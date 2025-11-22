Linuxverse 发行版：47 年第 2025 周新闻

为了达到这个 Linux宇宙2025年的第47周（25年11月16日至25年11月22日），我们为您提供及时和习惯的每周新闻摘要，包含在各种 基于 Linux、BSD 等的发行版发布消息。例如， 发行版 “Vendefoul Wolf、FreeBSD 和 Aurora”，我们将在本周重点介绍这一点。

正如您所知，我们直接从以下网站带来许多发布新闻： «DistroWatch, 操作系统手表 y 自由开源软件洪流»。同时，来自 «存档操作系统如文末所述，目前已有关于恢复和分发已停产的 GNU/Linux 发行版及其他知名操作系统 ISO 文件的公告。此外，许多此类最新版本可能已在以下网站上提供：发行海» 进行审查和评估。因此，事不宜迟，下面我们将讨论 «47 年第 2025 周的 Linuxverse 发行版».

Linuxverse 新闻 - 第 46 周 - 2025 年 - 特色图片 - 博客desdelinux

但是，在开始评论与 *Linux、*BSD 和其他发行版的这些新版本相关的每条新闻之前，发生在 «47 年第 2025 周的 Linuxverse»，我们建议您探索 以前的相关帖子 来自同一系列出版物的末尾：

PorteuX 是一个基于 Slackware 的 GNU/Linux 发行版，其设计灵感来源于 Slax 和 Porteus。它由全球开发者共同开发，并免费向公众开放。其主要目标是实现超快的速度、小巧的体积、便携性、模块化和不可修改性（如果用户需要）。它预配置了基本使用所需的功能，包括适用于七个可用桌面环境的轻量级应用程序。PorteuX 本身不包含浏览器，但它提供了一个应用商店，用户可以从中下载常用浏览器，以及 Steam、VirtualBox、Nvidia 驱动程序、办公套件、多库文件、即时通讯应用、模拟器等等。 关于PorteuX

3 年第 47 周更新最多的 2025 个 Linuxverse 发行版

Vendefoul Wolf TDE K6-17-8

官方网站

官方资料库

正式发布公告 暂无官方公告。

暂无官方公告。 下载链接 : Vendefoul Wolf TDE K6-17-8.

: Vendefoul Wolf TDE K6-17-8. 精选新闻Vendefoul Wolf 项目的新版本“Vendefoul Wolf TDE K6-17-8”包含一些有趣的新功能（新增、修复和改进），其中包括：默认使用最新的 6.17.8-vendefoul 内核，并集成 XLibre 和 PulseAudio，以及 OpenRC。它还保留了“Init Changer”应用程序，方便用户根据需要切换到 SysVinit 或 Runit。此外，它还集成了 Meshtastic 应用程序，用于在紧急情况下无需互联网或电源（太阳能设备）即可进行蓝牙通信。欢迎菜单包含常规功能，并新增了 EasyFlatpak 应用商店、Init Changer 应用程序、+RAM 应用程序以及指向发行版信息、Telegram 群组和 XLibre 网站的链接，该网站推广了我们默认使用的这款新型图形服务器。最后，除其他事项外，该项目现在提供两种语言（西班牙语和英语）的两个新 ISO 镜像，网站会自动切换到浏览器语言以确保下载成功。此外，还发布了一张带有 XLibre Wolf Edition 徽标的新壁纸。另一个值得关注的事实是，这个基于 Linux 的项目目前正在开发多个…… 社区旋转其中，基于 KDE、Plasma 和 XLibre 的版本开发尤为突出。

Vendefoul Wolf 是一个基于 Devuan 的 GNU/Linux 发行版，源自西班牙。它提供了一个轻量级且快速的操作系统，使用 SysV init 系统、OpenRC 和 Runit（可互换）代替 Systemd。其主要特性包括 LibreWolf 网络浏览器、Calamares 系统安装程序、应用商店以及其自身的软件包仓库。除了主版本之外，Vendefoul Wolf 还提供多个由社区开发的变体，这些变体使用不同的桌面环境和窗口管理器，例如 Cinnamon、Enlightenment、JWM、MATE 和 XFCE。因此，这是一个开箱即用的发行版（打印机、蓝牙、Wi-Fi 等），资源占用也相当合理。虽然它缺少遥测功能和集成人工智能，但它确实包含一系列软件，让您在启动计算机后即可立即在一个用户友好的环境中开始工作。 关于旺德富尔沃尔夫酒店

FreeBSD 15.0-RC1

官方网站

官方资料库

正式发布公告 : 17 11月的2025.

: 17 11月的2025. 下载链接 : FreeBSD 15.0-RC1.

: FreeBSD 15.0-RC1. 精选新闻FreeBSD 项目的这个全新首个候选版本名为“FreeBSD 15.0-RC1”，包含一些新功能（新增、修复和改进），其中包括： FreeBSD-base 软件仓库现在已在“/etc/pkg/FreeBSD.conf”中定义。 它位于“pkgbase.FreeBSD.org”中，并且使用与FreeBSD-ports存储库不同的密钥进行签名。 此外，启动管理器现在支持动态组头，并且包含 n 个组头。 修复了大量错误，尤其是在网络和 32 位兼容性方面。 最后，它还包含几个构建修复，以支持创建 Google Cloud 和 Azure 映像。

FreeBSD 是一个独立的 BSD 操作系统，起源于北美，它提供了一个专注且广泛使用的操作系统。 在现代服务器、桌面和嵌入式平台上均可运行。此外，它还拥有一个庞大的社区，在过去三十多年中一直为其提供支持和持续发展。其先进的网络、安全和存储功能使 FreeBSD 成为许多最活跃网站以及最广泛使用的嵌入式存储和网络设备的首选平台。 关于 FreeBSD.

极光43

官方网站

官方资料库

正式发布公告 : 19 11月的2025.

: 19 11月的2025. 下载链接 : 极光43.

: 极光43. 精选新闻这个名为“Aurora 43”的新版Project Aurora由于只是小幅更新，新增功能（包括一些修复和改进）不多，但其中一些值得一提的功能包括：基于 Fedora 43，支持 Linux 内核 6.17 上的 ZFS。 此外，它还包括 后端进行了一些改进。 其余部分 由于 KDE Plasma 6.5 已发布一段时间，此次更新主要针对的是极小的改动，系统源代码也只是进行了精简，更易于管理。此外，值得一提的是，Flathub 的应用商店 Bazaar 进行了重大更新。因此，它现在完全采用了 Flatpak 版本的 Bazaar，由于与系统镜像分离，更新频率也更高。同时，开发团队现在更容易与原项目团队协作，共同解决对所有人都有益的问题。“InputLeap”软件工具也被“Deskflow”取代，因为“Deskflow”的开发更加活跃，更适合作为发行版的默认应用套件。

Aurora 是一款基于 Fedora 的芬兰 GNU/Linux 发行版，旨在成为开发者工作站以及家庭或办公电脑的最佳桌面操作系统。为了实现这一目标，Aurora 为追求可靠性的终端用户和寻求便捷安装的开发者提供用户友好的 KDE 桌面体验。此外，它几乎无需维护。Aurora 经过精心调校和优化，以实现最高的效率和可靠性，安装完成后，应用程序和操作系统更新将在后台自动完成。 关于奥罗拉

47 年第 2025 周更新的其他有趣的 Linuxverse 发行版

为了不遗漏任何内容，还值得一提的是官方公告 其他知名的 GNU/Linux 发行版 这段时间：

在 DistroWatch、OS.Watch 和 FOSS Torrent 上

在 ArchiveOS 上

玩转： 17 月 XNUMX 日。 固定资产投资： 19 月 XNUMX 日。 visionOS： 21 月 XNUMX 日。

总结

简而言之，我们希望这 第四十七次出版物（第47周） 来自我们最新的实用系列，致力于 «2025 年每周 Linuxverse 发行版新闻 » 您喜欢它，并且发现它很有用，无论是信息量还是技术层面。尤其是关于最新版本的 发行版 “Vendefoul Wolf、FreeBSD 和 Aurora”，我们今天强调了这一点。

最后，记住 访问我们的 «起始页面» 西班牙语版。或者，使用任何其他语言（只需在当前 URL 末尾添加 2 个字母，例如：ar、de、en、fr、ja、pt 和 ru 等）即可了解更多当前内容。此外，我们邀请您加入我们的 官方电报频道 从我们的网站阅读和分享更多新闻、指南和教程。