Mesa 26.2.0 完全支援 Vulkan 1.4 和 OpenGL 4.6。

經過三個多月的緊張開發和數千次代碼提交，社區已經… 「Mesa 26.2.0」新版本已發布。 Vulkan、OpenGL 和 OpenCL API 的開源實作迎來了一個巨大的更新。

這個新版本並非簡單的修訂，而是對渲染技術支援的大規模整合，標誌著在即將到來的穩定分支 26.2.1 發布之前，一個黃金時代的開始。它整合了多項功能，徹底改變了 AMD、Intel、NVIDIA 甚至 Apple 硬體的顯示卡效能。

表26.2.0主要新穎性

毫無疑問，Mesa 26.2.0 新版本最重要的特性之一是： Vulkan 1.4規範幾乎被普遍採用， 除此之外， 蘋果也收到了 HoneyKrisp 驅動程式更新和全新的 KosmicKrisp。它直接在 Metal API 之上實作了 Vulkan。對於行動架構和嵌入式系統，Turnip 和 PanVK 等專案也支援 1.4 標準，確保所有現代設備都能相容。

與此同時 OpenGL 完全相容 4.6 版本， 它已成為主流硬體製造商的預設標準。對於舊款硬件，該協定堆疊保持支持，確保舊款 GPU 能夠根據其物理性能繼續在 4.5 和 3.3 版本上運行。

創新、網格和光線追踪

在底層，工程團隊已經整合了 工具和擴充 這將徹底改變開發者的遊戲規則。而所有新增功能中，最引人注目的是… 使用 libclc 庫的自訂分支。 開發人員提到，這項決定保證了 rusticl 驅動程式能夠通過 OpenCL 嚴格的合規性測試，現在該驅動程式能夠為各種硬體架構上的 OpenCL 3.1 提供穩定的支援。

對於顯示卡用戶 NVIDIA 的開源 NVK 驅動程式向前邁進了一步 合併時 完全支援網格著色器 （網格著色器）。此功能 它提供了一種產生複雜幾何圖形的替代且極其高效的方法。緩解經典的處理器瓶頸問題。

此外，開發人員也提到，對於 AMD（透過 RADV） 他們現在可以使用新的 Gamma 工具了。，一個 專門用於檢查物件分組結構和光線追蹤計算分佈的診斷工具 具有毫米級精度。

行動硬體優化和除錯

梅薩26.2.0 它增加了對強大的ARM Mali G1系列GPU的官方和最佳化支持， 透過 Panfrost 和 PanVK 驅動程式支援 Ultra、Premium 和 Pro 版本，這種整合確保便攜式設備和開發板能夠以卓越的能源效率處理現代圖形工作負載。

最後值得一提的是，它有 整合了大量新的 Vulkan 擴展 優化關鍵方面，例如重新動態索引、內部佇列同步、記憶體設計和進階子組控制所有這些進展都伴隨著一系列令人印象深刻的錯誤修復，解決了從編譯問題和內存洩漏到當代 AAA 遊戲中嚴重的圖形故障等各種問題，為下一個正式版本鋪平了堅實可靠的道路。

如果您有興趣了解更多信息，可以查閱詳細信息 以下鏈接。

如何在 Linux 上安裝 Mesa 驅動程式？

很多 所有 Linux 發行版中都有 Mesa 軟體包，因此可以通過下載並編譯源代碼來完成其安裝（所有相關資訊i) 或以相對簡單的方式，這取決於您的經銷商或第三方的官方管道內的可用性。

對於那些 Ubuntu、Debian 及其衍生產品用戶， 在這些發行版中，Mesa 通常位於官方儲存庫中。要安裝或更新：

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install mesa-utils mesa-va-drivers mesa-vulkan-driv 僱員再培訓計劃

如果你想要 來自 PPA 的最新版本 （適用於 Ubuntu 及其衍生產品）：

sudo add-apt-repository ppa:kisak/kisak-mesa

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

對於那些是 Arch Linux 及其衍生產品， 我們使用以下命令安裝它們：



sudo pacman -S mesa mesa-utils mesa-demos mesa-libgl lib32-mesa lib32-mesa-libgl

無論他們是誰 Fedora 用戶， 您應該知道，他們的存儲庫中提供了更新的軟體包，您只需運行：

sudo dnf install mesa-dri-drivers mesa-va-drivers mesa-vulkan-drivers

如果您想要更新的版本，可以使用 Mesa Copr 儲存庫：

sudo dnf copr enable grigorig/mesa-stable

sudo dnf update

最後，對於那些 openSUSE用戶，您可以輸入以下命令來安裝或更新：