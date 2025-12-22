Careto：一款適用於 Debian 13 的實用攝影機管理應用程式

我最近買了 一款小型自製網路攝影機（Genius FaceCam 2000X2 – 全高清 1080P） 它對我來說非常好用，例如在 Telegram 上，或透過我最喜歡的 Linux 網路攝影機應用 Guvcview。然而，現在我有了它，就開始尋找一些桌面（圖形）應用程序，以便以不同且更有效率的方式管理它。在尋找的過程中，我偶然發現了一個非常… GitHub 上一個名為“Careto”的小型、多功能且新穎的應用程序.

我說“新穎”，並非只是比喻意義上的，因為顯然，它只是幾天前才創作出來的。 其開發者（

但是，在我們開始深入探討這款名為「Debian GNU/Linux」的有趣應用程式的細節之前， “臉”，我們建議您探索 以前的相關帖子 關於Linux系統下網路攝影機的話題，在閱讀了這篇文章後：

Careto是什麼？

據其開發商在 官方GitHub存儲庫 他們將這一發展描述為 “臉” 如下：

Careto 是一款適用於 Debian 13 的圖形應用程序，它允許您輕鬆配置和控制 USB 網路攝影機的顯示，並提供多種自訂選項。

此外，他們還補充說，它最突出的特點包括：

專為 KDE Plasma 6 (Qt) 設計的使用者友善應用程式。

直覺的介面，現代化的設計，以及客製化的開關。

具備對已連接和已安裝的USB網路攝影機進行自動偵測的功能。

透過簡潔個人化的顯示器輕鬆完成設定。

如何在Debian GNU/Linux系統上安裝它？

就我而言，我下載了他們的最新版本。 ".deb" 套件與他的對應關係 最新的穩定版本 （Careto 25.12.21）我運行在基於 Debian（MX Linux）的作業系統上，以下是操作步驟以及取得的滿意結果：

總結

簡而言之，這 一款名為“Careto”的新穎有趣的Debian GNU/Linux桌面應用程式它可以作為…的合適替代方案。 其他更知名、更完整、更全面的選擇包括 Cheese 和 Webcamoid。因此，如果您正在尋找一款小巧、簡潔且高效的應用程序，我們誠摯邀請您試用幾天，甚至可以將其作為自己的產品，並透過捐贈或口碑傳播來支持開發者。最後，我們也衷心祝福這個計畫在2026年一切順利，造福全球Linux社群的所有成員和使用者。

