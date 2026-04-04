Linuxverse 发行版：14 年第 2026 周新闻

为了达到这个 Linux宇宙中2026年的第14周（03年26月29日至04年04月26日）。，我们为您提供及时和习惯的每周新闻摘要，包含在各种 基于 Linux、BSD 等的发行版发布消息。例如， 发行版 “4MLinux、Elive 和 Netrunner”，我们将在本周重点介绍这一点。

正如您所知，我们直接从以下网站带来许多发布新闻： «DistroWatch, 操作系统手表 y 自由开源软件洪流»。同时，来自 «存档操作系统如文末所述，目前已有关于恢复和分发已停产的 GNU/Linux 发行版及其他知名操作系统 ISO 文件的公告。此外，许多此类最新版本可能已在以下网站上提供：发行海» 进行审查和评估。因此，事不宜迟，下面我们将讨论 «14 年第 2026 周的 Linuxverse 发行版».

Linuxverse 发行版：13 年第 2026 周新闻

但是，在开始评论与 *Linux、*BSD 和其他发行版的这些新版本相关的每条新闻之前，发生在 «14 年第 2026 周的 Linuxverse»，我们建议您探索 以前的相关帖子 来自同一系列出版物的末尾：

Exton Linux 是一个多基础 GNU/Linux 发行版 (Arch、CRUX、Debian/Ubuntu、deepin、Fedora、Gentoo、openSUSE、Puppy、 Slackware的) 和瑞典血统，提供操作系统 设计轻便、快速且易于使用。 它还提供预配置的桌面环境和一组预安装的软件包，包括网络浏览器、办公套件、媒体播放器和开发工具。 它还包括各种自定义选项，例如更改桌面外观和安装其他软件包的能力。 此外，它有多个版本，每个版本都针对特定的用例，例如通用计算、游戏、多媒体和服务器应用程序。 关于 Exton Linux

3 年第 14 周更新最多的 2026 个 Linuxverse 发行版

4MLinux 51.0

官方网站

官方资料库 : SourceForge上.

: SourceForge上. 正式发布公告 : 五月30 ，2026.

: 五月30 ，2026. 下载链接 : 4MLinux 51.0.

: 4MLinux 51.0. 精选新闻4MLinux 项目的最新稳定版本“4MLinux 51.0”包含许多有趣且实用的新功能（新增、修复和改进），其中一些亮点包括对用户的重要程序和软件包的更新，例如： LibreOffice 26.2 和 GNOME Office（AbiWord 3.0.7、GIMP 3.0.8、Gnumeric 1.12.60），以及 Firefox 149.0 和 Chrome 146.0，还有 Thunderbird 140.9。其他重要的软件包括 Audacious 4.5.1、VLC 3.0.23、SMPlayer 25.6.0 和 Mesa 25.3.1。对于更高级或更精通电脑的用户，还包含了 BusyBox 1.37.0、PHP 8.4.14、Perl 5.42.0、Python 3.13.8 和 Ruby 3.4.7。最后，值得一提的是，还有其他一些软件…… 新版本引入了多项新功能，例如通过 AY/YM 模拟库改进了与 ZX Spectrum 和 Atari 音乐的兼容性，并新增了 Midori（网页浏览器）和 cmus（基于 ncurses 的音乐播放器）作为可下载扩展。此外，新版本还包含一套完整的驱动程序：Mesa 25.3.1（支持 VAAPI 和 Vulkan，适用于现代 GPU）、Mesa 21.3.9（支持 VAAPI 和 VDPAU，适用于较旧的适配器）、Intel VAAPI（包括 i965 和 iHD），以及适用于 AMD、Intel 和 NVIDIA 加速器的最新固件。这使得系统能够智能识别您的硬件，并为每个系统应用最佳设置。

4MLinux 是一个定制的、简约的发行版，它不是其他项目的分支，并且使用基于 JWM 的图形环境。此外，它不仅可以用作播放多媒体文件和解决用户问题的现场环境，还可以用作崩溃恢复的操作系统以及启动LAMP（Linux、Apache、MariaDB和PHP）服务器的平台。最后，或者让它脱颖而出的另一个特点是它的简单性，这使得它具有较低的 RAM 和 CPU 消耗。 关于4MLinux

在线 3.8.50

官方网站

官方资料库 : GitHub上.

: GitHub上. 正式发布公告 : 五月30 ，2026.

: 五月30 ，2026. 下载链接 : 在线 3.8.50.

: 在线 3.8.50. 精选新闻Elive 项目的最新稳定版本“Elive 3.8.50”包含诸多有趣且实用的新功能（新增、修复和改进），其中最引人注目的是其浓厚的合成波（Synthwave）风格（一种诞生于 2000 年代中期的复古未来主义电子音乐流派，唤起人们对 80 年代流行文化、电影和电子游戏的怀旧之情）。值得一提的是，该项目仍然提供 32 位和 64 位版本，并且完全免费。对于老用户，此版本在安装程序中提供了一个选项，允许用户保留经典外观，并切换到默认桌面布局。此外，此版本还提供了一些独家功能，例如 OpenRC（一个可选的启动系统），用户可以在安装过程中选择使用，以获得类似 UNIX 的 Systemd 替代方案。它还提供 Synthwave Player（由 Elive 开发的强大音乐播放器）、语音控制（通过一个非常轻便且可选的应用程序实现免提、无 AI 交互）、桌面时钟，以及使用 Enlightenment 27 并包含一些 Elive 功能。

Elive 是一个基于 Debian 的 GNU/Linux 发行版。 源自比利时，提供操作系统 这款产品专为日常使用而设计，提供快速、易用的工作环境，并配备了丰富的必备应用程序和功能。它采用基于 Enlightenment 的定制桌面环境，确保长期稳定性、可靠性和卓越性能。值得一提的是，得益于这些优势，它拥有极低的硬件资源占用，使其成为老旧电脑（最多 15 年）或资源有限电脑的理想之选。简而言之，它是将老旧电脑改造为可用设备的完美之选。. 关于爱力

网行者26

官方网站

官方资料库 : GitHub上.

: GitHub上. 正式发布公告 : 四月2 2026.

: 四月2 2026. 下载链接 : 网行者26.

: 网行者26. 精选新闻Netrunner 项目的最新稳定版本名为“Netrunner 26”，包含一些有趣且实用的新功能（新增、修复和改进），其中一些功能尤为突出，例如使用…… Debian Stable 13 (trixie) 包含最新的安全更新和稳定的软件更新，用于构建操作系统基础架构。它也使用了内核。 Linux 6.16 为了更好地兼容现代硬件，无论是现有用户还是新安装的用户，Netrunner 26 都进行了优化。Debian 13 (Trixie) 相较于 Debian 12 (Bookworm) 进行了重大改进，重点在于现代化、安全性和更高的系统稳定性，而 Netrunner 26 也完美继承了这些优势。此外，它还提供诸多其他功能。 新增功能包括使用 Linux 内核 6.16.12+deb13、实现 XLibre 图形服务器以及更新的软件包和应用程序等。 Qt 6.8.2、KDE ​​Apps 25.04.3、Firefox 140.7 ESR、LibreOffice 25.2.3、VLC 3.0.23、VirtualBox 7.2.6-172322、Inkscape 1.4、GIMP 3.0.4、Thunderbird 140.6.0 ESR、Kdenlive 24.12.3。

Netrunner 是一个基于 Debian 的德国开发的 GNU/Linux 发行版，提供完整的操作系统，适用于台式机、笔记本电脑、上网本和 ARM 微型计算机。它完全使用 KDE Plasma 桌面环境，Netrunner 和 KDE 项目经常密切合作，以促进双方发展。最后，它获得了 我们会持续提供安全更新和软件包，确保其安全、最新且兼容性强，尤其是在拥有庞大的应用程序库的情况下。 软件包括复古和现代的硬件。 关于 Netrunner

14 年第 2026 周更新的其他有趣的 Linuxverse 发行版

为了不遗漏任何内容，还值得一提的是官方公告 其他知名的 GNU/Linux 发行版 在此期间，也出现了来自各种操作系统旧版本和过时版本的问题：

在 DistroWatch、OS.Watch 和 FOSS Torrent 上

在 ArchiveOS 上

迪尼克斯 : 1 月 XNUMX 日。

: 1 月 XNUMX 日。 服务范围：30月XNUMX日。

总结

简而言之，我们希望这 第十四期出版物（第 14 周） 来自我们最新的实用系列，致力于 «2026 年每周 Linuxverse 发行版新闻 » 您喜欢它，并且发现它很有用，无论是信息量还是技术层面。尤其是关于最新版本的 发行版 “4MLinux、Elive 和 Netrunner”，我们今天强调了这一点。

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