到特定位置。

注释非常整洁：选择文本并按下按钮 突出显示以标记段落、添加注释和选择颜色。触摸时，点击并按住一个单词；使用手柄调整选择，通过拖动它们到边缘进行滚动，或者使用 Shift + 单击（或右键单击）进行放大，甚至跨越多个页面。

“亮点”面板按章节列出了所有亮点。 您还可以探索整个库中的注释。 右键单击“显示”和“浏览注释”。如果您使用 Calibre 内容服务器浏览器查看器，则可以通过在“首选项”>“杂项”中添加服务器用户名来同步两者之间的注释；对于匿名用户，请使用特殊值“*”。

观众可以点击“大声朗读”来大声朗读。 随着演讲的进行，当前的单词或句子将被突出显示。可以使用 Piper 神经引擎或系统的 TTS 服务生成语音；您可以使用活动时出现的齿轮图标更改引擎和语音。

搜索功能非常强大（Ctrl+F）并提供多种模式。 “包含” 这是最基本的：除非您选中“区分大小写”，否则它会忽略空格、重音符号和标点符号。 “完整的单词” 找到精确的术语（如果不选中该框，则重音的行为相同）。 “近言” 在字符数一定距离内查找完整单词（例如，“超级量程”默认最多 60 个字符；在末尾添加数字进行扩展，例如 120）。并且 “正则表达式” 将模式解释为高级搜索的正则表达式。

有一个 直接使用键盘模式来跟踪链接 不使用鼠标：按下 Alt+F 键，您将在可见链接上方看到数字/字母；输入相应的数字打开链接，或按 Esc 键取消。如果链接超过 35 个，有些链接会显示两个字符；如果您输入错误，请使用 Backspace 键进行更正。

演示内容根据航班量身定制： Ctrl + “+” 或 “-” 更改大小Ctrl+0 可恢复。颜色可在“首选项”>“颜色”中设置；每屏页数和页边距可在“页面布局”中设置；页眉和页脚可自定义，包括剩余时间、当前章节或位置。在“首选项”>“样式”中，您可以为所有书籍设置背景图片和全局样式表。

对于更技术性的内容： 查看器将 CSS 类“is-calibre-viewer”添加到根元素 并适用于 body 类似的课程 calibre-viewer-dark-colors , calibre-viewer-light-colors , calibre-viewer-paginated , calibre-viewer-scrolling y calibre-footnote-container 。此外，它还定义了 CSS 变量，例如 --calibre-viewer-background-color , --calibre-viewer-foreground-color 并且，如果适用的话， --calibre-viewer-link-color . 如果一本书包含宽内容（表格或标签） <pre> ），使用 Ctrl+M 切换到连续模式，或者在样式中添加 CSS 强制换行 <pre> .

您也可以 双击或长按检查单词含义 和查询按钮，选择文本/图像并将其复制到剪贴板，或双击打开全尺寸图像（或从右侧按钮“查看图像”）。

在与印刷版相对应的书籍中， 查看器允许您跳转到纸上的某一页 从“转到”并显示（如果需要）页眉或页脚中打印的页码。

与 Calibre 的其他产品一样， 查看器快捷方式是自定义的 在您的偏好设置中。默认情况下，您有以下快捷方式（已汇总和分组）：

浏览本书 ：Home / Ctrl+向上箭头 / Ctrl+向左箭头 转到当前文件的开头；Ctrl+Home 转到工作簿的开头；End / Ctrl+向下箭头 / Ctrl+向右箭头 转到文件末尾；Ctrl+End 转到工作簿末尾。

：Home / Ctrl+向上箭头 / Ctrl+向左箭头 转到当前文件的开头；Ctrl+Home 转到工作簿的开头；End / Ctrl+向下箭头 / Ctrl+向右箭头 转到文件末尾；Ctrl+End 转到工作簿末尾。 Desplazamiento ：上/下箭头键可向后/向前滚动（连续模式下平滑滚动和按页数滚动）；左/右箭头键可连续模式下缓慢滚动或分页模式下滚动一页；Page Up 或 Shift+空格键可向后滚动；Page Down 或空格键可向前滚动。

：上/下箭头键可向后/向前滚动（连续模式下平滑滚动和按页数滚动）；左/右箭头键可连续模式下缓慢滚动或分页模式下滚动一页；Page Up 或 Shift+空格键可向后滚动；Page Down 或空格键可向前滚动。 章节和历史 ：Ctrl+Page Up 上一节；Ctrl+Page Down 下一节；Alt+左箭头后退；Alt+右箭头前进。

：Ctrl+Page Up 上一节；Ctrl+Page Down 下一节；Alt+左箭头后退；Alt+右箭头前进。 面板和模式 ：Ctrl+T 切换索引；Ctrl+S 激活大声朗读；Alt+P 保存设置、创建和激活配置文件；Alt+F 遵循键盘快捷键；Ctrl+C 复制到剪贴板；Alt+C 复制当前位置；Ctrl+Shift+C 将位置复制为 URL calibre://。

：Ctrl+T 切换索引；Ctrl+S 激活大声朗读；Alt+P 保存设置、创建和激活配置文件；Alt+F 遵循键盘快捷键；Ctrl+C 复制到剪贴板；Alt+C 复制当前位置；Ctrl+Shift+C 将位置复制为 URL calibre://。 搜索 ：“/”，Ctrl+F 或 Cmd+F 开始；F3 或 Enter 搜索下一个；Shift+F3 或 Shift+Enter 搜索上一个。

：“/”，Ctrl+F 或 Cmd+F 开始；F3 或 Enter 搜索下一个；Shift+F3 或 Shift+Enter 搜索上一个。 尺寸和页面 ：Ctrl+Plus（或 Meta+Plus）增大字体；Ctrl+Minus（或 Meta+Minus）减小字体；Ctrl+0 恢复大小；Ctrl+] 增加每屏页数；Ctrl+[ 减小字体；Ctrl+Alt+C 自动增加每屏页数。

：Ctrl+Plus（或 Meta+Plus）增大字体；Ctrl+Minus（或 Meta+Minus）减小字体；Ctrl+0 恢复大小；Ctrl+] 增加每屏页数；Ctrl+[ 减小字体；Ctrl+Alt+C 自动增加每屏页数。 屏幕和布局 ：F11 或 Ctrl+Shift+F 为全屏；Ctrl+M 切换分页/连续；Ctrl+W 切换滚动条。

：F11 或 Ctrl+Shift+F 为全屏；Ctrl+M 切换分页/连续；Ctrl+W 切换滚动条。 参考和书签 ：Ctrl+X 切换参考模式；Ctrl+B 显示/隐藏书签；Ctrl+Alt+B 新建书签。

：Ctrl+X 切换参考模式；Ctrl+B 显示/隐藏书签；Ctrl+Alt+B 新建书签。 元数据和重新加载 ：Ctrl+N 或 Ctrl+E 显示书籍的元数据；Ctrl+Alt+F5 或 Ctrl+Alt+R 重新加载书籍。

：Ctrl+N 或 Ctrl+E 显示书籍的元数据；Ctrl+Alt+F5 或 Ctrl+Alt+R 重新加载书籍。 文字选择 Ctrl+Shift+向右/向左箭头按字放大/缩小；Shift+箭头按字符或行换行；Shift+Home/End 延伸到行首/行末；Ctrl+A 全选；Ctrl+Shift+向下/向上箭头按段落前进/后退。

Ctrl+Shift+向右/向左箭头按字放大/缩小；Shift+箭头按字符或行换行；Shift+Home/End 延伸到行首/行末；Ctrl+A 全选；Ctrl+Shift+向下/向上箭头按段落前进/后退。 控制和偏好设置 ：Esc 或 Menu 键显示控件；Ctrl+Comma、Ctrl+Esc、Meta+Esc 或 Meta+Comma 打开查看器首选项。

：Esc 或 Menu 键显示控件；Ctrl+Comma、Ctrl+Esc、Meta+Esc 或 Meta+Comma 打开查看器首选项。 进入自动滚动 ：Ctrl+G，；或：前往某个位置；Ctrl+空格键切换自动滚动；Alt+向上/向下箭头调整其速度。

：Ctrl+G，；或：前往某个位置；Ctrl+空格键切换自动滚动；Alt+向上/向下箭头调整其速度。 工具Ctrl+I 显示/隐藏检查器；Ctrl+L 打开 Word 查询窗格；Ctrl+Q（macOS 上为 Cmd+Q）退出；Ctrl+P 打印为 PDF；Ctrl+F11 切换工具栏；Ctrl+H 打开“突出显示”窗格；Ctrl+D 打开“编辑此工作簿”。

有了这个武器库， 你可以根据自己的喜好调整取景器 甚至可以轻松阅读格式复杂的技术文献。

使用 diff 工具比较书籍和版本

Calibre 包含一个内置实用程序，用于 比较同一本书的 EPUB 和 AZW3 格式版本它非常适合查看编辑或转换后的内容。您可以从“编辑电子书”的“文件”>“与其他书籍比较”启动它，也可以从“书籍详情”面板启动它。

当你将 EPUB 转换为其自身时， 原始文件保存为 ORIGINAL_EPUB。在“图书详情”中，右键单击该条目，然后选择“与 EPUB 格式比较”。将打开比较视图，左侧显示原始视图，右侧显示当前视图（如果从编辑器打开它，则正在编辑的视图将显示在右侧）。

并排可视化仅显示变化的内容以及周围的几行上下文。 添加的文本显示为绿色，删除的文本显示为红色，修改的文本显示为蓝色。行号可帮助您导航，如果您从编辑器打开该工具，则可以双击右侧窗格以跳转到编辑器中的该行。

有一个选项按钮“比较之前美化文件”，这通常会产生更清晰、更易于理解的差异，但请记住，这有时会危及有问题代码的有效性。您还可以决定要查看多少行上下文。搜索栏可让您在差异中查找文本，并选择在左侧面板还是右侧面板中搜索。

常见的比较方式： 打开两个相同格式的文件并从编辑器进行比较; 转换后将 ORIGINAL_FMT 与 FMT 进行比较；或者，在编辑时，使用“里程碑”功能（视图 > 里程碑）保存状态和 面临当前状态的里程碑 使用“比较”按钮。

这整套选项意味着，无论你是调整 CSS 还是修复章节， 您可以准确地检测变化，验证转换结果并跟踪您的编辑。

除了新事物之外，值得记住的是 Calibre 继续发布详细的更新日志 并将旧版本保留给任何需要的人。有了如此活跃的生态系统和如此强大的阅读器，管理、转换和阅读电子书将变得更加轻松。