人工智能基础知识——第四部分：提示

无论在Linux社区内外，这都不是什么秘密。 生成式人工智能已成为我们日常科技生活中不可或缺的工具。无论是优化工作流程和自动化重复性任务等简单的事情，还是使用 Bash 或 Python 编写高级脚本以及与大型语言模型 (LLM) 交互以克服所需技术技能的限制等更具体或更专业的事情，在中断三个月后，我们决定今天再次与您分享。 我们目前名为“面向 Linux 用户的人工智能 (AI) 基础知识”系列出版物的新刊物（第四部分）.

鉴于与人工智能工具交互时最关键的技能之一是“了解如何与人工智能进行有效沟通“今天，我们将把这本刊物献给……” 的主题 提示和提示工程换句话说，我们将完全专注于“提示工程”的艺术和科学，简要地教您如何构建指令，以最大限度地利用任何本地或基于云的 AI。

人工智能基础知识——第三部分：概念

但是，在我们深入探讨这个问题之前…… “人工智能领域精彩纷呈的第四部分”更具体地说，关于提示和提示工程，我们建议您探索以下内容： 本系列此前的相关出版物读完之后：

人工智能基础知识——第四部分：提示

什么是提示符？为什么它是 Linux AI 领域的关键？

简单来说， “提示”其实就是一组文字、问题、代码行或语音命令。 我们向人工智能的输入框中输入指令，请求它执行特定任务。 可以将其类比为我们喜爱的 Linux 终端中执行的命令。如果输入含糊不清的参数或语法错误，系统将返回错误或意外输出。同样，基础人工智能模型需要清晰详细的上下文才能最佳地解读请求的语义和语法，从而大幅减少令人烦恼的“幻觉”或通用响应。

然而， 为了获得更多背景信息和准确性我们现在再播放一遍。 我们之前的定义（第三次发表）:

提示是指向计算机系统发出的指令或指令集（输入），用于生成响应。在人工智能领域，提示是提供给模型的初始指令、命令、问题、请求或文本语句，用于指导模型生成特定的响应或输出。提示充当人工智能的刺激或触发器，指示预期响应的主题、风格、方向或类型。提示的措辞方式（框架）直接决定了最终结果的质量和相关性。

什么是 Prompt Engineering？

我们可以用简单明了的方式描述…… 提示工程作为一门技术学科，专注于指令的设计、迭代改进和优化。 将其交给生成式人工智能模型。这远非简单的“编写随机文本”行为，而是一种 用户精心构建的系统化过程 限制条件、所需的输出格式、回复的语气以及上下文，才能始终如一地获得最准确、最高效、最具附加值的结果。

然而， 为了获得更多背景信息和准确性我们现在再播放一遍。 我们之前的定义（第三次发表）:

它是设计引导性请求的艺术，旨在获得有意义的生成性产出——即更准确、更高效、更具创新性的产出。或者换句话说，它是 科学 它涉及设计、优化和改进我们向生成式人工智能发出的指令。其目标是引导人工智能获得准确、相关且高质量的答案，充当沟通桥梁，避免出现通用或错误的结果。

实现正确高效提示的最常用技术：人工智能——第四部分

要像优秀的 Linux 用户或精通 AI 模型的 IT 用户那样进行交互，您必须在必要时实施以下设计策略和方法：

1. 零次提示

这种方法是指直接让AI执行任务，而无需提供任何先验示例。它非常适合常见任务或已经过充分预训练的高级模型。

1. 一次性提示

这种方法是指直接要求人工智能执行任务，并事先提供一个示例。它非常适合需要人工智能模仿特定​​格式、语气或风格的任务。通过提供一个简单的演示或模板以及指令，模型可以快速理解你的期望，而无需冗长的解释。

2. 少镜头提示

这项技术包括在发出最终请求之前，向模型提供一个或多个预期输入和输出的示例。通过赋予模型这种“行为模式”，人工智能可以准确理解你希望在其响应中看到的结构、流程和格式。

3. 思维链（CoT）

这种方法通过强制模型逐步分解推理过程，最终得出结论。通过逻辑地、循序渐进地构建模型的思维，可以显著提高复杂编码、数学或逻辑问题的求解准确性。

4. 角色或性格分配（角色扮演）

这包括为模型定义一个严格的身份（例如，“担任高级Linux网络安全工程师”）。这将对人工智能在其输出中使用的词汇、技术方法和细节程度产生积极的影响。

5. 上下文窗口的界定和控制（约束设置）

为了避免出现“上下文窗口过载”现象（即模型被过多无关数据搞糊涂），一个好的提示必须使用清晰的标签或绝对限制命令来严格界定游戏规则（例如：“仅使用 JSON 格式回复，不要添加介绍性文本”）。

以下是一些可用于增强 Linux 计算任务的提示符示例

接下来，我们为您提供 精心挑选的提示语合集，可直接复制、改编并用于您的工作流程中。 适用于文本处理、图像生成和视频制作：

1. Bash 代码优化（少镜头/角色扮演）：

担任Linux系统管理员，专长于自动化。分析以下Bash脚本，识别潜在的安全漏洞和性能瓶颈，并通过实施最佳实践对其进行优化。请逐步展示修改过程。[在此处插入您的代码]

2. 复杂概念的解释（思路链）：

请详细解释 Btrfs 文件系统与 EXT4 文件系统相比的工作原理。请逐步分析以下三个方面：1. 快照管理；2. 容错性；3. 存储资源消耗。请使用适合 Linux 新手理解的简单类比。

3. 生成严格配置文件（约束）：

为静态网站生成优化的 Nginx 配置文件，启用 SSL（Let's Encrypt）、HTTP/2 和 Gzip 压缩。仅返回 Markdown 代码块中的纯文本代码，不包含解释、问候语或其他注释。

4. 系统日志审核（零样本）：

分析从 `/var/log/auth.log` 文件中提取的以下日志行。识别 SSH 暴力破解攻击模式，过滤掉可疑 IP 地址，并生成一份包含使用 iptables 或 Fail2Ban 阻止这些地址建议的摘要报告。[在此处插入日志行]

总结

简而言之，我们希望这 一篇关于提示和提示工程的简短而实用的出版物 作为我们中心主题 «这是我们当前人工智能系列文章的第四部分。这将对提升您的人工智能技能大有裨益，尤其是在数字生态系统中最大化工作流程效率方面。掌握这些技巧，就能让您从获得普通的输出，转变为获得精准、专业的解决方案。和往常一样，我们邀请您在评论区分享您对这些问题或其他问题的看法：您是否熟悉这些提示优化技巧？您在日常使用 Linux 进行人工智能操作时，通常会使用哪些类型的指令？ 我们会仔细阅读您的内容！

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