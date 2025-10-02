2025 年 9 月：Linux 世界中的好事、壞事與趣事

2025年9月已結束，出於這個原因，和往常一樣，雖然比平時晚了一點，今天我們給你帶來了這個小而有用的信息，新聞，教程，手冊，指南和發布活動相關的 Linuxverse（自由軟體、開源和 GNU/Linux）.
其中一些是 來自我們的網站和一些重要的全球網站的其他網站，發生在當前月份。
但是，在開始閱讀這篇有關當前資訊的文章之前 «2025 年 9 月的 Linuxverse», 我們推薦 以前的相關帖子 從上個月開始：
我們通常用於本系列出版物的一些相關網絡資源是： 發布日誌網站 DistroWatch、OS.Watch、FOSSTorrent 與 ArchiveOS;以及以下組織的網站： 自由軟件基金會（FSF）中， 開源計劃（OSI） 和 Linux 基金會 (LF).
- 2025 年 XNUMX 月：本月有關 Linuxverse 的資訊活動：本月開始的關於 GNU/Linux、自由軟件和開源的新聞摘要。 (VER)
- Wayfire 0.10 推出，帶來新的渲染引擎、動畫等：儘管兩次發布之間間隔了很長時間，Wayfire composer 0.10 終於發布了，這證明該項目仍在穩步推進。 (VER)
- G'MIC 3.6：新的濾鏡和影像處理框架的改進：最完整、用途最廣泛的影像處理工具之一，透過新功能、關鍵性能改進、新命令和創意過濾器進行了更新。 (VER)
- Agama 17：openSUSE 和 SUSE Linux Enterprise 的新安裝程序這個新系統透過將使用者介面與 YaST 的內部元件分開，實現了根本性的變化，甚至可以透過 Web 介面管理安裝。 (VER)
- Zeek 8.0：流量分析和入侵偵測系統的新功能和改進：新功能和改進使其更加強大，並保持了其作為高級安全和監控環境中最廣泛使用的軟體解決方案之一以及電腦安全領域最全面的軟體解決方案的地位。 (VER)
- Apache NetBeans 27 現已推出，其中對 Gradle、Maven、Java 等進行了改進。這個新版本專注於擴展與該開發環境支援的不同程式語言的兼容性，此外還優化了開發人員的生產力等等。 (VER)
- Xray_OS：一個有趣的委內瑞拉發行版，基於 Arch Linux，專注於遊戲。：Linuxverse 項目相對較新（大約 2023 年 11 月），但已經證明自己是一個堅實可靠的項目，甚至得到了 DistroWatch 的認可. (VER)
- MX 25 Beta 1：基於 Debian 13「Trixie」儲存庫的未來版本，具有許多新功能。：一個現代、強大且穩定的發行版，現在尋求利用機會在其他重要方面進行創新，以獲得更好的用戶體驗。 (VER)
- KDE Linux：官方 KDE 專案發行版的第一個 alpha 版本：這個新系統是 KDE 桌面和應用程式的官方參考, 提供與其技術的全面集成，以最佳方式展示 Plasma 和 KDE 軟體。 (VER)
在“來自 Linux”之外 9月2025
GNU/Linux 發行版根據 DistroWatch、OS.Watch 發布 和 FOSSTorrent
- UBports 24.04: 30 月 XNUMX 日。
- 西格瑪NAS 14.3.0.5: 30 月 XNUMX 日。
- AcreetionOS 1.0 «GNOME»: 30 月 XNUMX 日。
- 微型核心 16.2: 30 月 XNUMX 日。
- 旺德富爾 280925: 30 月 XNUMX 日。
- CentOS 10-20250929: 29 月 XNUMX 日。
- LastOSLinux 2025-09-29: 29 月 XNUMX 日。
- FydeOS 21.0: 29 月 XNUMX 日。
- Voyager 25.10-beta2: 28 月 XNUMX 日。
- MagOS 20250926: 28 月 XNUMX 日。
- BSDRP 2.0: 28 月 XNUMX 日。
- BSD 路由器專案 2.0: 28 月 XNUMX 日。
- Extrox 2.0-rc1: 27 月 XNUMX 日。
- FreeBSD 15.0-ALPHA4: 27 月 XNUMX 日。
- 操作系統2025.09: 27 月 XNUMX 日。
- AnduinOS 1.3.6: 27 月 XNUMX 日。
- blendOS 68e3897e: 26 月 XNUMX 日。
- BigLinux 2025-09-26: 26 月 XNUMX 日。
- 曼杰羅25.0.9: 26 月 XNUMX 日。
- ZimaOS 1.5.0: 26 月 XNUMX 日。
- Pop!_OS 24.04-beta: 26 月 XNUMX 日。
- 通心粉 25.09: 26 月 XNUMX 日。
- NeptuneOS 9.0: 25 月 XNUMX 日。
- TalOS 1.11.2: 25 月 XNUMX 日。
- KDE 霓虹燈 20250925: 25 月 XNUMX 日。
- 星本圖 24.04.3.10: 24 月 XNUMX 日。
- Proxmox 9.0-beta“郵件網關”: 24 月 XNUMX 日。
- MakuluLinux 2025-09-23: 24 月 XNUMX 日。
- 卡利2025.3: 23 月 XNUMX 日。
- CentOS 10-20250923: 23 月 XNUMX 日。
- 燕尾服 20250923: 23 月 XNUMX 日。
- gnoppix 25.10: 23 月 XNUMX 日。
- 系統Linux操作系統13: 22 月 XNUMX 日。
- MX Linux 25-beta1: 22 月 XNUMX 日。
- Qubes 4.3.0-rc2: 20 月 XNUMX 日。
- 佐林 18-β: 19 月 XNUMX 日。
- Voyager 25.10-beta: 19 月 XNUMX 日。
- IPFire 2.29-core197: 19 月 XNUMX 日。
- Xubuntu 25.10-beta: 19 月 XNUMX 日。
- Ubuntu Unity 25.10-beta: 19 月 XNUMX 日。
- Ubuntu Studio 25.10-beta: 19 月 XNUMX 日。
- 優麒麟 25.10-beta: 19 月 XNUMX 日。
- Ubuntu Cinnamon 25.10-beta: 19 月 XNUMX 日。
- Ubuntu Budgie 25.10-beta: 19 月 XNUMX 日。
- Lubuntu 25.10-beta: 18 月 XNUMX 日。
- Kubuntu 25.10-beta: 18 月 XNUMX 日。
- Edubuntu 25.10-beta: 18 月 XNUMX 日。
- Ubuntu 25.10-beta: 18 月 XNUMX 日。
- KDE 霓虹燈 20250918: 18 月 XNUMX 日。
- 智慧型作業系統 20250918: 18 月 XNUMX 日。
- ALT 11.1.1 «工作站 K»: 18 月 XNUMX 日。
- 奧馬奇 3.0.1: 17 月 XNUMX 日。
- 安全洋蔥 2.4.180: 17 月 XNUMX 日。
- 波特烏X 2.3: 17 月 XNUMX 日。
- 尾巴7.0: 17 月 XNUMX 日。
- Mint 7-beta «LMDE»: 17 月 XNUMX 日。
- 海王星9: 17 月 XNUMX 日。
- CentOS 10-20250915: 16 月 XNUMX 日。
- DebLight 2.13.1: 16 月 XNUMX 日。
- Fedora 43-beta: 16 月 XNUMX 日。
- Sparky Linux 2025.09: 16 月 XNUMX 日。
- 終極2025.09.14: 16 月 XNUMX 日。
- 穆雷納 3.1.1: 16 月 XNUMX 日。
- 莫納 25: 15 月 XNUMX 日。
- 根圖20250914: 15 月 XNUMX 日。
- linux fx 11.25.09.1: 15 月 XNUMX 日。
- FreeBSD 15.0-ALPHA2: 14 月 XNUMX 日。
- 航海家13.1的: 14 月 XNUMX 日。
- Q4OS 6.1: 12 月 XNUMX 日。
- PelicanHPC 6.1: 12 月 XNUMX 日。
- Refracta 12.4: 12 月 XNUMX 日。
- 航海者直播 13: 11 月 XNUMX 日。
- KDE 霓虹燈 20250911: 11 月 XNUMX 日。
- StartOS 0.4.0-alpha10: 11 月 XNUMX 日。
- 基羅 25.09.11.01: 11 月 XNUMX 日。
- GLF 作業系統 25.05: 10 月 XNUMX 日。
- 西格瑪NAS 14.3.0.5: 10 月 XNUMX 日。
- 埃特羅克斯 115: 10 月 XNUMX 日。
- 小狗 10.0.12: 10 月 XNUMX 日。
- 清除 NDR 1.0: 10 月 XNUMX 日。
- 星本圖 24.04.3.8: 9 月 XNUMX 日。
- 盧貝裡 25.1: 9 月 XNUMX 日。
- 聯合創新 5.2-3: 9 月 XNUMX 日。
- CentOS 10-20250908: 9 月 XNUMX 日。
- ATZ Linux 12.2.1: 9 月 XNUMX 日。
- 航海家13的: 9 月 XNUMX 日。
- 阿斯米 13.1: 8 月 XNUMX 日。
- MocaccinoOS 25.09: 8 月 XNUMX 日。
- 斯林特 15.0-8: 7 月 XNUMX 日。
- LinuxHub 2025.09.07: 7 月 XNUMX 日。
- 綠邦 070925: 7 月 XNUMX 日。
- 活根 16.25.09.06: 7 月 XNUMX 日。
- SliTaz 2025-09-07: 7 月 XNUMX 日。
- WM Live 12.12: 7 月 XNUMX 日。
- 神力 4.00: 7 月 XNUMX 日。
- PikaOS 25.09.06: 7 月 XNUMX 日。
- FreeBSD 15.0-ALPHA1: 7 月 XNUMX 日。
- Debian Edu13.1.0: 7 月 XNUMX 日。
- Debian 13.1.0的: 6 月 XNUMX 日。
- GXDE 25.2.1: 6 月 XNUMX 日。
- KDE Linux 20250906: 6 月 XNUMX 日。
- CentOS 10-20250904: 6 月 XNUMX 日。
- 皮斯2.4.2: 6 月 XNUMX 日。
- 電腦 Linux 操作系統 2025.08: 6 月 XNUMX 日。
- Sparky Linux 8.0.1: 5 月 XNUMX 日。
- ALT 11.1 «工作站»: 5 月 XNUMX 日。
- 郵箱25.09: 5 月 XNUMX 日。
- XIVA工作室 2025-09-04: 4 月 XNUMX 日。
- KDE 霓虹燈 20250904: 4 月 XNUMX 日。
- 智慧型作業系統 20250904: 4 月 XNUMX 日。
- Xray_OS 03年09月2025日: 3 月 XNUMX 日。
- BlendOS 92879a23: 3 月 XNUMX 日。
- 薄荷22.2: 2 月 XNUMX 日。
- 嘉魯達 250902: 2 月 XNUMX 日。
- openmamba 20250902: 2 月 XNUMX 日。
- ElysiaOS 2025.09.02: 2 月 XNUMX 日。
- 拱門2025.09.01: 1 月 XNUMX 日。
- 到期日 6.0-250901: 1 月 XNUMX 日。
- 分手博士 25.09: 1 月 XNUMX 日。
- 易操作系統 7.0.6: 1 月 XNUMX 日。
更深入地 有關每個版本的更多信息 以及其他，以下內容可用 鏈接.
來自自由軟體基金會 (FSF / FSFE) 的精選新聞
- 11 月 Amin Bandali 聚焦 GNU – XNUMX 個新的 GNU 版本！：今年 9 月 2 日，和往常一樣，在每個月初，這位著名的 FSF 貢獻者都會向我們通報上個月（截至 7 月 31 日）更新的 GNU 項目新（11個）軟體版本，其中包括：artanis-1.3.0、chess-6.3.0、ed-1.22.2、emacs-30.2、gcc-15.2.0、gnuhealth-control-5.0.1、gnupg-2.4.8、gprofng-gui-2.2、mesn-0. parallel-20250822。 （VER)
軟件包 gprofng GUI 是操作 gprofng 的完整圖形介面，它是 GNU binutils 的一部分。
要了解有關此信息和同期其他新聞的更多信息，請單擊以下鏈接： 金融穩定論壇 y FSFE.
來自開源倡議 (OSI) 的特色新聞
-
不斷變化：開源必須如何不斷發展: 開源並非一個完結的項目，新技術、新法規和社會壓力不斷考驗開源社群及其領導者（例如OSI）所秉持的原則。因此，新的許可證以及新的法律和政策挑戰將不斷湧現，需要關注。儘管OSI仍然是一個由忠實信徒組成的相對較小的社區中的單一組織，但挑戰在於如何超越這個緊密聯繫的世界，讓各行各業、各政府和各地區的領導者明白，開源對所有技術領域的每個人都至關重要。鑑於目前正在製定的政策和做出的決定將對現有社區以外的領域產生廣泛影響，開源的定義需要不斷地被重新詮釋。 (VER)
現在是時候擴大OSI社區，接觸那些不熟悉開源原則的人了。我們需要將我們在軟體和技術方面學到的知識應用到世界其他地方，因為那裡對人工智慧及其在社會中的作用有許多誤解。
要了解有關此信息和其他新聞的更多信息，請單擊以下內容 鏈接.
來自 Linux 基金會組織 (FL) 的最新消息
-
,
隨著歐洲數位主權策略的製定，一個關鍵問題出現了：歐洲如何利用全球開放的技術能力，同時爭取更大的自主權？ 在他的 就職演說“開放就是主權” Linux 基金會歐洲分會執行長 Gabriele Columbro 回答了這個問題。他解釋說，技術自主是透過參與全球開源生態系統來實現的，而不是透過創建我們自己的生態系統。這種方法利用全球數位遺產來推動歐洲的創新、安全和經濟成長。LF 歐洲：社區更新
要了解有關此信息和同期其他新聞的更多信息，請單擊以下鏈接： Linux基金會， 用英語; 和 歐洲 Linux 基金會， 在西班牙語中。
總結
