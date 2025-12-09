ONLYOFFICE 9.2 引入了 AI 代理、可自定义宏、增强功能等。

近日， ONLYOFFICE 团队宣布推出其办公套件的 9.2 版本。此次更新同时适用于其服务器版本（DocumentServer）和桌面版本（Desktop Editors）。
这一版本的主要特点无疑是人工智能的深度集成。这是因为 ONLYOFFICE桌面编辑器9.2现已包含原生AI助手 能够执行复杂任务，从生成文档到分析本地文件。
ONLYOFFICE 9.2 的主要新功能
在 ONLYOFFICE 9.2 的这个新版本中，最值得注意的新功能是： 新型集成人工智能代理该代理旨在自动化日常工作流程，与简单的聊天机器人不同，它可以对您的电脑上的文件执行操作。 它可以搜索文档、分析文件夹，并且无需打开文件即可提取内容。此外，它还能识别 PDF 表单中的字段，并根据您的指示自动填写。
关于隐私问题， 该代理允许连接各种人工智能提供商，包括像 Ollama 这样的本地模型。除了 OpenAI、Anthropic 或 TogetherAI 等云服务之外，这意味着您可以拥有一个完全在您自己的机器上运行的智能助手，从而确保您的敏感数据的安全。
生产力和定制改进
除了人工智能之外，该套件在用户体验方面也得到了改进，因为现在可以…… 在所有编辑器中记录操作序列并将其保存为宏 （PDF 除外），它允许您自动执行重复性任务而无需编写代码。
除此之外， 用户可以根据自己的喜好重新分配键盘快捷键。 在高级设置中，关于PDF编辑器，编辑工具（用于隐藏机密信息）现在允许您自定义隐藏块的颜色，并且新增了更改隐藏文本颜色的功能。
Windows 中的 ARM 安全性和支持
在技术部分， DocumentServer 9.2 已修复关键漏洞其中包括跨站脚本攻击 (XSS) 漏洞以及对 Redis 引擎的更新，以降低安全风险。此外，对于使用现代硬件的用户来说，还有一个好消息： 适用于 Windows 11 的桌面版本现在原生支持 ARM64 架构然而，Linux 用户需要等待未来的版本才能获得这种特定的兼容性。
其他增强功能包括：
- 外部公式： 演示文稿和 PDF 编辑器现在允许您插入来自外部服务的公式。
- 高级形式： 能够为单选按钮和复选框添加描述性标签。
- 更新界面： 管理面板采用了改进的侧边栏设计，并添加了新的图标。
最后，如果您有兴趣了解更多，可以查阅详情 以下链接。
下载并更新 ONLYOFFICE
如果您已经在使用 ONLYOFFICE 桌面编辑器，则打开程序时会自动收到更新通知。但是，如果您想执行全新安装或首次尝试此套件， 您可以从他们的网站获取官方安装程序。
ONLYOFFICE 提供原生 .deb 软件包（适用于 Debian/Ubuntu）和 .rpm 软件包（适用于 Fedora/RHEL/openSUSE），以及 AppImage、Flatpak 和 Snap 等便携版本（Snap 版本将持续更新）。如需获取所有可用版本和架构的直接下载链接，请访问官方网站。 链接是这个。
如果他们是Debian，Ubuntu或任何支持deb软件包的发行版的用户，则可以 使用以下命令从终端下载应用程序包：
wget -O onlyoffice.deb https://github.com/ONLYOFFICE/DocumentServer/releases/download/v9.2.0/onlyoffice-documentserver_amd64.deb
下载后，您可以安装：
sudo dpkg -i onlyoffice.deb
如果您遇到依赖项问题，可以通过在终端中执行以下命令来解决这些问题：
sudo apt -f install
通过RPM软件包安装
最后，对于那些使用RHEL，CentOS，Fedora，openSUSE或任何支持rpm软件包的发行版的用户，他们应该获得带有以下内容的最新软件包： 命令：
wget -O onlyoffice.rpm https://github.com/ONLYOFFICE/DocumentServer/releases/download/v9.2.0/onlyoffice-documentserver.x86_64.rpm
下载完成后，可以使用以下命令完成安装：
sudo rpm -i onlyoffice.rpm
通过 SNAP 安装
如果您更喜欢使用 snap 包，只需打开终端并输入以下命令：
sudo snap install onlyoffice-desktopeditors