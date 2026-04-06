KDE Plasma 6.7：Wayland 下的完美扩展性和 Vulkan 方面的改进

KDE 开发团队分享了 关于 KDE Plasma 6.7 进展的新报告， 预计将于六月发布。

本周是过渡周，为在格拉茨举行的大型合作者会议做准备，因此工作重点是完善界面细节、巩固 Wayland 下的图形性能以及确保下一版本的稳定性。

Wayland 和 Vulkan 具有更高的精度

现代高分辨率桌面电脑面临的最大挑战之一是…… 分数缩放。 在 Plasma 6.7，KWin 合成管理器首次支持该协议 试验 xx-fractional-scale-v2 来自 Wayland。此协议 解决问题 逻辑坐标系的历史分辨率。通过引入一个缩放因子，将逻辑坐标精确地与屏幕上的实际像素关联起来，它消除了高密度显示器上最大化窗口和系统面板之间有时会出现的恼人间隙或死线。

与此同时， KWin 的内部引擎持续加强对 DRM 后端中 Vulkan 图形 API 的支持。 （直接渲染管理器）。此次迁移的目标是最大限度地提升性能，尤其是在配备多显卡（多GPU）的系统上。本周，Vulkan 启用了将纹理直接从 GPU 传输到 CPU 的功能，并添加了用于转换图像格式的驱动程序。这些改进已在包括配备专用驱动程序的 NVIDIA RTX 5070 Ti 显卡在内的尖端硬件上进行了广泛测试，证明了该项目的成熟度。

视觉改进和桌面控制

La 用户体验得到多项改进 这些因素虽然细微，却对工作环境的凝聚力起到了极大的作用。 Breeze 主题已进行调整，菜单项的背景颜色会发生变化。 点击工具提示将在整个 KDE 应用生态系统中提供更清晰的视觉反馈。同样，工具提示现在将严格遵循您当前活动主题的视觉风格。

管理 现在的工作空间也更加智能了。 当您将小部件拖动到桌面上无法放置的区域时，系统会立即显示一个透明缩略图，指示最近的可用空间，以便放置该小部件。此外，剪贴板小部件的界面也得到了简化，现在显示二维码，并将复制按钮直接移至标题栏，从而节省空间。

其他实用的新功能包括：键盘布局与登录管理器的同步 Plasma 技术以及“鼠标标记”辅助功能得到了显著改进，现在支持在触摸屏上同时描绘多条线。

Plasma 6.6.4 的稳定性和错误修复

在为未来做准备的同时，团队也在巩固现状，并记录了影响日常体验的关键错误的解决方案：

系统监视器已修复，现在可以正确记录某些 NVIDIA GPU 的使用情况。

Plasma 的代码已经过强化，以防止在尝试加载有缺陷的小部件时导致整个桌面崩溃。

针对系统托盘图标上下文菜单有时会出现难看的黑色方角的问题，我们实施了更全面的解决方案。

修复了在更改屏幕分辨率时，KDED 后台守护进程可能会因 Wayland 协议错误而崩溃的问题。

修复了一个奇怪的问题，即当 Plasma 的屏幕键盘启用但不可见时，某些 Markdown 格式的文本会失真。

修复了一个问题，该问题可能导致某些包含启用了断言的 Qt 6.11 的发行版上的“系统设置”中的 Plasma 样式页面出现故障。

最后，如果您有兴趣了解更多相关信息，您可以 检查以下链接中的详细信息。