复制失败：Linux 漏洞通过页面缓存授予 root 权限

在发现以下情况后，Linux 安全面临着另一项挑战： 漏洞 CVE-2026-31431，被称为“复制失败” 由 Xint Code 的研究人员发现。这远非理论上的缺陷，而是一个设计问题。 它允许没有权限的本地用户提升权限并获得完全访问权限。 以可预测且静默的方式作为超级用户。

研究人员指出，Ubuntu、Amazon Linux、RHEL 和 SUSE 等主流发行版已成功利用了这一漏洞，证实了这一点。 任何运行内核版本高于 4.14 的系统 维持 启用对 AF_ALG 套接字的支持可能存在安全隐患。 这次攻击。

原地操作和页面缓存溢出

关于裁决，其中提到了这一点。 它源于 2017 年内核加密 API (AF_ALG) 中引入的一项优化。 本次修改 我希望能够消除不必要的缓冲。 直接在同一内存空间中执行认证加密 (AEAD) 操作，这被称为“原地”操作。

El 当把这种优化方法与 splice() 函数结合起来时，就会出现一个关键问题。 这种方法通过传输对内核页面缓存的直接引用，而不是物理复制数据，在文件描述符之间传输数据。在请求解密时，内存结构被配置成目标缓冲区（原本应该是用户的临时空间）最终直接链接到包含系统文件数据的缓存页。

身份验证和超出内存限制的写入

El 该漏洞的最终触发因素在于身份验证算法的异常行为。 与其他严格遵守目标缓冲区边界的加密例程不同， 该算法使用用户的内存空间作为临时工作区。 （草稿纸）用于在身份验证标签计算期间重新排列字节序列。

在此过程中，算法会超出输出区域的既定限制写入四个字节。由于原地优化和 splice() 创建的引用链，这种看似无害的文字却跨越了用户记忆的边界。 并直接落到与正在处理的文件关联的内核缓存页上。

这一系列逻辑错误 它赋予攻击者任意覆盖特定缓存位置中四个字节的能力 它能够读取任何文件的页面数。通过发送一系列经过计算的请求， 攻击者可以注入恶意代码 在内存中版本的关键可执行文件中，设置了 suid 位，例如用户切换工具。

由于所有读取操作首先都会查询页面缓存，因此下次调用合法实用程序时， 系统将从内存中执行注入的代码，从而立即授予 root 权限。 无需修改硬盘上的物理文件。更令人担忧的是，由于容器隔离共享底层主机的页面缓存，此漏洞可直接作为逃逸 Kubernetes 集群等虚拟化环境并攻陷主节点的入口。

紧急修补和缓解方案

鉴于这项裁决的严重性， 维护团队已部署紧急更新， 最终解决方案在哪里？ 撤销 algif_aead.c 文件中的就地优化，严格分离源内存列表和目标内存列表。 防止缓存页面最终出现在可写路径中。

这些补丁已集成到内核 6.18.22、6.19.12 和 7.0 版本中，并正在向后移植到长期支持分支。对于无法立即重启或更新服务器的管理员，建议禁用外部编译的 algif_aead 内核模块，或者使用 SELinux 等安全策略严格限制 AF_ALG 套接字的创建。SELinux 是一种安全防护机制，例如，它已成功保护当前的 Android 设备免受此类威胁。

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