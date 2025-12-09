ONLYOFFICE 9.2 引入了 AI 代理、可自定义宏、增强功能等。

近日， ONLYOFFICE 团队宣布推出其办公套件的 9.2 版本。此次更新同时适用于其服务器版本（DocumentServer）和桌面版本（Desktop Editors）。

这一版本的主要特点无疑是人工智能的深度集成。这是因为 ONLYOFFICE桌面编辑器9.2现已包含原生AI助手 能够执行复杂任务，从生成文档到分析本地文件。

ONLYOFFICE 9.2 的主要新功能

在 ONLYOFFICE 9.2 的这个新版本中，最值得注意的新功能是： 新型集成人工智能代理该代理旨在自动化日常工作流程，与简单的聊天机器人不同，它可以对您的电脑上的文件执行操作。 它可以搜索文档、分析文件夹，并且无需打开文件即可提取内容。此外，它还能识别 PDF 表单中的字段，并根据您的指示自动填写。

关于隐私问题， 该代理允许连接各种人工智能提供商，包括像 Ollama 这样的本地模型。除了 OpenAI、Anthropic 或 TogetherAI 等云服务之外，这意味着您可以拥有一个完全在您自己的机器上运行的智能助手，从而确保您的敏感数据的安全。

生产力和定制改进

除了人工智能之外，该套件在用户体验方面也得到了改进，因为现在可以…… 在所有编辑器中记录操作序列并将其保存为宏 （PDF 除外），它允许您自动执行重复性任务而无需编写代码。

除此之外， 用户可以根据自己的喜好重新分配键盘快捷键。 在高级设置中，关于PDF编辑器，编辑工具（用于隐藏机密信息）现在允许您自定义隐藏块的颜色，并且新增了更改隐藏文本颜色的功能。

Windows 中的 ARM 安全性和支持

在技​​术部分， DocumentServer 9.2 已修复关键漏洞其中包括跨站脚本攻击 (XSS) 漏洞以及对 Redis 引擎的更新，以降低安全风险。此外，对于使用现代硬件的用户来说，还有一个好消息： 适用于 Windows 11 的桌面版本现在原生支持 ARM64 架构然而，Linux 用户需要等待未来的版本才能获得这种特定的兼容性。

其他增强功能包括：

外部公式： 演示文稿和 PDF 编辑器现在允许您插入来自外部服务的公式。

演示文稿和 PDF 编辑器现在允许您插入来自外部服务的公式。 高级形式： 能够为单选按钮和复选框添加描述性标签。

能够为单选按钮和复选框添加描述性标签。 更新界面： 管理面板采用了改进的侧边栏设计，并添加了新的图标。

最后，如果您有兴趣了解更多，可以查阅详情 以下链接。

下载并更新 ONLYOFFICE

如果您已经在使用 ONLYOFFICE 桌面编辑器，则打开程序时会自动收到更新通知。但是，如果您想执行全新安装或首次尝试此套件， 您可以从他们的网站获取官方安装程序。

ONLYOFFICE 提供原生 .deb 软件包（适用于 Debian/Ubuntu）和 .rpm 软件包（适用于 Fedora/RHEL/openSUSE），以及 AppImage、Flatpak 和 Snap 等便携版本（Snap 版本将持续更新）。如需获取所有可用版本和架构的直接下载链接，请访问官方网站。 链接是这个。

如果他们是Debian，Ubuntu或任何支持deb软件包的发行版的用户，则可以 使用以下命令从终端下载应用程序包：

wget -O onlyoffice.deb https://github.com/ONLYOFFICE/DocumentServer/releases/download/v9.2.0/onlyoffice-documentserver_amd64.deb

下载后，您可以安装：

sudo dpkg -i onlyoffice.deb

如果您遇到依赖项问题，可以通过在终端中执行以下命令来解决这些问题：

sudo apt -f install

通过RPM软件包安装

最后，对于那些使用RHEL，CentOS，Fedora，openSUSE或任何支持rpm软件包的发行版的用户，他们应该获得带有以下内容的最新软件包： 命令：

wget -O onlyoffice.rpm https://github.com/ONLYOFFICE/DocumentServer/releases/download/v9.2.0/onlyoffice-documentserver.x86_64.rpm

下载完成后，可以使用以下命令完成安装：

sudo rpm -i onlyoffice.rpm

通过 SNAP 安装

如果您更喜欢使用 snap 包，只需打开终端并输入以下命令：

sudo snap install onlyoffice-desktopeditors