Linuxverse 发行版：03 年第 2026 周新闻

为了达到这个 Linuxverse 中的 03 年第三 (2026) 周 (11/01/26 至 17/01/26)，我们为您提供及时和习惯的每周新闻摘要，包含在各种 基于 Linux、BSD 等的发行版发布消息。例如， 发行版 “MODICIA 操作系统、TROMjaro 和 EndeavourOS”，我们将在本周重点介绍这一点。

正如您所知，我们直接从以下网站带来许多发布新闻： «DistroWatch, 操作系统手表 y 自由开源软件洪流»。同时，来自 «存档操作系统如文末所述，目前已有关于恢复和分发已停产的 GNU/Linux 发行版及其他知名操作系统 ISO 文件的公告。此外，许多此类最新版本可能已在以下网站上提供：发行海» 进行审查和评估。因此，事不宜迟，下面我们将讨论 «03 年第 2026 周的 Linuxverse 发行版».

3 年第 03 周更新最多的 2026 个 Linuxverse 发行版

MODICIA操作系统 6.12.63

官方网站

官方资料库 : SourceForge上.

正式发布公告 : 1月11，2026.

下载链接 : MODICIA操作系统 6.12.63.

: MODICIA操作系统 6.12.63. 精选新闻MODICIA OS 项目的最新稳定版本“MODICIA OS 6.12.63”包含一些有趣且实用的新功能（新增、修复和改进），其中一些功能尤为突出，例如…… 对 Linux 内核版本 6.12.63-RT-LTS 的改进提供了更好的 c 改进的实时响应能力和 显著降低了音频、视频和 I/O 处理的延迟。此外，m 操作 即使在繁重的工作负荷下，也能更流畅地进行多任务处理，而且 r 界面和专业应用程序的响应速度更快。当然，还有 m 由于 p 的改进，音频和多媒体制作得到了提升。 更稳定的 RT 编程，适用于 JACK、PipeWire 和 PulseAudio，以及 e 消除录音和复杂编辑任务中的音频中断和微延迟。最后，还有许多其他功能，例如： 图形和视频性能得到提升，ATI 驱动程序完全集成：Mesa + VAAPI，并包含以下应用程序： LibreOffice 4:25.2.3 Rustedek 1.4.5， Paint 3.1 和 Chromium（沙盒）142.0.7444.134。

MODICIA OS 是一个基于 Debian GNU/Linux 稳定分支的 GNU/Linux 发行版，源自意大利，它提供了一个专注于提供……的操作系统。 一个完整的多媒体平台，允许任何人都成功完成复杂的多媒体项目并获得专业的效果，无论他们是导演、摄像师、音乐家、平面设计师还是摄影师。 而这一切，都因为以下事实而变得更加简单： 无需安装任何东西即可完成任何普通多媒体任务所需的所有操作。 由于，其中的所有内容都已选择、安装和配置，可以不间断地运行，也无需搜索其他程序。 此外，它还经过优化，可用于 在 U 盘上。因此，它被认为是 专业的操作系统，真正完整且完全免费。 关于我们 莫迪西亚操作系统

特罗姆扎罗 2026.01.13

官方网站

官方资料库 : 道具.

正式发布公告 : 1月14，2026.

下载链接 : 特罗姆扎罗 2026.01.13.

: 特罗姆扎罗 2026.01.13. 精选新闻TROMjaro 项目的最新稳定版本“TROMjaro 2026.01.13”包含许多有趣且实用的新功能（新增、修复和改进），其中一些亮点包括将 Unity 风格集成到 XFCE 中（XFCE Unity）。这提供了一种 Unity 风格的布局，其诸多优势之一是能够更好地管理窗口顶部栏。例如，顶部面板的顶部栏可以像 Unity 一样显示每个窗口的按钮和选项菜单。这一切都得益于一个名为 XFCE Unity 的软件包的集成。 gtk-nocsd-git这使得 Gnome 应用程序（GTK3 和 4）下的应用程序能够很好地模拟这种效果。 最后，除其他功能外，这一新设计还包括 HUD（抬头菜单）和应用程序智能搜索，使 XFCE Unity 与以前的 Ubuntu Unity 非常接近。

TROMjaro 是一个基于 Manjaro 的 GNU/Linux 发行版。 源自西班牙，提供操作系统 该发行版无需任何交易，配备高度定制的 XFCE 桌面环境和一套精心设计的直观实用工具，例如提供六种不同布局的布局选择器和提供多种强调色的主题选择器。它还提供多项增强功能，包括与 Chaotic-AUR 仓库集成，提供预编译的二进制软件包、一系列自定义壁纸和图标包，以及设置管理器中的其他配置选项。该发行版支持 AppImage 文件，并配备了经过优化的 Firefox 浏览器和自定义插件。 关于 TROMjaro

奋进操作系统2026.01.12

官方网站

官方资料库 : GitHub上.

正式发布公告 : 1月15，2026.

下载链接 : 奋进操作系统2026.01.12.

: 奋进操作系统2026.01.12. 精选新闻EndeavourOS 项目的最新稳定版本“EndeavourOS 2026.01.12”包含诸多实用且有趣的新功能（新增、修复和改进），其中最引人注目的是：对 Calamares 26.01.1.5-1、Firefox 146.0.1-1、Linux 6.18.4.arch1-1、Mesa 1:25.3.3-2、Xorg Server 21.1.21-1 (xorg) 和 Nvidia-utils 590.48.01-2 等重要应用程序的更新。此外，它还修复了一些重要错误，例如 Calamares 的一个长期存在的问题、与 Nemo 软件包预览相关的另一个问题（由于 Nemo 已从 Arch 软件仓库移除，因此在安装过程中已将其从默认的 Cinnamon 和 Budgie 软件包中移除），以及由于切换到 nvidia-open 软件包而与 NVIDIA 专有驱动程序相关的另一个问题。因此，目前仅在 Turing (16xx) GPU 及更高版本上支持专有选项。之前的 NVIDIA GPU 仍然兼容默认启动选项，该选项将使用开源的 Nouveau 驱动程序。

EndeavourOS 是一个基于 Arch Linux 的滚动更新 GNU/Linux 发行版，它提供易于安装、轻量级且预配置的即用型桌面环境。它官方支持离线和在线安装两种方式。其离线安装程序 Calamares 默认使用 XFCE 桌面环境。同时，其在线安装程序可以安装可选的软件组件，包括一些流行的桌面环境，例如： XFCE、Plasma、GNOME、Mate、Cinnamon、Budgie、LxQt、LxDe 和 i3-wm 等等。 关于 EndeavorOS

03 年第 2026 周更新的其他有趣的 Linuxverse 发行版

为了不遗漏任何内容，还值得一提的是官方公告 其他知名的 GNU/Linux 发行版 在此期间，也出现了来自各种操作系统旧版本和过时版本的问题：

在 DistroWatch、OS.Watch 和 FOSS Torrent 上

在 ArchiveOS 上

总结

简而言之，我们希望这 第三篇文章（第三周） 来自我们最新的实用系列，致力于 «2026 年每周 Linuxverse 发行版新闻 » 您喜欢它，并且发现它很有用，无论是信息量还是技术层面。尤其是关于最新版本的 发行版 “MODICIA 操作系统、TROMjaro 和 EndeavourOS”，我们今天强调了这一点。

