4 款可用于优化 MS Windows 的开源应用程序 – 第二部分

上个月（2026年7月），我们向他们提供了这些服务。 第二大开源应用程序汇编 优化 MS Windows现在，为了继续通过来自 Linux 生态系统的工具，使 Windows 成为更用户友好、更可靠的操作系统，本月我们将推出今年关于此主题的第三篇也是最后一篇文章，其中我们将向您介绍…… “另外 4 款可用于优化 MS Windows 的实用免费开源应用程序” 以下应用入选：OptimizerDuck、Win11Debloat、Chris Titus Tech 的 Windows Utility 以及 PASPAS。这些应用构成了 2026 年十大最佳应用榜单。

不过，在开始之前，我们认为有必要提及，在本出版物的第一部分中，我们包含了以下三个应用程序，它们分别名为…… Optimizer、Winhance 和 WinTune而其中，唯一一个目前没有遵循正常发展进程的就是 优化但是，现在取而代之的是一款名为“清理和优化应用程序”的应用。 OptimizerNXT两者都来自同一位名为 D 的 GitHub 开发者。

3 款可用于优化 MS Windows 的开源应用程序 – 第二部分

和往常一样，在我们深入探讨这本关于这些新事物的有趣且有用的出版物之前， “更多免费开源应用程序，用于优化微软Windows系统”除了 Optimizer（OptimizerNXT）、Winhance、WinTune 之外， 我们建议您探索一下 先前的相关出版物（第二部分）读完之后：

Linux 生态系统（自由开源软件和 GNU/Linux 的领域）不仅限于 Linux 和 BSD 等自由开源发行版和操作系统，它也是 macOS 和 Windows 等专有、封闭和付费操作系统生态系统的重要组成部分，甚至是根本性的组成部分。

4 款可用于优化 MS Windows 的开源应用程序 – 第二部分

OptimizerDuck

OptimizerDuck 它是一款多语言、开源、简单而强大的Windows操作系统优化工具，由社区创建并服务于社区，可帮助用户比以往任何时候都更轻松地清理、调整和优化任何计算机。因此，它是 这是一款免费开源工具，旨在通过优化 Windows 系统，提升性能、保护隐私并简化操作。优化是指减少不必要的系统负载，让您的 Windows 电脑能够将更多资源用于真正重要的任务。这一点至关重要，因为无论您是在玩游戏、编程、创作内容，还是仅仅浏览网页，一个优化良好的 Windows 系统都会运行得更快、响应更灵敏。 探索 GitHub 存储库

Win11 去膨胀

Win11 去膨胀 这是一个小巧、开源、设计精良的工具——就像朋友会为朋友创建的那种工具——它可以帮助你重新掌控局面。 它是由一位杰出的程序员杰弗里（Jeffrey，网名 Raphire）开发的。 该工具使用 PowerShell 编写，兼容 Windows 11 和 Windows 10，目前已可用。 一个图形化的开源工具（脚本），只需运行一次（或随时运行），即可神奇地删除不必要的软件。 而且由于它是开源的，任何人都可以清楚地看到每个版本中添加了什么、做了哪些更改，以及在解决问题和优化操作系统时关注的重点是什么。 因此，您的 主要目的不是破坏Windows系统，而是使其失效。 Windows 系统感觉像是你自己的，而不是别人的。 探索 GitHub 存储库

Chris Titus Tech 的 Windows 实用程序 (Winutil)

Chris Titus Tech 的 Windows 实用程序Chris Titus Tech 的 Windows 实用程序，也称为“Winutil”，是一款基于 PowerShell 的综合图形工具，可帮助 Windows 用户安装应用程序（无需手动下载即可快速安装常用软件）、应用调整（优化 Windows 以提高性能、隐私和可用性）、解决问题（提供一键解决常见 Windows 问题的方案）、管理更新（控制 Windows 更新的安装方式和时间）以及访问工具（提供对 Windows 面板和实用程序的快速访问）。 探索 GitHub 存储库

帕斯帕斯

列出所有已知且推荐的免费开源Windows清理和优化应用程序。

清洁和优化

还有 5 款有趣的开源应用程序，它们以优化 Windows 10/11 而闻名。

10 款专门用于清理（检测/删除操作系统中的文件/应用程序）的应用程序

总结

总之，我们希望 这四款新的“免费开源应用程序，用于清理和优化微软Windows系统” 除了之前提到的 6 个名为 Optimizer (OptimizerNXT)、Winhance 和 WinTune 的软件之外，还有 OptimizerDuck、Win11Debloat、Chris Titus Tech 的 Windows Utility 和 PASPAS 的软件。 这使得众多 Windows 办公/多媒体用户以及高级和跨平台（Windows 和 Linux/BSD）技术用户能够运行必要且相关的程序。 Windows 的维护、优化和修复活动必不可少。 为了达到并保持高水平的绩效。

而且，如果目前 您是否了解或使用过其他类似的、真正值得了解、尝试、使用和推荐的应用程序？我们邀请您在评论区留言，以便我们可以在以后的文章中讨论这个问题。 明年 2027.

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