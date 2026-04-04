Tails 7.6 改进了 Tor 自动连接并采用了 GNOME Secrets。

几天前宣布了这一消息发布新版本 Linux发行版 《Tails 7.6》 基于 Debian GNU/Linux，专门设计用于规避网络监控。

7.x 系列的第六版融入了实用机制，以方便在受限环境中进行连接，并优化了用户凭证的本地管理。

自动 Tor 桥接对抗区域审查

Tails 7.6 的主要技术创新是 直接集成自动 Tor 桥（桥）获取系统 通过其连接向导即可完成连接。此前，在网络审查严格的地区获取可用的入口点需要手动操作，过程可能十分复杂。现在，如果系统检测到对 Tor 网络的标准访问被屏蔽，它会提供选项，让用户根据其所在地理区域请求特定的网桥。

这种机制 它依赖于 Tor 项目的 Moat API，并与 Tor 浏览器助手共享技术。为了防止互联网服务提供商阻止桥接请求本身，Tails 使用了域名伪装技术，将连接伪装成指向常见且允许的网站的流量。

过渡到 GNOME Secrets

在关于集成软件的章节中， 开发者已决定用 GNOME Secrets 取代 KeePassXC。 默认密码管理器已更改为 。此更改的原因是为了追求更简洁的界面，并更好地与发行版默认使用的 GNOME 桌面环境集成。

此次过渡解决了之前的无障碍访问问题。恢复屏幕键盘和光标大小缩放的正常功能对最终用户而言，这种变化是透明的。 因为 GNOME Secrets 使用完全相同的数据库格式，并且会自动解锁之前使用 KeePassXC 创建的文件。

此外，新应用程序保留了非常相似的键盘快捷键（基于 Shift+Ctrl 组合键），需要特定高级功能的用户始终可以选择通过存储库手动安装 KeePassXC。

组件更新和修复

此次更新使关键的通信和导航软件达到最新版本，这是因为该系统 现在包含 Tor 浏览器 15.0.8 版本邮件客户端 Mozilla Thunderbird 140.8.0 以及 Electrum 4.7.0 加密货币钱包。在基础系统层面，已集成来自 Debian 软件仓库的最新固件包，从而确保对现代设备上的图形硬件和 Wi-Fi 适配器提供更好的支持。

Simultáneamente， 开发团队已修正了特定的界面错误：

已修复将键盘设置保存到 USB 存储器之前对话框中的翻译错误。

Thunderbird 迁移通知中的信息按钮已修复，并且已解决阻止土耳其语自动更新运行的问题。

QT5及其依赖项已从发行版中移除。

数据库更新是在 Debian Trixie 13.4 上执行的。

保存语言（未加密）的对话框已本地化

所有条目均提供当前语言的翻译。

最后 如果您有兴趣了解更多信息 这个新版本的Tails，你可以查看详细信息 在下面的链接中。

下载尾巴

对于新安装的设备或出现自动转换故障的设备，可以下载适用于 64 位系统的官方 ISO 和 USB 镜像。 从其官方网站。 务必记住，在 USB 驱动器上执行全新安装会覆盖并删除任何先前配置的持久存储。

如何更新到新版 Tails？

运行 Tails 7.0 或更高版本的用户现在可以自动升级到 7.6 版本。 他们可以直接这样做。 按照此链接中的说明进行操作。

为此，他们可以使用用于安装Tails的USB设备，可以查阅信息以在计算机上进行此移动。 在下面的链接中。