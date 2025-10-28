最近（2025 年 9 月），我們揭開了有趣且鮮為人知的 拉丁美洲 GNU/Linux 遊戲發行版 Xray_OS，並且由於它在各位忠實親愛的讀者中廣受歡迎，今天我們決定向大家介紹來自該地區不同國家的另外三個項目。一如既往，為了支持Linuxverse這些引人注目且有價值的項目，這些項目致力於在各自國家乃至全球的特定用戶群體中，找到公平且合適的定位。因此， «3 個有趣的拉丁美洲 Linux 發行版» 我們今天將揭曉的、2025 年值得嘗試的舉措包括： Planeta Tecno 作業系統、Vinari 作業系統和 Shialeweb 作業系統.
是的，確實如此， 該地區還有許多其他 GNU/Linux 發行項目然而，在一篇文章中討論所有這些問題並不合適。因此，我們將首先討論來自烏拉圭、厄瓜多爾和墨西哥的三位代表。我們將在11月的後續文章中討論他們。 另外 3 個將是 西尼克斯 來自阿根廷， PluriOS 來自玻利維亞和 OmegaLinux 智利因此，如果您來自這些國家或地區，並且喜歡嘗試本地和獨立的項目，或者您想了解世界其他地區的發行版，我們相信這篇文章對於此目的非常有用。
但是，在全面評論和簡要描述最重要的、已知的和與這些相關的 «3 個有趣的拉丁美洲 Linux 發行版»，我們建議您瀏覽並閱讀我們之前和最近的出版物 以前的拉丁美洲 GNU/Linux 發行版 位址稱為 Xray_OS，其結尾為：
Xray_OS 是一個 Arch Linux 發行版，專注於創新、創造力、易用性和軟體開發。目前，它由其創建者獨自維護。 在 Tolitica 的下一個版本中，特定品牌的主題將是可選的。 Xray_OS 現已預先安裝其自帶的 alpha 安裝程式。請謹慎使用。此外，該安裝程式不支援 Virt Manager；我稍後會進行調整。 值得一提的是，該發行版不再相容於舊款電腦。 我們有自己的 AUR 助手，它仍處於測試階段，但您可以從那裡下載 DaVinci Resolve。
2025 年值得嘗試的 3 個拉丁美洲 Linux 發行版
Planet Techno 作業系統
- 官方網站.
- 倉庫： 無。
- DistroWatch 上的 Web 部分.
- 電報群（社區）.
- 出生國家：烏拉圭
- 台面：德班。
- 自己的儲存庫: 未知。
- 自有工具： 是的。
- 支持的架構：x86_64。
- Essential Desktops 官方專案（德語/西墨西哥語）：Mate 和 XFCE。
- 具有替代桌面的非官方項目（DE/WM）： 沒有任何。
- 最新發布版本的演示視頻: 用西班牙語.
- 最新版本發布: Planet Tech OS 7.0 2025 年 10 月 25 日發布，附 4.5 GB ISO 映像，基於 Debian 12「Bookworm」。
- 現況：這是一個歷史悠久、活躍度和表現良好的項目，其開發團隊僅限於一名開發人員。
- 主要用途：非常適合日常使用，尤其是在中階和高階桌上型電腦（尤其是現代桌上型電腦）上學習和玩電子遊戲。
- 包含重要包裹：Linux 核心 6.1.153、Systemd 252.39、Alsa 1.2.14、Wayland 1.21.0、7.4.7、Mate Desktop 1.26.0、Mesa 22.3.6、Qt6-base Desktop 1.26.0、Mesa 22.3.6、Qt6-base 6.4.2 和 Python 3。
- 簡短描述：這是一款輕量級、快速且功能多樣的作業系統，專注於各種人工智慧 (AI) 工具，例如 Gemini、Copilot 和 ChatGPT，並包含一個 AI 管理應用程式和從工作列存取聊天機器人的捷徑。它還整合了用於運行 Windows 軟體的 WINE 相容層，以及 Winetricks 實用程式、Lutris 開放遊戲平台和 Steam 商店。它還包括一個自訂系統管理工具的開發和使用，可讓您更新、清理和修復系統。
Vinari 作業系統
- 官方網站.
- 儲存庫 SourceForge上 y GitLab.
- DistroWatch 上的 Web 部分.
- Facebook 群組（社群）.
- 出生國家：厄瓜多爾。
- 台面：德班。
- 自己的儲存庫: 未知。
- 自有工具： 是的。
- 支持的架構：x86_64。
- Essential Desktops 官方專案（德語/西墨西哥語）：GNOME。
- 具有替代桌面的非官方項目（DE/WM）： 沒有任何。
- 最新發布版本的演示視頻: 用西班牙語.
- 最新版本發布: Vinari 作業系統 5.0 2025 年 10 月 24 日，附 2.457 GB 的 ISO 映像。
- 現況：這是一個歷史悠久、活躍度和業績都不錯的項目，其開發團隊由一家私人公司領導。
- 主要用途：非常適合日常使用，例如在中階和高階桌上型電腦（尤其是現代桌上型電腦）上瀏覽網路、播放多媒體內容、編輯辦公室檔案和開發應用程式。
- 包含重要包裹：核心 Linux 6.16.8、Systemd 257.8、Alsa 1.2.8、Wayland 1.23.1、2.12、GNOME Shell 48.4、Qt6-base 6.8.2、GTK 4.18.6 和 Python 3.13.5。
- 簡短描述：它是一款為個人使用而創建的作業系統，旨在成為 Microsoft Windows 和 macOS 的引人注目的替代品，為那些希望在日常計算旅程中採用 GNU/Linux 的人提供穩定、安全和令人印象深刻的體驗。
Shialeweb 作業系統
- 官方網站.
- 儲存庫 GitHub上.
- DistroWatch 上的 Web 部分： 沒有任何。
- Discord 群組（社群）.
- 出生國家： 墨西哥。
- 台面：德班。
- 自己的儲存庫: 未知。
- 自有工具: 未知。
- 支持的架構：AMD64。
- Essential Desktops 官方專案（德語/西墨西哥語）：啟蒙。
- 具有替代桌面的非官方項目（DE/WM）： 沒有任何。
- 最新發布版本的演示視頻: 用西班牙語.
- 最新版本發布: Shialeweb 作業系統 1.8 從 2025 年 4 月 29 日起，包含 1.72 GB 的 ISO 映像。
- 現況：這是一個活動和線上文件很少的項目，其開發團隊僅限於一群對 Linux 充滿熱情的朋友。
- 主要用途：非常適合在相對現代的中低階桌上型電腦上，在簡約、輕量和快速的環境中日常使用。
- 包含重要包裹：未知，
- 簡短描述：這是一款為個人使用而創建的作業系統，由於它處於全面開發階段，因此尚不打算與其他發行版競爭。
奇蹟GNU / Linux 是一個非官方的 MX Linux Respin，由我創建並供個人使用，我將其與我的 Linuxverse 社群分享，僅用於演示、教育和學習目的。目前，它可用的最新版本是 4.1（MX-Elemental），基於帶有 XFCE（Debian-12 Bookworm）的 MX-23 x64 AHS ISO。目前，它是一個更簡單、最簡約的 Respin MX，幾乎沒有視覺定制，因此它幾乎沒有額外的應用程序，這些應用程序都非常基礎、實用且通用，可以用作替代/輔助操作系統，用於日常在家或辦公室的技術任務。但是，憑藉其 3.6 GB 的 ISO，它保留了所有常用的重要（基本）驅動程式、韌體和庫，以擴展通用用途。
總結
總而言之，我們希望這篇關於這些內容的資訊性文章 «3 個有趣的拉丁美洲 Linux 發行版» 更多通話 Planeta Tecno 作業系統、Vinari 作業系統和 Shialeweb 作業系統， 一如既往，這次經驗對很多人來說都很有趣、很實用，甚至很重要。但最重要的是，對於那些生活在這個美麗地區的人來說， Linuxverse（自由軟體、開源和 GNU/Linux）由於技術主權和獨立的原因而具有非常特殊的價值。並確保許多舊款低階電腦的持續使用。最後，如果您想推薦其他鮮為人知的拉丁美洲 GNU/Linux 或 BSD 發行版，請留下評論，以便我們考慮將其納入未來的支持出版物，以支持這些來自地球上如此美麗而多元的地區的寶貴發展成果。
最後，記住 訪問我們的 «主頁» 用西班牙語。或者，使用任何其他語言（只需在當前 URL 末尾添加 2 個字母，例如：ar、de、en、fr、ja、pt 和 ru 等）即可了解更多當前內容。此外，我們邀請您加入我們的 官方電報頻道 從我們的網站閱讀和分享更多新聞、指南和教學。