SDL 3.4.0：原生支持PNG、HDR和Switch 2控制器

背后的开发团队 Simple DirectMedia Layer (SDL) 正式宣布推出 3.4.0 版本。巩固了 3.x 系列的第二个主要稳定分支。继 3.2.x 版本发布和 3.3.x 实验测试期之后，本次更新的重点很明确：简化图形资源的管理，缩小高级 2D 渲染和深度 GPU 访问之间的差距，并为下一代硬件做好准备。

对于那些不了解SDL库的人来说，您应该知道它提供了诸如硬件加速2D和3D图形输出、输入处理、音频播放、通过OpenGL/OpenGL ES的3D输出以及许多其他相关操作等工具。

SDL 3.4.0 的主要新特性

一 最受瞩目的变化 由开发者社区发起 集成对PNG图像的原生支持。 历史上， 使用这种格式需要依赖外部库。 例如 SDL_image，这增加了编译链的复杂性。 SDL 3.4.0 版本直接集成了 SDL_LoadPNG 和 SDL_SavePNG 等函数。 从核心层面来说，它允许图形无需额外依赖即可加载和保存。此外，还引入了用于自动检测 BMP 和 PNG 之间格式的实用程序，以及旋转图形表面的新功能，从而方便在图像显示前进行基本的图像处理。

此外，简单的 2D 渲染 API 和复杂的 GPU 访问之间的界限已经大大模糊了。此版本引入了改进的互操作性 这允许开发人员 直接在 2D 渲染中使用 GPU API 创建的纹理，反之亦然。 此外，该软件还支持将自定义片段着色器注入到 2D 渲染器中，从而无需从头编写图形引擎即可实现高级视觉特效。更重要的是，它现在支持 YUV 纹理和 HDR（高动态范围）色彩空间，这对于需要卓越色彩保真度的现代视频和多媒体应用至关重要。

对于复古风格游戏的创作者来说， 新增了一种名为“像素艺术”的特定缩放模式。该算法优化了低分辨率图像的调整大小，避免了在现代显示器上拉伸图形时常见的模糊现象，从而保持了原始像素的清晰度。

系统集成和 WebAssembly

最终用户体验也通过以下方式受到关注： 改进了与桌面环境的集成现在， 应用程序可以传达长时间操作的进展情况 （作为加载程序或安装程序）直接添加到任务栏图标，支持 Windows 和 Linux 系统，无需窗口处于前台即可提供即时视觉反馈。在 Web 领域，Emscripten 编译功能得到增强，为导出为 WebAssembly 的项目提供了改进的画布和键盘处理，这对于在浏览器中运行原生游戏至关重要。

硬件支持和输入

硬件方面， SDL 3.4.0 抢占市场先机，初步支持即将推出的 Nintendo Switch 2 的控制器。 通过 USB 连接。 兼容性已扩展至包括 8BitDo 和 FlyDigi 等品牌的现有外设。另一方面，与绘图板和数字笔的交互得到了改进，可以区分笔是与屏幕交互还是与外部数字化板交互，从而提高了绘图和设计应用程序的准确性。

最后但同样重要的是，对于 Linux 用户来说，新版本集成了一个 改进了在 Wayland 环境中的实现，并支持 KMSDRM 中的原子操作 确保该库仍然是开源系统开发的首选方案。

对于 iOS，SDL 现在支持窗口场景，修复了“UIKIT CLIENT REQUIRES UPDATE”警告，并添加了 SDL_PROP_WINDOW_CREATE_WINDOWSCENE_POINTER 来指定窗口的窗口场景。

最后，如果你有兴趣了解更多，可以查阅详情 在下面的链接中。