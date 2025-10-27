GNOME 正式放弃 Flatpak 对 32 位的支持

几天前，该项目 GNOME 通过博客文章宣布 el 宣布终止开发和支持 “org.gnome.Platform.i386.Compat”扩展，这是运行时环境使用的关键部分 GNOME Flatpak 提供兼容性 使用 32 位应用程序。

根据这一决定，GNOME Flatpak Runtime 现在仅适用于 x86_64 和 AArch64 架构，标志着以多架构支持为优先的时期的最终结束。

GNOME 49 已于上个月发布，总体运行非常顺利…… 然而，有一件事被忽视了，那就是 GNOME Flatpak 运行时的 32 位兼容扩展已不再可用。我们原本计划早些时候宣布这一消息，但由于情况所迫，未能及时发布。

历史性延伸的结束

扩展名 org.gnome.Platform.i386.Compat 提供了 32 位版本的 GTK、libadwaita、WebKitGTK 和其他必备库， 允许 32 位软件在现代 64 位系统上运行 缺乏对 multilib 的原生支持。然而，当前的现实情况使得维持这种兼容性变得没有必要。

流行的应用程序（例如 Wine 和 Steam）虽然仍以 Flatpak 格式分发，但不会受到影响，因为它们不依赖于 32 位版本的 GNOME 库。

决定背后的原因

GNOME 开发人员提到 主要原因 这一变化 是为了减轻持续集成基础设施的负担 （CI） 并减少由此产生的问题 维护很少使用的版本。

几年前，我们从运行时中放弃了常规的 ARMv7 和 i386 编译。随着 i386 兼容性扩展的移除，在发布 GNOME 之前，我们不再需要监控任何 32 位目标平台。之前，我们发布的所有模块都保证至少能够针对 i386/x86 进行编译，但从现在起，情况将不再如此。

多年来， GNOME 团队重建了他们的整个环境 （包括 WebKitGTK、mozjs 和几个基于 Rust 的库） 对于每个受支持的架构，每天至少两次由于开发人员在向存储库提交更改之前缺乏测试，此过程消耗了大量资源并导致 32 位版本频繁出现错误。

当项目失去部分捐赠的 CI 基础设施时，32 位版本首先被淘汰。由于几乎没有应用程序直接依赖于此扩展，因此此次迁移并没有带来立竿见影的效果。

技术团队由 Abderrahim 和其他 GNOME 开发人员领导， 致力于迁移剩余的几个应用程序 到主 GNOME 49 运行时。在仍在使用该扩展的四个应用程序中（两个在 Flathub 上，一个在 Flathub Beta 中，一个已存档）， Bottles 现在已基本集成，而 Lutris 和 Minigalaxy 仍需要进行一些调整。

理论上，这被认为可以保持兼容性 与 org.freedesktop.i386.Compat， 但决定完全迁移到现代运行时，因为 freedesktop-sdk 作为 GNOME 环境的基础，并且允许更简单的维护。

32 位架构测试结束

随着此扩展和 armv7 和 i386 版本的删除， GNOME 不再执行自动测试或保证与 32 位系统的兼容性。 以前，所有 GNOME 模块都确保针对 i386/x86 正确编译；现在，每个单独的项目将决定是否维持该支持。

有些如 glib，他们仍然拥有自己的 32 位架构的 CI 基础设施， 但在大多数情况下，修复特定的错误是可选的，并且取决于维护人员的善意。

最后值得一提的是，此举并不会给最终用户带来重大损失，而是朝着简化和提高 GNOME 开发效率迈出了一步。通过将精力集中在最广泛使用的架构上，该项目将能够更快地优化其桌面环境和库，巩固对现代 64 位和基于 ARM 的系统的支持。

最后，如果你有兴趣了解更多，可以查阅详情 在下面的链接中。