2026 年十大免費開源遊戲網站列表

2026年已經過半，我們一路走來，每個月都發布了數十篇文章。當然，其中一些文章是關於世界或領域的… Linux 遊戲最近兩篇，一篇是關於發表會的 質子11.0-1還有另一個關於 D7VK 1.82025年，我們為您提供了一些關於適合在線玩各種類型（非免費和開源）視頻遊戲的理想網站的合適出版物（Yandex 遊戲, 1001場比賽, 公開賽, Y8 遊戲, 遊戲顛簸 y 玩起來今天，我們將藉此機會向您介紹 “十大免費開源遊戲網站”我們認為，這些內容在 2026 年仍然值得了解和推薦。

但是，我們認為有必要提醒您： 談到Linux上的遊戲時本主題不僅限於可訪問的視頻遊戲或用於發現、在線遊玩或下載安裝到電腦上的網站；它還重點介紹了 Linux 遊戲發行版，即那些已經過優化並預裝了合適工具（啟動器、模擬器等）和即開即玩視頻遊戲的發行版。因此，我們建議您閱讀我們關於此主題的最新文章。 WinesapOS：適用於 SteamOS 風格遊戲的 GNU/Linux 發行版因為我們在其中提到了多達 17 種知名的遊戲發行版： 巴托賽拉Linux, 鋰鋁石, 嵌合體操作系統, Drauger操作系統, Fedora遊戲, 拉卡, Linux控制台, Makullu Linux 遊戲玩家, 野原Linux, 鼠兔操作系統, 調用框, 操作系統帆船賽, RetroPie, 獨自的, SparkyLinux 遊戲結束, Voyager Live GS y 終極版Linux.

ShadPS4：用 C++ 製作的跨平台 PS4 模擬器

但是，在我們深入探討這個問題之前… 一個有趣又實用的帖子，內容是關於這些的 “十大免費開源遊戲網站”這些遊戲庫中包含數百款免費開源視訊遊戲；我們建議您探索其中一款。 之前發表的與遊戲領域相關的文章讀完之後：

ShadPS4 是一款跨平台的 PlayStation 4 (PS4) 模擬器，由 開源（根據 GPL-2.0 授權） 並使用 C++ 程式語言開發（主要，此外還有 C 和 CMake），適用於 Windows、macOS 和 Linux 作業系統。 它還支援 Vulkan 和 OpenGL 渲染.

2026 年最佳免費、開源和免費遊戲清單網站

擁有海量免費開源遊戲清單的五大網站

開源遊戲克隆

開源遊戲克隆 本網站旨在收集經典遊戲的開源重製版，或原始碼公開的遊戲。由於所有這些項目都是開源的，您可以支持它們，並為創造更美好的世界貢獻一份力量。或者至少，您可以體驗這些遊戲，感受開發者付出的努力。我們將這些遊戲分為不同的類別。例如：「重製版」是指那些可執行檔（有時甚至是資源）已被重新製作並開源的遊戲。雖然其中一些遊戲並非完全重製，而是原作的改進和演化，但它們最終還是以開源的形式發布。 「克隆版」是指與另一款遊戲或系列非常相似或深受其啟發的遊戲。 「專案」指源自先前閉源遊戲的官方原始碼，並由原作者維護且僅做了少量修改的遊戲。 「類似版」是指玩法與另一款遊戲相似，但並非克隆版的遊戲。最後，我們還提供「附加元件」類別，其中包含一些可以幫助您遊玩或修改遊戲的工具，例如高解析度補丁或資源提取器。 目前已收錄遊戲：3156 款.

開源遊戲清單 (OSGL)

應用圖像中心遊戲

應用圖像中心遊戲 這是一個提供大量且內容豐富的「AppImage」格式電子遊戲的網站，遊戲庫會不斷更新。請注意，AppImage檔案是獨立的應用程序，可以輕鬆下載並在任何Linux發行版上運行。此外，值得一提的是，與其他知名網站一樣，該網站也是遊戲/電子遊戲社群的一部分。 OpenDesktop.org 是最大的自由軟體和內容社群網路平台之一。 其宗旨或目標是促進自由開源軟體以及自由內容的發展。 因此，我們所有的服務都使用自由軟體，參與平台的任何部分都是完全免費的。 目前已收錄遊戲：1600 款.

AppImage 遊戲列表

AppImage 遊戲列表 這是AppImage計畫官方網站的一小部分。它提供了一個協作式的AppImage文件目錄，其中包含已審核的可用文件，資料可供應用程式商店和第三方軟體中心使用。更進一步，任何人都可以提供AppImage檔案的URL，網站會自動檢查並將其添加到社區維護的目錄中。其理念是所有元數據都包含在AppImage文件本身中，因此除了將URL添加到此存儲庫之外，無需提供任何其他信息，因為這些信息已包含在AppImage文件中。 目前已收集的遊戲數量：未知（但總共載入了 1483 個 AppImage 檔案）.

便攜式Linux遊戲

便攜式Linux遊戲 這是一個非常棒的網站，隸屬於一個致力於將優秀的 Linux 遊戲打包並分發為可移植、獨立軟體包的線上社群。這些軟體套件（或至少應該能在任何 Linux 系統上運作）採用 AppImage 格式。 AppImage 是獨立的程式包，它將「一個應用程序，一個檔案」的概念引入了 Linux 系統。不過，他們強調這些軟體包分為兩種類型：一種是提供單一 ELF 可執行文件的軟體包，可以直接運行和遊玩；另一種是 ISO 鏡像文件，需要掛載（使用諸如 `mount -o loop`、`fuseiso`、`acetoneiso` 等命令）才能查看其內容並進行安裝。值得注意的是，這些 AppImage 檔案包含應用程式或遊戲的安裝套件及其所有依賴項，有時甚至包含 Wine 或 Perl 的最小安裝套件。它們還包含一個小型腳本 (AppRun)，用於在執行軟體包時整合所有內容。 目前已收錄的遊戲數量：少於 600 款.

還有 5 個值得了解與分享的網站

GitHub 上值得探索的有趣列表

RPCS3 是一款適用於索尼 PlayStation 3 遊戲主機的開源跨平台模擬器和偵錯器，採用 C++ 編寫，支援 Windows、*Linux 和 *BSD 系統。它由程式設計師 DH 和 Hykem 開發。該模擬器於 2012 年 3 月公開發布，並引起了開源社群和 PlayStation 愛好者的廣泛關注。 RPCSXNUMX 目前有一個名為 版本 0.0.37-18087 於 22 年 2025 月 XNUMX 日發布。

總結

總之，我們希望 這個“10個最佳免費開源遊戲網站”其中又包含數百款可供遊玩的電子遊戲，既有更新的，也有經典的。, 除了我們之前已經提及/推薦的網站之外，還有其他一些網站也提供更多免費的線上視訊遊戲，儘管這些遊戲通常是專有且封閉的，例如： Yandex 遊戲, 1001款遊戲 開放遊戲， Y8 遊戲, Game Jolt 和 玩起來. 當然，您可能已經知道並正在使用其他工具來充分利用您的 GNU/Linux 或 BSD 發行版。不過，如果您知道任何其他網站列出了真正值得探索、嘗試和享受的免費開源電子遊戲，我們誠摯邀請您在評論區留言，以便我們在未來關於遊戲世界和線上電子遊戲的文章中進行介紹。

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