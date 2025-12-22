Careto：一款適用於 Debian 13 的圖形應用程序，可用於管理 USB 網路攝影機的顯示。

Jose Albert

6 Minutos

Careto：一款適用於 Debian 13 的實用攝影機管理應用程式

Careto：一款適用於 Debian 13 的實用攝影機管理應用程式

我最近買了 一款小型自製網路攝影機（Genius FaceCam 2000X2 – 全高清 1080P） 它對我來說非常好用，例如在 Telegram 上，或透過我最喜歡的 Linux 網路攝影機應用 Guvcview。然而，現在我有了它，就開始尋找一些桌面（圖形）應用程序，以便以不同且更有效率的方式管理它。在尋找的過程中，我偶然發現了一個非常… GitHub 上一個名為“Careto”的小型、多功能且新穎的應用程序.

我說“新穎”，並非只是比喻意義上的，因為顯然，它只是幾天前才創作出來的。 其開發者（奧斯卡·奧爾蓋拉，又名 Obsibian（在 GitHub 上）值得一提的是，這位在 GitHub 上鮮為人知的開發者， 它還向所有人提供一個名為“USB-Blitz”的實用應用程式。這是一款用於將 ISO 鏡像刻錄到 USB 隨身碟的圖形化應用程序，它擁有全新設計的現代化介面和改進的拖放功能。如果您在 Debian GNU/Linux 發行版上擁有並使用網路鏡頭，我們誠摯邀請您了解這款出色的全新 Linux 應用程式。

DroidCam：如何在 Linux 上使用 Android 設備的攝像頭？

DroidCam：如何在 Linux 上使用 Android 設備的攝像頭？

但是，在我們開始深入探討這款名為「Debian GNU/Linux」的有趣應用程式的細節之前， “臉”，我們建議您探索 以前的相關帖子 關於Linux系統下網路攝影機的話題，在閱讀了這篇文章後：

DroidCam 這是一款可以將你的手機/平板電腦變成電腦相機的應用程式。它可以與 Zoom、MS Teams 和 Skype 等聊天程式配合使用。因此，這款應用程式需要配合電腦用戶端運行，該用戶端將電腦連接到手機。為此，它提供以下功能： Windows 和 Linux 用戶端使用電腦造訪開發者網站，下載、安裝並了解更多使用資訊。.

DroidCam：如何在 Linux 上使用 Android 設備的攝像頭？
相關文章：
DroidCam：如何在 Linux 上使用 Android 設備的攝像頭？

Careto：一款適用於 Debian 13 的圖形應用程序，可用於管理 USB 網路攝影機的顯示。

Careto：一款適用於 Debian 13 的實用攝影機管理應用程式

Careto是什麼？

據其開發商在 官方GitHub存儲庫 他們將這一發展描述為 “臉” 如下：

Careto 是一款適用於 Debian 13 的圖形應用程序，它允許您輕鬆配置和控制 USB 網路攝影機的顯示，並提供多種自訂選項。

此外，他們還補充說，它最突出的特點包括：

  • 專為 KDE Plasma 6 (Qt) 設計的使用者友善應用程式。
  • 直覺的介面，現代化的設計，以及客製化的開關。
  • 具備對已連接和已安裝的USB網路攝影機進行自動偵測的功能。
  • 透過簡潔個人化的顯示器輕鬆完成設定。

如何在Debian GNU/Linux系統上安裝它？

就我而言，我下載了他們的最新版本。 ".deb" 套件與他的對應關係 最新的穩定版本 （Careto 25.12.21）我運行在基於 Debian（MX Linux）的作業系統上，以下是操作步驟以及取得的滿意結果：

如何在 Debian GNU/Linux 上安裝 Careto？ - 截圖 1

如何在 Debian GNU/Linux 上安裝 Careto？ - 截圖 2

如何在 Debian GNU/Linux 上安裝 Careto？ - 截圖 3

如何在 Debian GNU/Linux 上安裝？ - 截圖 4

如何在 Debian GNU/Linux 上安裝？ - 截圖 5

如何在 Debian GNU/Linux 上安裝？ - 截圖 7

如何在 Debian GNU/Linux 上安裝？ - 截圖 8

如何在 Debian GNU/Linux 上安裝？ - 截圖 9

相機
相關文章：
libcamera，適用於 Linux、Android 和 ChromeOS 的相機支持庫

2026 年 Linux 最佳網路攝影機應用

  1. 相機控制
  2. 起司
  3. 宇宙相機
  4. 假攝影機
  5. Guvcview
  6. 卡梅爾卡
  7. 鴨莊
  8. KissCam
  9. 克魯特
  10. 運動
  11. 照片展台
  12. QtCam
  13. 網絡攝像頭
  14. wxCam
  15. 區域管理器
將智慧型手機相機新增至 OBS Studio 30
相關文章：
如何將智慧型手機相機加入OBS Studio？

2024 年之後的摘要圖

總結

簡而言之，這 一款名為“Careto”的新穎有趣的Debian GNU/Linux桌面應用程式它可以作為…的合適替代方案。 其他更知名、更完整、更全面的選擇包括 Cheese 和 Webcamoid。因此，如果您正在尋找一款小巧、簡潔且高效的應用程序，我們誠摯邀請您試用幾天，甚至可以將其作為自己的產品，並透過捐贈或口碑傳播來支持開發者。最後，我們也衷心祝福這個計畫在2026年一切順利，造福全球Linux社群的所有成員和使用者。

最後，記住 訪問我們的 «主頁» 用西班牙語。或者，使用任何其他語言（只需在當前 URL 末尾添加 2 個字母，例如：ar、de、en、fr、ja、pt 和 ru 等）即可了解更多當前內容。此外，我們邀請您加入我們的 官方電報頻道 從我們的網站閱讀和分享更多新聞、指南和教學。