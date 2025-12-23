Kdenlive 25.12、OpenShot 3.4 和 LosslessCut 3.67.2 的新特性

再过几天，2025年就将结束，许多Linux项目都利用这段时间发布了最新的开发版本和稳定版本。其中一个典型的例子是…… 视频编辑器因此，今天我们将借此机会向您介绍一些视频编辑器的最新版本的新功能，这些版本包括 Kdenlive 25.12、OpenShot 3.4 和 LosslessCut 3.67.2。

这与我们今年的出版物完美契合，并可作为绝佳的补充。在这些出版物中，我们介绍了Linux世界中许多最知名、最广泛使用的视频编辑器的最新功能和更新。例如，今年我们探讨了……的最新进展。 «Kdenlive、Pitivi、OpenShot、Shotcut 和 LosslessCut、Avidemux、Flowblade 和 Olive »因此，如果您经常使用这类程序，我们建议您继续阅读本文，了解这三款程序在多媒体领域的新功能。

Avidemux、Flowblade 和 Olive：3 个替代免费视频编辑器

但是，在我们开始深入探讨以下已发布版本的新功能之前，我们先来看一下…… “Kdenlive 25.12、OpenShot 3.4 和 LosslessCut 3.67.2”，我们建议您探索 以前的相关帖子 关于Linux上的视频编辑器这个话题，在阅读了这篇文章之后：

值得一提的是，Avidemux 和 Flowblade 发展历史更长，我们之前的文章中已经介绍过它们。而 Olive 则是一个相对较新的软件，目前仍处于开发初期。因此，本文将首次对其进行介绍。

Kdenlive 25.12、OpenShot 3.4 和 LosslessCut 3.67.2 的新特性

Kdenlive 25.12

从阅读和分析来看 正式发布公告 来自“Kdenlive 25.12” 截至 2025 年 12 月 18 日，我们可以提及并重点介绍以下新功能（变更、更正和改进）：

引入了一种全新的、更灵活的面板安装系统，允许自由组合面板，并可根据需要显示或隐藏面板。每个组织现在都保存在单独的文件中，从而实现了共享，以及许多其他相关的新功能。

为了提升新用户的体验，我们引入了欢迎界面，并为所有用户添加了一些实用的快捷访问工具。除了欢迎界面，我们还引入了垂直面板布局，以及新的可选垂直安全区域，旨在改善社交媒体和移动设备上的 9:16 视频编辑体验。

菜单已重新组织，使其更加直观，并遵循专业视频编辑领域的一些惯例。例如，所有与文件相关的操作，如“渲染”和“项目选项”，现在都集中在“文件”菜单下。后续版本还将进行更多细微调整。

媒体监视器中音频的显示方式已进行修改，在音频图表的顶部使用迷你地图，从而可以直观地控制对片段中音频特定部分的缩放。

此次更新包含多项改动，其中一项是将原有的“时间线参考线”更名为“序列标记”，因为“参考线”一词在程序中含义模糊，容易造成用户混淆。此外，标记现在可以设置特定的持续时间，该持续时间会显示在时间线上，并且可以从“标记”面板中拖拽到时间线上。

Kdenlive Kdenlive 是一款出色的免费开源视频编辑器。它支持多种视频格式（DV、HDV 和 AVCHD），并提供所有基本的视频编辑功能，例如使用时间轴随机混合视频、音频和图像，以及添加各种内置特效，因此即使对于半专业用途，使用起来也几乎没有困难或限制。此外，Kdenlive（KDE 非线性视频编辑器）可在 GNU/Linux、Windows 和 BSD 系统上运行；并且通过 MLT 框架，它集成了许多用于视频和音频处理及创作的插件特效。最后，它还提供强大的字幕工具、DVD 创建解决方案（菜单），并且可以作为完整的视频制作工作室使用。

OpenShot 3.4

从阅读和分析来看 正式发布公告 来自《OpenShot 3.4》 截至 2025 年 12 月 15 日，我们可以提及并重点介绍以下新功能（变更、更正和改进）：

内存占用更少。

已修复多处错误和漏洞。

更快的“Libopenshot”核心。

许多新的视频特效和功能。

整体性能提升了32%。

出口速度更快，时间缩短约 23%。

更快的 FFmpeg 解码速度，这要归功于 对齐的缓冲区和更兼容 SIMD 的处理 .

更快的波形 对于较长的音频，以及时间曲线剪辑，它们提供 减少解码工作量，并在时间线编辑过程中更好地处理 .

OpenShot 是U一个免费、开源的视频编辑器，并且是跨平台的，因此它可以在 GNU/Linux、FreeBSD、Windows 和 MacOS 上使用。此外，它是一个非常易于使用的视频编辑器，允许您使用各种视频格式执行许多简单和高级的操作。目前，它通常非常适合快速轻松地剪切和编辑视频，以便为任何类型的观众创建有用且有趣的内容。这使得它成为一款令人惊叹的视频编辑器，功能强大、易于使用且快速掌握。最后，值得注意的是，它使用 FFmpeg 库，能够读写大多数视频和图像格式。

LosslessCut 3.67.2

从阅读和分析来看 正式发布公告 来自 «LosslessCut 3.67.2» 截至 2025 年 12 月 1 日，我们可以提及并重点介绍以下新功能（变更、更正和改进）：

对多个对话框进行了改进。

增加了在应用程序运行时记住高级设置的功能。

在音轨编辑器中添加名为“hevc_metadata=aud=insert”的比特流过滤器。

已添加在分段列表中显示估计分段文件大小的功能。

添加了点击导出按钮时使其模糊的功能，以防止该按钮一直保持焦点状态。

解决循环播放片段时当前片段选择错误的问题。

“正确视频编解码器标签/ID”选项已被移除。现在，您可以在“轨道”对话框中为单个轨道覆盖编解码器标签。

针对捕获帧中时间戳传输的问题、系统语言未保存的问题以及超过历史记录限制时出现的段历史记录错误的问题，分别提出了解决方案。

其他重要功能包括：新增“生成概览波形”操作、能够从键盘快捷键页面测试/激活操作、合并时能够对 FLAC 进行编码以及启用 Flatpak。

无损切割 LosslessCut 是一款免费、开源、跨平台的视频编辑器，专为视频剪辑而设计。它拥有简洁直观的用户界面 (GUI)，非常适合在不丢失数据的情况下粗略处理大型视频文件。LosslessCut 基于 Electron 框架，并使用 ffmpeg 库，使用户能够快速删除视频中不需要的部分。它不进行任何解码或编码操作，因此处理速度非常快且无损。此外，它还允许用户在选定点截取视频的 JPEG 快照。

总结

总之，我们相信这些相关更新能够带来积极的影响。 “Kdenlive 25.12、OpenShot 3.4 和 LosslessCut 3.67.2” 这些项目对许多现有用户来说将非常实用且有趣。因此，它们无疑将促进Linux生态系统在多媒体（视频）这一激动人心的技术领域的发展和可持续性。最终，我们希望这些项目在2026年能够继续推进并不断改进，造福全球Linux生态系统的所有成员和用户。

最后，记住 访问我们的 «起始页面» 西班牙语版。或者，使用任何其他语言（只需在当前 URL 末尾添加 2 个字母，例如：ar、de、en、fr、ja、pt 和 ru 等）即可了解更多当前内容。此外，我们邀请您加入我们的 官方电报频道 从我们的网站阅读和分享更多新闻、指南和教程。