Linuxverse 发行版：02 年第 2026 周新闻

为了达到这个 Linuxverse 中的 02 年第二 (2026) 周 (04/01/26 至 10/01/26)，我们为您提供及时和习惯的每周新闻摘要，包含在各种 基于 Linux、BSD 等的发行版发布消息。例如， 发行版 “Exton Linux、VailuxOS 和 Omarchy”，我们将在本周重点介绍这一点。

正如您所知，我们直接从以下网站带来许多发布新闻： «DistroWatch, 操作系统手表 y 自由开源软件洪流»。同时，来自 «存档操作系统如文末所述，目前已有关于恢复和分发已停产的 GNU/Linux 发行版及其他知名操作系统 ISO 文件的公告。此外，许多此类最新版本可能已在以下网站上提供：发行海» 进行审查和评估。因此，事不宜迟，下面我们将讨论 «02 年第 2026 周的 Linuxverse 发行版».

Exton Linux 260104 «ArchEX»

: Exton Linux 260104 «ArchEX». 精选新闻Exton Linux 项目的最新稳定版本“Exton Linux 260104 'ArchEX'”包含诸多实用且有趣的新功能（新增、修复和改进），其中最显著的是用 MATE 桌面环境取代 Pantheon，因为 Pantheon 目前在 Arch Linux 上的运行并不理想。此外，新版本还包含 Calamares 安装程序，方便用户以任意语言安装 ArchEX MATE。安装完成后，所有内容都将以所选语言显示。最后，值得一提的是，除了其他一些新功能外，它还包括 bash 5.3.9-1、calamares 3.4.0-1、coreutils 9.9-1、firefox 146.0.1-1、gcc 15.2.1、linux 6.18.2.arch2-1、mate-desktop 1.28.2-2、python 3.13.11-1、qt6-base 6.10.1-1 和 systemd 259-1。

Exton Linux 是一个多基础 GNU/Linux 发行版 (Arch、CRUX、Debian/Ubuntu、deepin、Fedora、Gentoo、openSUSE、Puppy、 Slackware的) 和瑞典血统，提供操作系统 设计轻便、快速且易于使用。 它还提供预配置的桌面环境和一组预安装的软件包，包括网络浏览器、办公套件、媒体播放器和开发工具。 它还包括各种自定义选项，例如更改桌面外观和安装其他软件包的能力。 此外，它有多个版本，每个版本都针对特定的用例，例如通用计算、游戏、多媒体和服务器应用程序。 关于 Exton Linux

VailuxOS 1.6

: VailuxOS 1.6. 精选新闻VailuxOS 项目的这个新稳定版本，名为“VailuxOS 1.6”，包含了一些有趣且实用的新功能（新增、修复和改进），其中一些功能尤为突出。 主要创新包括采用 Plasma 6 桌面环境，带来更现代化的功能和稳定性；精简且更直观的开始菜单；以及更优雅、更动态地集成的自动天气显示。此外，还包括全新的窗口设计，提供浅色/深色模式选择；默认启用浮动任务栏，使桌面布局更简洁；以及增强的自定义功能，提供更多自由定制系统的选项。最后，除了其他诸多改进之外，它还拥有性能和稳定性方面的提升，例如完全清理依赖关系的无冲突软件包，以及最大程度的优化，从而显著提高性能和响应速度。

VailuxOS 是一个德国开发的基于 Debian 和 Ubuntu (LTS) 的 GNU/Linux 发行版，它提供了一个使用 KDE Plasma 桌面环境的操作系统。 一个受 Windows 11 启发的美观界面 和谁的 主要目标是在保持原有工作方法和工作流程的同时，尽可能平稳地从 Windows 过渡到 Linux。 此外，在其中隐私不再是可选项，而是必需品。因此，该软件的设计理念是不会收集用户信息，也不会追踪或创建使用情况或活动档案，更不会以任何方式对用户进行细分。最终，它能让您在该操作系统上保持匿名。 关于 VailuxOS

奥马奇 3.3.0

: 奥马奇 3.3.0. 精选新闻Omarchy 项目的最新稳定版本“Omarchy 3.3.0”包含诸多实用且有趣的新功能（新增、修复和改进），其中一些亮点包括：支持使用 Voxtype 应用程序进行语音输入。Voxtype 提供多种本地 AI 语音输入模型，默认使用英文基础模型（150 MB）。安装完成后，即可使用 Super + Ctrl + X 开始语音输入。此外，值得一提的是，新版本默认安装了 OpenCode，这是一款优秀的跨厂商代理，支持运行 Claude、Gemini 和 Codex 等软件，以及 GLM-4.7 和 MiniMax M2.1 等开源模型。最后，除了其他诸多改进之外，值得强调的是，现在除了显示…… 适用于所有系统的选项（锁定、屏幕保护程序、重启和关机）， 它允许从“设置”部分和“系统暂停”选项中启用休眠和暂停功能。

Omarchy 是一个基于 Arch Linux 的 GNU/Linux 发行版，源自欧洲（丹麦），它提供了一个轻量级且现代化的操作系统，这得益于其对……的使用。 Hyprland 平铺窗口管理器，以及默认包含 现代软件开发人员立即投入工作所需的一切。例如，它包括 Neovim、Spotify、Chromium、Typora、Ghostty 和 LibreOffice 等软件。 甚至连 Zoom 也包含在内！ 但这不仅仅是一堆预装软件包。 这是一个兼顾美观和效率的完整系统。 因此，它最终优先考虑的是一个能够提高生产力的美观系统。. 关于奥马奇

01 年第 2026 周更新的其他有趣的 Linuxverse 发行版

为了不遗漏任何内容，还值得一提的是官方公告 其他知名的 GNU/Linux 发行版 在此期间，也出现了来自各种操作系统旧版本和过时版本的问题：

总结

简而言之，我们希望这 第二篇文章（第二周） 来自我们最新的实用系列，致力于 «2026 年每周 Linuxverse 发行版新闻 » 您喜欢它，并且发现它很有用，无论是信息量还是技术层面。尤其是关于最新版本的 发行版 “Exton Linux、VailuxOS 和 Omarchy”，我们今天强调了这一点。

