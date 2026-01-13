Parrot 7.0 Echo：KDE Plasma 6、RISC-V 支持和 AI 工具

几天前，Parrot Security团队宣布正式推出…… 新版 Parrot 7.0，代号“Echo”，以纪念毛里求斯的鹦鹉。这个新版本对于发行版来说是一个重要的转折点，因为它不仅仅是一个简单的增量更新，而是一个 完全系统重写 这使得该平台与 Debian 13“Trixie”引入的创新保持一致。

c最显著和最深刻的变化是采用 KDE Plasma 6 作为默认桌面环境。 放弃传统的基于 MATE 的配置。这种转变不仅仅是美观上的改变； 开发者们创建了自己的主题和设置，以确保 Plasma 非常轻巧高效。它还使用 Wayland 作为默认图形服务器。这提升了用户体验，并通过更好地隔离图形应用程序来增强安全性，这对发行版而言至关重要。

渗透测试工具和人工智能

忠于其使命， Parrot 7“Echo”更新了其功能库 进攻和防御安全。元软件包 parrot-tools 现在预装了范围更广的实用程序 以前需要手动安装的，例如 自动侦察兵、寻血猎犬和松露猪优化专业人员的部署时间。除此之外，或者，一些关键工具已经更新。 此外，还集成了 Burp Suite、Maltego 和 Go 开发环境，以及 convoC2 和 evil-winrm-py 等新解决方案。

然而， 最相关的新进展是对人工智能的坚定承诺。 Parrot 7 i它在应用菜单中新增了专门的人工智能类别。该团队以 Hexstrike AI 工具为起点，其愿景不仅在于顺应自动化浪潮，更在于提供一个环境，用于审计大型语言模型 (LLM) 的安全性并试验快速工程技术。开发者认为，网络安全领域真正的 AI 革命将来自于保护这些技术，而不仅仅是使用它们。

另一方面，文中提到 rParrot 7 软件仓库与 Debian 13 兼容。 （适用于任何桌面或虚拟机环境，包括 GNOME）。虽然它兼容，但开发者提到： 在执行任何类似操作之前，最好先进行备份。 这涉及到向系统中添加新的软件仓库和软件包。鉴于使用 Debian 时可能存在的配置种类繁多，建议先安装核心版，如有必要，再逐步安装家庭版/安全版。

RISC-V 和系统更新

Parrot 7 成为首个渗透测试发行版 （渗透测试） 为 RISC-V 架构提供官方支持整个发行版存储库都针对这种开放架构进行了编译，并提供了一个预组装的 rootfs 文件，使 Parrot 处于开放硬件的前沿。

在系统层面， parrot-updater 更新工具已完全重写。 它使用 Rust 语言和 GTK4 库，拥有直观的图形界面，并每周检查更新。此外， Docker 和 Windows 子系统 Linux 版 (WSL) 的镜像已同步到 7.0 版本。 促进 Parrot 在虚拟化和持续开发 (CI/CD) 环境中的使用。

最后但同样重要的是，文中提到，重新设计不仅影响了操作系统，而且还影响了其他方面。 网站在设计方面进行了更新和现代化改造。因此，开发者表示仍有许多工作要做，但随着时间的推移，它会不断改进。它仍然基于 React 和 Next.js，其依赖项也已更新到最新的稳定版本。

安装和更新

考虑到变化的幅度，特别是从 MATE 过渡到 KDE Plasma 6 以及 /etc/skel 中配置文件结构的重组， 开发团队强烈建议执行全新安装。 为了确保稳定性和性能。虽然将从 6.x 版本“Loryke​​et”提供升级途径，该版本将保留 MATE 桌面环境。 需要人工干预才能迁移用户设置。

为 建议树莓派用户使用“核心”版本。 在像 3B 这样的老款机型中，由于 Plasma 的图形负载较高，完整的桌面体验仅限于至少配备 4 GB 内存的设备。