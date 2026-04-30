D7VK 1.8 利用 Vulkan 和 CPU 渲染技术，在 Linux 上重现复古游戏体验

最近宣布发布了新的 D7VK 1.8 更新版本，该版本具有以下特点： ProcessVertices 方法调用的原生 CPU 实现取得了进展， 从根本上修复《古墓丽影》和《禁卫军》等历史题材经典游戏的渲染缺陷和几何体损坏问题。

另外， 团队已放弃旧的代理呈现机制 引入一种复古的显示系统，允许使用 DirectDraw 将 2D 元素（例如菜单和显示屏幕）叠加到 3D 图形上。这不仅恢复了经典游戏中已消失的界面，而且还能够完全控制帧速率和使用 DXVK 的 HUD 叠加层。

D7VK 1.8的主要新闻

此版本中最关键的改进是 i原生实现， 完全基于中央处理器（CPU）， 对 ProcessVertices 方法的调用。 在 20 世纪 90 年代的架构中，该函数负责将顶点转换到投影空间，计算屏幕坐标，并迭代裁剪视野外的多边形。 以前的现代实现方式经常省略或简化这些计算，导致许多老游戏显示空白屏幕。 或者严重损坏的几何体。得益于这种精确的重建，本次更新彻底修复了《被遗弃者》、《禁卫军》、《隐秘与危险》、《猴岛逃生》和《古墓丽影：最后的启示》等经典游戏中存在的大量渲染缺陷。

新版本中另一项改进是： 移除旧的代理呈现机制 为了给结构化的传统呈现系统让路。早期 3D 时代的游戏严重依赖 DirectDraw 作为基础合成器，将菜单、文本和抬头显示器 (HUD) 等二维元素直接叠加到渲染的 3D 图形上。之前的代理机制将最终图像的渲染委托给原生系统，导致叠加层失效，并阻碍了现代工具的使用。

新方法能够捕捉到DirectDraw已经合成的最终图像。 并在内部将其返回给 D7VK，以便使用 Vulkan 进行原生投影。虽然这一额外步骤理论上会带来轻微的性能损失，但实际上对于标准分辨率而言几乎察觉不到，作为回报，它赋予了对视频输出的完全控制权。 允许玩家激活DXVK叠加界面， 限制帧速率，强制垂直同步，最重要的是，恢复《黑暗之刃》、《圣域》、《传说之地 III》、《代号：爆发》以及 FIFA 99 和 2001 等游戏中缺失的界面元素。

减轻攀岩遗迹的影响并进行专项修复

除了结构性变化之外， 代码中包含了细致的调试工作，以修复历史遗留的错误。 在非常特定的图形引擎中。

值得注意的是，它还有 修复了《奇迹时代2》和《暗影魔法》中的地形消失问题。 修复了《X：超越边界》和《X：紧张》中动态光照处理导致的画面问题，并解决了《Hype：时间任务》启动时的严重崩溃问题。此外，还内置了配置配置文件，以优化《波斯王子3D》和《侏罗纪公园：入侵者》的启动。

特别是， 此次更新解决了从 32 位游戏机继承而来的技术问题。 一些早期的 PlayStation 1 移植版游戏使用高度不精确的数学近似值来计算图像缩放，这种缺陷在当时的硬件上尚可接受，但现代显卡会将其放大，导致画面出现线条和视觉瑕疵。D7VK 1.8 实现了数学校正来弥补这种计算误差，彻底消除了《生化危机》预渲染背景中的网格错位，展现了极高的精细度。

最后，如果您有兴趣了解更多信息，可以查看详细信息并下载新版本。 在下面的链接中。