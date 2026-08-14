Pinokio：人工智慧應用和工具的桌面管理器

2026年8月，我們將繼續推出… 一系列關於工具的出版物 人工智能今天，我們將探索另一款適用於我們摯愛的 GNU/Linux 發行版桌面系統的免費開源軟體，它名為… «皮諾基奧»與之前探討的3個略有不同（LM工作室, 任何事法學碩士 y 如果您以前從未見過、讀過或聽說過它，我們不妨簡單介紹一下：它是一種「本地雲端」工具（一種在您自己的機器上私有且本地運行的雲端服務）。因此，它可以輕鬆地在本地運行各種軟體，例如應用程式、人工智慧、代理和 Web 伺服器。

此外，如果您還不了解其他情況， AI 工具或用戶端（本機管理員）值得注意的是，Linux 系統下方還有許多其他人工智慧工具可供選擇，例如 Bavarder、Chatbox、Clippy Desktop Assistant、ComfyUI、GPT4All、Koboldcpp、Local AI、Ollama、Msty、Newelle、PyGPT、NetxChat 和 Witsy。此外，還有其他一些更強大、略有不同的人工智慧工具，例如… DeepTutor它類似於 Google Notebook LM 的開放式本機版本。所以，如果您對人工智慧工具感興趣，請繼續閱讀，繼續學習並掌握這一現代技術領域。

一月：一款開放的、跨平台的AI應用程序，擁有實用的專有模型

但是，在我們深入探討這個問題之前… 一篇關於名為「Pinokio」的新型生成式人工智慧應用程式的有趣文章它與其他已探索過的模型截然不同，也更加通用，因為它並非純粹的人工智慧模型管理器。 LM Studio、AnythingLLM 和 Jan而更像是一份包含或不包含人工智慧的應用和發展項目的目錄；我們建議探索一下 以前的相關帖子讀完之後：

Pinokio：人工智慧應用和工具的桌面管理器

一月是什麼？

分析 官方網站 來自“Pinokio”應用程式這款開源開發和人工智慧（AI）工具的簡要描述如下：

匹諾曹是一個一鍵式通用啟動器，使人類和人工智慧開發人員能夠輕鬆地在電腦中安裝、運行和控制任何開源應用程式。

然而，值得注意的是，在 先前曾發表過一篇關於同一主題的文章我們之前已經提到過以下幾點：

Pinokio 是 ChatGPT 的開源替代方案，可在任何電腦上完全離線運作。它幾乎可以在任何類型的硬體上運行，從家用電腦和工作站到多 GPU 叢集。這是因為它支援通用架構：Nvidia GPU、Apple M 系列、Apple Intel、GNU/Linux（Debian）和 Windows（x64）。

GitHub上

此外，在其 GitHub官方版塊他們詳細解釋了其內部腳本操作的用途和範圍。因此，值得一提的是以下幾點：

Pinokio 內部也作為一個終端應用程式運行，擁有用戶友好的介面，允許與腳本進行程式互動。因此，在其內部…腳本可以執行任何操作，而且也就是說，就像終端應用程式可以執行 shell 腳本一樣，Pinokio 腳本可以執行任何命令、下載檔案並執行它們。本質上，Pinokio 是一個易於使用的、具有圖形介面的終端。最後，值得注意的是…在Pinokio中運行腳本有兩種方法： 創建我們自己的腳本 並在本地運行它們 從應用程式的“探索”部分。考慮到這一點，這些腳本已通過驗證並可在您的圖形使用者介面中使用，它們手動列在目錄中，使用 Git 進行管理，並儲存在官方 GitHub 組織下。這確保了它們的安全性和可靠的安裝。

由此我們還可以 學習並下載 最新版本可用 出自《匹諾曹》 （目前版本為 2026 年 7 月發布的 8.0.40）。值得注意的是，安裝程式可以下載。 Windows (exe), macOS（dmg） y Linux（DEB / AppImage).

官方文件

最後，有必要展示以下技術資訊。 她提到的匹諾曹 官方文件:

Pinokio 類似於 Vercel，但它是為本地主機設計的。實際上，它是一個平台，可讓您在個人電腦上託管各種 Web 和 AI 應用程序，並像在公共網路上一樣使用它們。為了方便起見，該平台自帶建置和運行應用程式所需的核心執行時間、套件管理器和工具。根據您的平台，Pinokio 會提供諸如 Python、Node.js、Bun、Git、UV、Tmux、Conda、Homebrew、FFmpeg、Caddy 等工具以及其他軟體元件。

Pinokio圖形使用者介面（GUI）截圖

1. 首次執行：初始啟動畫面

2. 探索其使用者介面的各個部分

探索

創建應用

創建插件

問問 Pinokio 的內部聊天機器人

檢查點

工具

外掛程式

任務

技能

紀錄

家庭伺服器

自動啟動（自動啟動）

登入

設定

登入 Pinokio 應用程式/平台

在Pinokio應用程式/平台上註冊

Pinokio 中的應用程式安裝過程

GeoLibre

無審查本地工作室

總結

簡而言之， 與 LM Studio、AnythingLLM 和 Jan 不同，「Pinokio」 是一款功能更全面、用途更廣泛的工具。因為它不僅限於提供多模態和多模型的AI聊天機器人介面，而是主要專注於提供 具備管理應用程式和開發專案搜尋和安裝的能力，無論是否使用人工智慧。它可以輕鬆安裝包括 Web 代理和伺服器在內的各種應用。雖然它是跨平台的，但值得注意的是（缺點是），它的使用者介面目前僅提供英文版本。不過，我個人推薦它，因為它能輕鬆安裝其應用程式目錄中提供的非常複雜的應用程式。

最後，記住 訪問我們的 «主頁» 用西班牙語或者，您也可以使用其他語言（只需在當前網址末尾添加 2 個字母，例如：ar、de、en、fr、ja、pt 和 ru 等）來查找更多最新內容。