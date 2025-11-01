Linuxverse 发行版：44 年第 2025 周新闻

为了达到这个 Linux宇宙中2025年的第44周（25年10月26日至01年11月25日）。，我们为您提供及时和习惯的每周新闻摘要，包含在各种 基于 Linux、BSD 等的发行版发布消息。例如， 发行版 “MX Linux、Fedora 和 TrueNAS”，我们将在本周重点介绍这一点。

正如您所知，我们直接从以下网站带来许多发布新闻： «DistroWatch, 操作系统手表 y 自由开源软件洪流»。同时，来自 «存档操作系统» 我们在最后提到了有关从已停产的 GNU/Linux 发行版中恢复和传播 ISO 文件的公告。此外，许多最新版本可能已经在 «发行海» 进行审查和评估。因此，事不宜迟，下面我们将讨论 «44 年第 2025 周的 Linuxverse 发行版».

Clonezilla Live 是一个基于 Debian/Ubuntu 的 GNU/Linux 发行版，源自台湾，它提供了一个集成了一套工具的免费开源操作系统 它可作为创建映像/克隆分区和磁盘的完整管理器。因此，它是执行操作系统部署、完整备份和恢复的理想选择。目前，它提供三个 Clonezilla 版本：Clonezilla Live、Clonezilla Lite Server 和 Clonezilla SE（服务器版）。此外， 适用于单机备份和恢复， Clonezilla Lite Server 或 SE 适用于大规模部署，因为它允许同时克隆多台计算机（+40）。 最后， 仅保存和恢复硬盘上使用的块，这使得 与其他类似程序相比，提高克隆效率。 关于 Clonezilla

3 年第 44 周更新最多的 2025 个 Linuxverse 发行版

MX Linux 25 RC1

正式发布公告 : 十月26 ，2025.

: 十月26 ，2025. 下载链接 : MX Linux 25 RC1.

: MX Linux 25 RC1. 精选新闻MX Linux 项目的新版本，名为“MX Linux 25 RC1”，包含一些有趣的新功能（新增、修复和改进），其中包括：i 在包含 systemd 的 ISO 镜像中包含 systemd-cryptsetup（这解决了 /home 目录加密的问题），以及实现 针对旧款 Intel 显卡（Ivy、Sandy Bridge）上 GRUB 显示问题的替代解决方案，需要对 e 进行各种调整。 默认的 .bashrc 文件，以及 针对多种 MX 工具（包括 MX 服务管理器和 MX 清理工具）的各种修复。此外，还有一些值得注意的 n Conky 应用程序和 Conky 默认设置的新设置，以及现在的 MX Conky 允许您在区域设置中切换 12 小时制（上午/下午）和 24 小时制时间格式，具体取决于时间是以 12 小时制还是 24 小时制显示（旧版 Conky 管理器无法做到这一点）。此外，开发者还添加了许多其他功能。 对安装程序的修正主要与新增的替换功能有关， 对新曲目“mx-ease”和“mx-matcha”的更新， 对图形驱动程序安装工具“Nvidia-installer”（ddm-mx）进行调整，以更好地利用 Wayland 并为 Nvidia 开发者存储库功能提供备用模式。 对“live-kernel-updater”软件包进行更新，以从内核选项中过滤memtest， 使用 live-usb-maker 可以启用“更新”模式，此外还有许多其他功能。 对“mx-updater”进行了调整，重点是改进“自动”更新。

MX Linux 是你这是一个基于 Debian GNU/Linux 的 GNU/Linux 发行版，其开发融合了希腊和美国的文化，由 antiX 和 MX Linux 社区共同协作完成。它属于一个操作系统家族，旨在将优雅高效的桌面环境与高度的稳定性和卓越的性能完美结合。其图形化工具使用户能够轻松完成各种任务，而从 antiX 继承的 Live USB 和快照工具则赋予了它出色的便携性和强大的系统重制功能。此外，该项目还提供丰富的支持，包括视频教程、文档、用户友好的论坛以及一个蓬勃发展的社区。 关于MX Linux

Fedora 43

正式发布公告 : 十月28 ，2025.

: 十月28 ，2025. 下载链接 : Fedora 43.

: Fedora 43. 精选新闻Fedora 项目的这个新版本，名为“Fedora 43”，包含了一些有趣的新功能（新增功能、修复和改进），其中包括： 现在，对于新版本的 Fedora Linux 43 Spins，新的 Anaconda Web 界面是默认界面，它目前也是 Fedora Workstation 42 的默认安装界面；而在 GNOME 桌面环境现在拥有强大的 Wayland 支持。这是因为 GNOME 开发团队已停止对 X11 的支持，并在 GNOME 49 中默认在编译时禁用了 X11。此外，预计 GNOME 50 将彻底移除对 X11 的支持。另外，此版本 这将是首个采用 RPM 6.0 的版本，使我们能够为用户提供令人兴奋的安全改进，例如多密钥软件包签名。这将确保在未来版本中迁移到后量子 OpenPGP 密钥时，软件包签名的安全性。最后，除了其他众多功能外，这个新版本还包含以下特性： bootc 启用流程已取得进展。现在可以使用 Containerfile 从 Fedora bootc 基础镜像编译 Fedora CoreOS，而无需使用自定义工具。这意味着任何拥有 podman 的用户都可以编译 Fedora CoreOS 镜像，无论是手动编译还是通过 CI/CD 自动化流程。

Fedora 是一个可启动和可安装的 GNU/Linux 发行版，基于 Red Hat，起源于北美， 提供包含以下内容的操作系统 根据免费和开源许可分发的软件，以及 它以注重创新、新技术的早期整合以及与 Linux 社区的密切合作而著称。 Fedora Linux 的默认桌面是 GNOME，其界面是 GNOME Shell。 虽然它也提供 其他官方桌面环境，例如 KDE Plasma、XFCE、LXDE、MATE 和 Cinnamon。 此外， 还分发称为 Fedora spins 的定制版本， 它们由特定的软件包构建而成，并提供替代的桌面环境或专注于游戏、安全、设计、科学计算和机器人等特定兴趣。 关于费多拉

TrueNAS 25.10.0

正式发布公告 : 十月29 ，2025.

: 十月29 ，2025. 下载链接 : TrueNAS 25.10.0.

: TrueNAS 25.10.0. 精选新闻TrueNAS 项目的这个新版本，名为“TrueNAS 25.10.0”，包含了一些有趣的新功能（新增功能、修复和改进），其中包括： 由于与以下技术的兼容性，克服了传统存储协议的局限性 NVMe over Fabric (NVMe-oF) 之所以能够实现这一点，是因为 NVMe-oF 允许直接高速访问存储在远程阵列上的数据，使您能够将 TrueNAS 25.10 系统的存储视为本地连接的 NVMe 设备。通过消除 iSCSI 和光纤通道等旧式块协议固有的协议开销，您可以实现前所未有的 I/O 性能水平并显著降低延迟。对于需要最高性能和最低延迟的应用，此版本现在提供 NVMe/RDMA（远程内存直接访问）作为首选选项。最后，除了其他诸多改进之外，它还集成了 OpenZFS 文件系统的最新可用修复程序，以及多项对优化数据管理和系统性能至关重要的重大增强功能。这些改进惠及各个方面，从存储分配和数据完整性到内存管理和系统监控。

TrueNAS 是一款基于 Debian 和 FreeBSD 的 Linux 和 BSD 发行版，由法国和美国 iXsystems 公司开发，提供免费开源的网络附加存储 (NAS) 操作系统。TrueNAS 有三个版本：TrueNAS CORE 是免费的公共版本，前身为 FreeNAS；TrueNAS Enterprise 是 CORE 的授权版本，面向企业用户；TrueNAS SCALE 是 TrueNAS 的 Linux 版本，提供容器和 Linux 集群等附加功能。. 关于 TrueNAS

44 年第 2025 周更新的其他有趣的 Linuxverse 发行版

为了不遗漏任何内容，还值得一提的是官方公告 其他知名的 GNU/Linux 发行版 这段时间：

在 DistroWatch、OS.Watch 和 FOSS Torrent 上

在 ArchiveOS 上

K12Linux: 27 月 XNUMX 日。 Tao OS: 29 月 XNUMX 日。 iPadOS 端应用程序10月31日。

总结

简而言之，我们希望这 第四十四次出版物（第 44 周） 来自我们最新的实用系列，致力于 «2025 年每周 Linuxverse 发行版新闻 » 您喜欢它，并且发现它很有用，无论是信息量还是技术层面。尤其是关于最新版本的 发行版 “MX Linux、Fedora 和 TrueNAS”，我们今天强调了这一点。

