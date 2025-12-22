Debusine：Debian 正在開發一個有用的 Debian PPA 平台。

Para muchos， Ubuntu 被認為是少數能夠提供 Linux 生態系統最佳功能的 Linux 發行版之一。至少就桌面可安裝軟體（應用程式、程式、遊戲和作業系統）的種類而言，它提供了豐富的選擇。不僅包括免費軟體和商業軟體，還包括家庭用戶和辦公室用戶的軟體。這得益於其龐大且不斷增長的應用程式生態系統，該系統不僅由其自身（以及第三方）的「Deb」和「Snap」軟體包倉庫提供支持，還得益於透過無數管道提供的大量替代軟體和現代軟體。 “PPA”儲存庫 由其龐大的全球用戶社群創建。現在，Debian 計畫也朝著同樣的方向宣布啟動這項計畫。 “Debusine”這是一種“PPA”存儲庫。

這樣一來，在不久的將來， 使用 Debian GNU/Linux 發行版或基於 Debian GNU/Linux 發行版的使用者將不再需要安裝其他軟體倉庫。 使用並享受官方或認證 Debian 軟體倉庫中未提供的軟體。因此，在本文開頭，我們將簡要介紹這項新的 Debian 專案計劃，並在文末向您展示如何快速有效地使用它。 «安裝、設定和使用各種 PPA 軟體倉庫 適用於 Ubuntu，基於 Debian 13“Trixie”發行版。

但是，在我們開始深入探討這項由 Debian 計畫支持的創新舉措的細節之前，我們先來了解一下… “Debusine”，我們建議您探索 以前的相關帖子 關於 Debian 系統上的 Ubuntu PPA 軟體來源問題，在閱讀了這篇文章之後：

德布辛： 弗里克西安 它運行在一個適用於 Debian 的實用 PPA 平台上。

Debusine是什麼？

首先值得強調的是，本次 Debusine 實例由下列機構贊助： 弗里克西安 （專注於自由軟體的軟體公司） 並得到該項目的認可 Debian 的目標是 p為 Debian 貢獻者提供各種打包工具，並促進整個發行版內的實驗。但更多詳情，根據他們的說法，Debusine 是：

商業 這是一個現代化的雲端持續整合平台。 它執行與 Debian 生態系統打包和分發相關的眾多工作流程。它自動化了從軟體包編譯到生成安裝程式、磁碟、雲端和容器鏡像的所有步驟，包括所有中間品質檢查。它具有高度的通用性，並且易於擴展以滿足特定需求。 它由 Freexian 開發，旨在實現 Debian 基礎設施的現代化，最初得到了德國政府的支持（透過…） 主權技術機構負責這項開發案的團隊在打造持久耐用的基礎設施方面擁有良好的業績記錄，例如 el Ubuntu Launchpad o el 包裹追蹤器 Debian的

然而，考慮到 正式發佈公告 由 Debian 專案在 Debusine 上發布此外，也值得一提以下資訊：

透過將軟體包發佈到 Debusine 軟體倉庫，您可以利用 Debusine 的所有現有功能，包括一套品質保證測試和回歸追蹤（即將推出）。軟體倉庫使用儲存在 Debusine 簽名服務上的獨立金鑰進行簽名，上傳到軟體倉庫的內容是基於該倉庫的當前內容以及相應的 Debian 基礎版本。所有軟體倉庫都包含自動快照擷取功能。此外，Debusine 已配置為允許使用軟體倉庫。因此，所有 Debian 開發人員和維護人員都可以存取 Debusine 並發佈軟體包。所有產生的軟體倉庫預設都是公開的。最後，只有獲得 Debian 分發許可且主要用於可能最終部署在 Debian 上的項目的軟體包才被允許發佈到 Debusine；因此，Freexian 保留從其軟體倉庫中移除軟體倉庫的權利。

探索 源代碼 在 salsa.debian.org 上

我們將如何進行這個新的程式碼庫平台的工作？

要了解更多關於此平台的資訊並開始使用它，您可以輕鬆訪問以下兩個頁面： Debian 專案提供的官方文檔 作為 Freexian公司提供的官方文件但用非常簡單的語言來說，即使是技術知識較少的開發人員和維護人員也能輕鬆理解。 建立軟體包倉庫（套件） 以下是範例程式碼：

debusine --server SERVER archive suite create --workspace WORKSPACE \ --architecture all --architecture amd64 \ --base-workflow-template 模板套件

範例

debusine --server debian archive suite 創建 \ --workspace developers-myuser_experiment \ --architecture all --architecture amd64 \ --base-workflow-template 上傳到不穩定版 \ sid-實驗

而， Debian 發行版用戶將可輕鬆使用這些軟體倉庫。 只需在軟體原始檔中新增對應的設定行即可。例如，以上面產生的範例為例，配置如下：

類型 : DEB DEB - SRC URI : HTTPS : // DEB . 德布辛 . Debian的 . 淨 / Debian的 / 開發 - 我的使用者實驗 套房 : SID - 實驗 零組件專區 : 主

在 Debian 13 “Trixie” 發行版及類似發行版上安裝和使用為 Ubuntu 創建的 PPA 軟體來源的步驟

雖然 Debian 上這個新的官方 Ubuntu PPA 軟體倉庫替代方案正在開發、改進和擴展中，但許多用戶肯定希望繼續在他們當前的 Debian 發行版上使用 Launchpad 上託管的現有且必要的 PPA 軟體倉庫。為了幫助您做到這一點，我們提供了一個簡潔易懂的指南：

軟體屬性通用下載並安裝此 Debian SID 軟體包 – 直接下載.

Python3-軟體屬性下載並安裝此 Debian SID 軟體包 – 直接下載.

Python3-launchpadlib下載並安裝，或直接從 Debian Trixie 軟體倉庫安裝 –直接下載.

完成上述步驟後，剩下的就是選擇任意 PPA 倉庫，然後執行以下命令來測試所有這些新功能（設定和最佳化）：

sudo add-apt-repository ppa:mi-repositorio/mi-programa

這包括後續編輯新產生的名為“my-program.sources”的“來源”文件，將“trixie”替換為程式針對特定Ubuntu版本所需或支援的相應詞語，例如“mantic”、“noble”或“questing”，並將其放在“suites”欄位中。最後，使用以下命令更新新儲存庫的軟體包清單：

sudo apt update

總結

簡而言之，這 Freexian 公司推出了一款名為「Debusine」的新穎有趣的替代方案。這項措施也得到了 Debian 專案的認可，它很可能解決諸如許多 Debian 開發者缺乏合適的場所來測試跨多個軟體包的協同更改等問題。或者，也無需在上傳或分發尚未準備好（或根本不適合）納入 Debian 主軟體倉庫的軟體之前，請使用者驗證錯誤修復。在某些情況下， 避免使用功能較少或需要更多手動操作的工具，例如「reprepro」和「aptly」。由於其整合和自動化系統能夠滿足 GNU/Linux 發行版倉庫管理員的大部分需求，我們祝福專案一切順利，造福 Linux 社群的所有成員和使用者。

