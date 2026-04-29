Fedora 44 首次推出 GNOME 50，并通过 NTSCyNC 改进了 Windows 游戏体验。

El Fedora 项目已宣布正式发布 新版本 "软呢帽 44", 其工作站版本配备了最新版本的“GNOME 50”，以及“KDE Plasma 6.6”、Budgie 10.10、Linux 内核 6.19 等。

此次发布不仅更新了整体技术基础，还统一了初始设置体验，从根本上优化了启动架构，并全面采用了适用于 x86_64、Power64 和 ARM64 架构的现代图形协议。

Fedora 44的主要新功能

版中 工作站桌面环境正朝着GNOME 50发展， 标志着一个决定性的改变 完全删除从 X11 图形服务器继承的代码行过渡到 Wayland 可以实现更稳定的会话持久性系统、官方支持显示器分数缩放、优化可变刷新率 (VRR) 管理以及与最新色彩管理协议的直接兼容，从而保证专业和准确的视觉呈现。

在 KDE Plasma 这边， 分发流程已进行重组，以统一用户体验。 所有 包含 KDE 的版本 （包括 Plasma Mobile 和不变的 Kinoite） 他们用以下方式取代了传统的 SDDM 管理器： Plasma 的全新原生登录管理器。

此外，经典安装Anaconda 现在禁用了其自身的初始帐户设置模块用户创建、语言和时区设置均交由 KDE 项目官方安装向导完成。此举消除了技术冗余，使得在新电脑上从首次启动开始就能实现更加流畅的安装体验。

使用 NTSYNC 加速 Windows 游戏

对于电子游戏迷来说， Fedora 44 实现了一种底层优化。 去年最精彩的： NTSYNC 核心模块的默认激活安装 Wine 或 Steam 等平台时，系统会自动配置此模块。它实现了与 Windows NT 内核中使用的同步原语相同的同步原语。.

通过将同步管理直接移至 Linux 内核级别， 巨大的处理开销得以消除。 这之前发生在用户空间。结果是： 帧率显著提升，兼容性更强 在运行 AAA 游戏或专为 Microsoft 环境设计的高要求应用程序时，Fedora Games Lab 版本将提供卓越的性能。为了配合这一进步，Fedora Games Lab 版本经过重新设计，提供高性能的软件和驱动程序生态系统，并充分利用 PipeWire 和 Wayland 的优势。

清理和优化网络存储

在系统管理层面，安装程序 Anaconda引入了一个逻辑变化或者绝对必要。 配置机器时，安装程​​序现在仅为这些接口创建网络配置文件。 （无论是有线还是无线）用户在初始安装期间主动配置的网络配置。不再为主板上检测到的每个非活动网络适配器自动创建烦人的空配置文件，这大大简化了后续通过 NetworkManager 进行的连接管理。

该 Fedora Cloud 版本放弃了传统的启动分区 分开 （/boot）完全接受 文件系统中的原生子项 Btrfs， 减小虚拟图像的尺寸，更好地利用空间。

基础软件现代化和可复现构建

随着以下决定的做出，向更古老的建筑风格的过渡变得显而易见： 彻底停止为 32 位主机系统开发 QEMU， 此外，系统不可更改版本中已彻底移除旧的 FUSE 2 库，转而采用 FUSE 3 标准。同时，备受赞誉的 PackageKit 也已重写，采用速度极快的 DNF5 下载引擎，极大地简化了图形化软件包管理。

最后，值得一提的是，整个生态系统最耀眼的成就当属安全领域的一项巨大成就：该项目。 Fedora 在可复现构建基础设施方面已达到 99% 的覆盖率。

由于元数据的标准化，用户或审计人员可以下载源代码，在自己的机器上编译程序，并获得与 Fedora 服务器上分发的二进制代码完全相同的二进制代码，从而消除了在自动打包过程中隐藏后门的任何可能性。

如果您有兴趣了解更多信息，可以在以下网址找到详细信息： 以下链接。

下载Fedora 44

新合辑 现在可供下载包括 Fedora 工作站、Fedora KDE Plasma 桌面、Fedora 服务器、Fedora IoT、Fedora CoreOS、Fedora Cloud Base、Fedora Silverblue、Fedora Kinoite 等。

Live 版本还提供 Xfce、MATE、Cinnamon、LXDE、LXQt、Budgie、Sway、Phosh、Miracle 和 COSMIC 等用户环境，所有这些都与 x86_64、Power64 和 ARM64 架构兼容。