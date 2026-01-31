Linuxverse 发行版：05 年第 2026 周新闻

为了达到这个 Linuxverse 中的 05 年第五 (2026) 周（25 年 01 月 26 日至 31 年 01 月 26 日），我们为您提供及时和习惯的每周新闻摘要，包含在各种 基于 Linux、BSD 等的发行版发布消息。例如， 发行版 “DietPi、Emmabuntüs 和 FydeOS”，我们将在本周重点介绍这一点。

正如您所知，我们直接从以下网站带来许多发布新闻： «DistroWatch, 操作系统手表 y 自由开源软件洪流»。同时，来自 «存档操作系统如文末所述，目前已有关于恢复和分发已停产的 GNU/Linux 发行版及其他知名操作系统 ISO 文件的公告。此外，许多此类最新版本可能已在以下网站上提供：发行海» 进行审查和评估。因此，事不宜迟，下面我们将讨论 «05 年第 2026 周的 Linuxverse 发行版».

ELEGANCE 是一个基于 Manjaro 的 GNU/Linux 发行版，源自法国，它提供了一个操作系统。 得益于 Cinnamon 桌面环境，系统稳定、用户友好且美观，同时还配备了丰富的软件，并通过高效易用的软件包管理器持续更新。此外，它还提供 LibreOffice 和 Calibre 等工具，用于管理文档和电子书，以及高效的词典；VLC、Rhythmbox 和 Kodi，用于休闲娱乐；GIMP 和 Krita，用于图形设计；Steam，用于畅玩视频游戏；Audacity 和 OBS，以及 Ardour、LMMS 和 Kdenlive，还有 LeoCAD、FreeCAD 和 KiCAD，用于处理所有技术和多媒体任务。 关于优雅

3 年第 05 周更新最多的 2026 个 Linuxverse 发行版

饮食派10.0

官方网站

官方资料库 : GitHub上.

: GitHub上. 正式发布公告 : 1月26，2026.

: 1月26，2026. 下载链接 : 饮食派10.0.

: 饮食派10.0. 精选新闻DietPi 项目的最新稳定版本“DietPi 10.0”包含了一些有趣且实用的新功能（新增、修复和改进），其中一些功能尤为突出，例如使用…… 以 Debian 12 “Bookworm” 为基础的操作系统及其适配 将脚本写入该数据库。 因此，l 为支持直接升级到 DietPi 10 版本，所需的最低 DietPi 版本已提升至 8.0。此外，它还包含一些新程序，例如： ownCloud 无限扩展（ 经典文件共享和同步平台 ownCloud 的继任者）和 Uptime-Kuma（ 自托管监控工具）。最后，除其他众多功能外，它现在还包括移除 支持以下类型的 SBC 设备 Sparky SBC , NanoPi M2/T2/Fire2 y NanoPi M3/T3/Fire3 而且， 移除 RPi Cam 网络界面软件选项。

DietPi 是一个可启动和可安装的 GNU/Linux 发行版，基于 Debian，起源于英国， 提供专为 Raspberry Pi、Odroid 等 SBC 设备设计的操作系统。该发行版以其轻量和优化而闻名，使其成为需要极简但功能齐全的操作系统的嵌入式系统和 DIY 项目的理想选择。值得注意的是，它提供了适用于 64 位 x86 个人计算机和虚拟机（例如 VMware、VirtualBox、UTM、Hyper-V、Proxmox 和 Parallels）的版本。最后，需要强调的是，其基本安装不包含桌面，但您可以使用内置的“dietpi-software”程序激活桌面选项。此外，它还包含几个带有菜单的配置工具，可以从终端运行。 关于 DietPi

埃玛本图斯DE5-1.05

官方网站

官方资料库 : SourceForge上.

: SourceForge上. 正式发布公告 : 1月26，2026.

: 1月26，2026. 下载链接 : 埃玛本图斯DE5-1.05.

: 埃玛本图斯DE5-1.05. 精选新闻Emmabuntüs 项目的最新稳定维护版本“Emmabuntüs DE5-1.05”包含一些有趣且实用的新功能（新增功能、解决方案和改进），其中一些功能尤为突出，例如使用…… Debian 12.13“Bookworm”作为操作系统的基础，并集成了Xfce和LXQt桌面环境。 另外，这个 此次更新主要侧重于无障碍功能的改进，是与 ASI 组织的工作人员合作开发的。 YOVOTOGO 与多哥残疾人协会联合会 (FETAPH) 合作开发了此项目，因此这些新的辅助功能仅在用户通过专用界面请求时才会激活，以避免干扰普通用户（非视障人士）的工作。此外，众多改进中，亮点包括：增强意大利语翻译、默认音量设置为 50%、新增 Wine 安装脚本、修正国家/地区和时区选择、修复 ISO 中使用专有固件的问题、移除无法正常工作的 Deborah，以及更新 Firefox 140.7.0esr、Thunderbird 140.7.0esr、deb-get 0.4.5-1、Ventoy 1.1.09、CTparental 5.3.01-1m 和 TurboPrint 2.59-1 等程序。

Emmabuntüs 是一个基于 Debian GNU/Linux 的法国 GNU/Linux 发行版。它提供了一个用户友好且相对轻量级的操作系统，非常适合老旧或低配置的计算机。因此，它的主要设计目的是为了方便翻新捐赠给 Emmaus 社区的计算机。目前，Emmabuntüs 提供 XFCE 和 LXQt 桌面环境，并包含许多现代功能，例如大量预配置的日常使用程序、应用程序启动栏、便捷的专有软件和多媒体编解码器安装，以及通过自动化脚本实现的快速配置。此外，它还提供英语、法语和西班牙语的多语言支持。 关于艾玛本图斯

FydeOS 22.0

官方网站

官方资料库 : GitHub上.

: GitHub上. 正式发布公告 : 1月28，2026.

: 1月28，2026. 下载链接 : FydeOS 22.0.

: FydeOS 22.0. 精选新闻FydeOS 项目的这个新稳定维护版本，名为“FydeOS 22.0”，包含了一些有趣且实用的新功能（新增、修复和改进），其中一些功能尤为突出，例如使用…… Chromium OS r144 旨在提高稳定性并引入新功能，例如实现以下功能： 快速共享协议可实现更快速的文件发送、接收和共享；此外，还采用了法国搜索引擎 Qwant，它能够真实地展现世界，避免了侵入式广告和不透明排名机制带来的扭曲。值得一提的是，网页浏览器新增了分屏视图功能，用户无需再管理多个浏览器窗口，只需将单个标签页拆分为两个独立且可调整大小的面板，即可同时浏览多个页面。这两个拆分后的页面随后会合并到一个标签页组中，使工作区更加整洁。最后，众多改进中，最引人注目的是采用了 Google ChromiumOS 6.12 内核。此外，所有 Fydetab Duo 驱动程序均已完成移植和验证，并整合了 Linux 6.12 的各项增强功能，包括特性和安全修复。

FydeOS 是一个可启动和安装的 GNU/Linux 发行版，基于 Arch、ChromeOS 和 Debian，源自中国， 提供操作系统 轻量级的 FydeOS 采用 Linux 内核，基于浏览器平台和容器技术。因此，它与 Google Chrome OS 非常相似。它能够在大多数满足最低配置要求的 PC 上流畅运行。安装了 FydeOS 的设备支持最新的 Web 应用标准、Android 应用和 Linux 环境，提供与 Google Chromebook 类似的体验。用户可以选择 Google 的合作伙伴云服务（例如 Chromebook）、使用 Fyde Innovations 的服务，或使用本地帐户，无需绑定任何提供商。 关于 FydeOS

05 年第 2026 周更新的其他有趣的 Linuxverse 发行版

为了不遗漏任何内容，还值得一提的是官方公告 其他知名的 GNU/Linux 发行版 在此期间，也出现了来自各种操作系统旧版本和过时版本的问题：

在 DistroWatch、OS.Watch 和 FOSS Torrent 上

在 ArchiveOS 上

总结

简而言之，我们希望这 第五次出版（第五周） 来自我们最新的实用系列，致力于 «2026 年每周 Linuxverse 发行版新闻 » 您喜欢它，并且发现它很有用，无论是信息量还是技术层面。尤其是关于最新版本的 发行版 “DietPi、Emmabuntüs 和 FydeOS”，我们今天强调了这一点。

