Linux Mint 22.2 推出了生物识别身份验证、libAdwaita 改进等功能。

团队 Linux Mint 发布r n 的发布已经进行了几天了Linux Mint 22.2 新版本Linux Mint 24.04 在 Ubuntu 22.2 LTS 的坚实基础上继续开发。与之前的版本一样，Linux Mint XNUMX 保持了与 Ubuntu 的完全兼容性，但更加注重用户体验和默认应用程序的选择。

在 Linux Mint 22.2 提供的主要新功能中，我们发现这些功能专注于生物识别安全、与 libAdwaita 和 libAdapta 的视觉集成，以及专有应用程序和多媒体体验的改进，这使得该版本成为寻求长期稳定性的新用户和老用户的有吸引力的选择。

Linux Mint 22.2的主要新功能

在 Linux Mint 22.2 的新版本中，最值得注意的新功能之一是 Fingwit简介，一个新的 旨在管理使用指纹进行身份验证的应用程序通过该工具，用户可以注册指纹，并使用它登录、解锁屏幕、使用 pkexec 授权特权操作或使用 sudo 执行命令，为日常工作提供额外的安全性和便利性。

Linux Mint 22.2 的另一个新功能是 基于 libAdwaita 的改进该 现在可以与经典主题无缝协作 Mint-Y、Mint-X 和 Mint-L。此外， libAdapta（libAdwaita 的一个分支）已发布 它添加了对设计主题的全面支持。该库允许应用程序自动适应环境的样式，提供灵活性，同时又不失去与 libAdwaita 的兼容性。

El xdg-desktop-portal-xapp 增加了对强调色的支持更好地将 Flatpak 应用程序与用户选择的 GTK 主题集成。这意味着突出的界面元素可以始终如一地反映系统的美感。

视觉和多媒体体验的改进

La 登录屏幕已更新 具有迷人的模糊效果和自定义头像的功能。 便笺应用新增支持 采用 Wayland、圆角并与其 Android 版本同步。

玩家 Hypnotix IPTV 也得到了改进 和这个新版本 配备新的显示模式包括“影院模式”和“无边框模式”，旨在打造沉浸式体验。此外，加载速度、长列表搜索以及屏幕保护程序干扰的规避也得到了优化。

就设计而言， Linux Mint 主题已更新 带有微妙的蓝灰色，在明暗模式下均提供更现代和金属的外观，从而创造出更优雅和同质的界面。

XApps 和新实用程序

应用 应用程序 它们保留了菜单和工具栏的经典风格，但采用了 GTK3 和 HiDPI 支持等现代技术。其中包括 Xed 脱颖而出 （文本编辑器）， PIX （照片管理员）， Xreader （文档查看器） 和 Xviewer （图像查看器），后者现在可以通过 EDID 配置色彩校正控制。

还添加了 xapp-aiff-thumbnailer 实用程序，它可以生成带有封面的缩略图。 集成到 AIFF 音频文件中。另一个新功能是 Warpinator 的 iOS 移植，将安全文件共享工具扩展到 Apple 平台。

批量文件重命名工具已得到增强，可以添加前导零、定义起始编号值以及记住上次执行的操作，从而简化复杂的工作流程。

更新内核并改进桌面环境

Linux Mint 22.2 包含内核 6.14，它为现代硬件提供了更好的支持。然而，我们警告称，它可能与 VirtualBox 以及一些较旧的 Intel 和 NVIDIA GPU 存在兼容性问题。在这种情况下，建议安装内核为 22.1 的 Mint 6.8，然后在不更改内核的情况下升级到新系统。

MGI 桌面环境也受到关注：Cinnamon 6.4、MATE 1.28 和 Xfce 4.20 仍然是默认选项，每个选项在性能和搜索方面都有特定的改进，尤其是在 MATE 菜单中。

下载并获取

新版本有三个版本， 全部带有 ISO 映像 大约 3 GB：Cinnamon、MATE 和 Xfce。此外，由于这是一个 LTS（长期支持）版本，因此更新和安全补丁将保证到 2029 年，从而巩固了其作为可靠且持久发行版的声誉。