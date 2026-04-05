KaOS Linux 2026.03 移除了 systemd，并采用了 Niri 以及 Limine 和 Dracut。

KaOS Linux，历史上以其 绝对保真 到 KDE/Plasma 环境 十多年来， 已发布其 ISO 2026.03 图像 朝着一个明确而雄心勃勃的目标迈出了巨大的步伐：从他们的代码中彻底消除 systemd。

在令人意外的宣布之后 二月份（ Plasma被弃用，转而选择作曲家Wayland Niri。本期三月刊重点剖析 init 系统的内部运作机制。对于那些寻求轻量级、模块化替代方案以打破 systemd 垄断地位的开源纯粹主义者而言， 此次更新标志着KaOS开发进程的改变。 在他们迈向采用 Dinit 创业系统的道路上。

Dracut 和 Limine 取代了 systemd 的核心。

KaOS 2026.03 最关键的底层变化是： 永久移除 systemd-boot 启动管理器 y 来自创建脚本 肌钙蛋白 （这完全依赖于 systemd）。相反， 团队已实施 Dracut 用于生成 initramfs（初始临时文件系统）。

开发人员坦言，这项过渡工程耗时三年，需要为 Dracut 创建一个定制的实时叠加模块。该模块负责管理 KaOS 在安装前以“Live USB”模式运行所需的各种分层配置。

同时， Calamares 图形安装程序已从其选项中移除 systemd-boot。这使得现代版的 Limine 11.1 正式成为 Live 会话和新安装系统的默认启动管理器。克服了这些重大障碍后，开发团队确认他们现在可以开始向 Dinit 进行技术迁移了。

Niri 和 Noctalia：Qt6 和 Wayland 的新面孔

在视觉层面上， KaOS 2026.03 巩固了对 KDE Plasma 的放弃然而，它仍然坚持其专注于 Qt 库的发行版理念。默认环境现在是面向键盘的组合键：

Niri 25.11： Wayland“可滚动平铺”合成器，可将窗口排列成连续的条带。

Wayland“可滚动平铺”合成器，可将窗口排列成连续的条带。 Noctalia 4.7 和 Noctalia Shell 0.0.10： 它们直接基于 Qt 6.11 构建，提供了一个轻量级的桌面环境，取代了之前对依赖于 systemd 的 Plasma 模块的严重依赖。

为了使系统适应这一新变化而不损失功能， 已为 Wayland 集成了特定工具过时的 Konsole（在没有 Plasma 的情况下会崩溃）已被 Kitty 取代，Kitty 是一款使用 OpenGL 的现代化硬件加速终端模拟器。此外，还集成了用于高级系统资源监控的 Btop 和用于自定义终端提示符的 Starship。

这整套设备是 由最新的 Linux 内核 6.19.10 提供支持 它基于 Mesa 26.0.3，保证图形应用程序的下一代性能。

Calamari 已做好在纯 Wayland 和有限 VirtualBox 环境下运行的准备。

改造工作也已进入安装阶段。 Calamares 图形安装程序已在其 QML 模块中进行了修补。 能够在纯 Wayland 环境下原生运行，恢复用户创建过程中的文本输入等关键功能。此外， 它继续提供自动分区功能 支持 XFS、EXT4、BTRFS 和 ZFS 文件系统（其模块已更新至 2.4.1 版本）。

然而， 开发商已发出警告。 适用于希望在虚拟机中测试 ISO 的用户。 因为 VirtualBox 目前还没有真正支持 Wayland。 （仍然基于 X11） 除非用户严格地将图形适配器配置为 VMSVGA 并通过命令行启用 3D 加速，否则 KaOS 将无法启动。

首先，希望在 VirtualBox 中使用 KaOS 的用户需要注意，VirtualBox 目前尚不支持 Wayland，它仍然是一个仅支持 X11 的应用程序。唯一的解决方法是在设置中启用 3D 模式。此外，VBoxVGA（同样仅支持 X11）不能用于显示；您需要使用 VMSVGA，并在 VBoxManage modifyvm 命令行中配置 3D 选项。请启用 `--accelerate3d` 选项。如果无法启用，请勿尝试在 VirtualBox 中使用 KaOS，因为它无法启动。您需要等到 VirtualBox 支持 Wayland 后再使用。

最后，日常使用的软件栈已更新到最新版本，包括 Firefox 149、Thunderbird 149、LibreOffice 26.2.2 和 KDE Gear 套件 25.12.3。

如果您有兴趣了解更多，可以查阅详情 在下面的链接中。

下载KaOS 2026.03

如果您的计算机上尚未安装 KaOS，并且想要在您的计算机上下载并安装这个专注于 KDE 桌面环境的 Linux 发行版，或者您想在虚拟机下尝试它。 您只需要访问发行版的官方网站 在其下载部分中，您可以获取系统的映像。 链接是这个。

可以在Etcher应用程序的帮助下将下载的图像记录在USB设备上。

Si 您已经是KaOS用户您必须在最近几天收到这些更新。 但是如果您不知道是否已经安装它们， 只需打开一个终端并在其中运行以下命令：

sudo pacman -Syu

这样，您只需接受更新（如果存在），我建议重新启动计算机。