2025 年值得嘗試的 3 個拉丁美洲 Linux 發行版

最近（2025 年 9 月），我們揭開了有趣且鮮為人知的 拉丁美洲 GNU/Linux 遊戲發行版 Xray_OS，並且由於它在各位忠實親愛的讀者中廣受歡迎，今天我們決定向大家介紹來自該地區不同國家的另外三個項目。一如既往，為了支持Linuxverse這些引人注目且有價值的項目，這些項目致力於在各自國家乃至全球的特定用戶群體中，找到公平且合適的定位。因此， «3 個有趣的拉丁美洲 Linux 發行版» 我們今天將揭曉的、2025 年值得嘗試的舉措包括： Planeta Tecno 作業系統、Vinari 作業系統和 Shialeweb 作業系統.

是的，確實如此， 該地區還有許多其他 GNU/Linux 發行項目然而，在一篇文章中討論所有這些問題並不合適。因此，我們將首先討論來自烏拉圭、厄瓜多爾和墨西哥的三位代表。我們將在11月的後續文章中討論他們。 另外 3 個將是 西尼克斯 來自阿根廷， PluriOS 來自玻利維亞和 OmegaLinux 智利因此，如果您來自這些國家或地區，並且喜歡嘗試本地和獨立的項目，或者您想了解世界其他地區的發行版，我們相信這篇文章對於此目的非常有用。

Xray_OS：基於 Arch Linux 的有趣的委內瑞拉發行版

但是，在全面評論和簡要描述最重要的、已知的和與這些相關的 «3 個有趣的拉丁美洲 Linux 發行版»，我們建議您瀏覽並閱讀我們之前和最近的出版物 以前的拉丁美洲 GNU/Linux 發行版 位址稱為 Xray_OS，其結尾為：

Xray_OS 是一個 Arch Linux 發行版，專注於創新、創造力、易用性和軟體開發。目前，它由其創建者獨自維護。 在 Tolitica 的下一個版本中，特定品牌的主題將是可選的。 Xray_OS 現已預先安裝其自帶的 alpha 安裝程式。請謹慎使用。此外，該安裝程式不支援 Virt Manager；我稍後會進行調整。 值得一提的是，該發行版不再相容於舊款電腦。 我們有自己的 AUR 助手，它仍處於測試階段，但您可以從那裡下載 DaVinci Resolve。

Planet Techno 作業系統

官方網站 .

倉庫： 無。

無。 DistroWatch 上的 Web 部分 .

. 電報群（社區） .

. 出生國家 ：烏拉圭

：烏拉圭 台面 ：德班。

：德班。 自己的儲存庫 : 未知。

: 未知。 自有工具 ： 是的。

： 是的。 支持的架構 ：x86_64。

：x86_64。 Essential Desktops 官方專案（德語/西墨西哥語） ：Mate 和 XFCE。

：Mate 和 XFCE。 具有替代桌面的非官方項目（DE/WM） ： 沒有任何。

： 沒有任何。 最新發布版本的演示視頻 : 用西班牙語.

: 用西班牙語. 最新版本發布 : Planet Tech OS 7.0 2025 年 10 月 25 日發布，附 4.5 GB ISO 映像，基於 Debian 12「Bookworm」。

: Planet Tech OS 7.0 2025 年 10 月 25 日發布，附 4.5 GB ISO 映像，基於 Debian 12「Bookworm」。 現況 ：這是一個歷史悠久、活躍度和表現良好的項目，其開發團隊僅限於一名開發人員。

：這是一個歷史悠久、活躍度和表現良好的項目，其開發團隊僅限於一名開發人員。 主要用途 ：非常適合日常使用，尤其是在中階和高階桌上型電腦（尤其是現代桌上型電腦）上學習和玩電子遊戲。

：非常適合日常使用，尤其是在中階和高階桌上型電腦（尤其是現代桌上型電腦）上學習和玩電子遊戲。 包含重要包裹 ：Linux 核心 6.1.153、Systemd 252.39、Alsa 1.2.14、Wayland 1.21.0、7.4.7、Mate Desktop 1.26.0、Mesa 22.3.6、Qt6-base Desktop 1.26.0、Mesa 22.3.6、Qt6-base 6.4.2 和 Python 3。

：Linux 核心 6.1.153、Systemd 252.39、Alsa 1.2.14、Wayland 1.21.0、7.4.7、Mate Desktop 1.26.0、Mesa 22.3.6、Qt6-base Desktop 1.26.0、Mesa 22.3.6、Qt6-base 6.4.2 和 Python 3。 簡短描述：這是一款輕量級、快速且功能多樣的作業系統，專注於各種人工智慧 (AI) 工具，例如 Gemini、Copilot 和 ChatGPT，並包含一個 AI 管理應用程式和從工作列存取聊天機器人的捷徑。它還整合了用於運行 Windows 軟體的 WINE 相容層，以及 Winetricks 實用程式、Lutris 開放遊戲平台和 Steam 商店。它還包括一個自訂系統管理工具的開發和使用，可讓您更新、清理和修復系統。

Vinari 作業系統

Shialeweb 作業系統

官方網站 .

儲存庫 GitHub上 .

. DistroWatch 上的 Web 部分 ： 沒有任何。

： 沒有任何。 Discord 群組（社群） .

. 出生國家 ： 墨西哥。

： 墨西哥。 台面 ：德班。

：德班。 自己的儲存庫 : 未知。

: 未知。 自有工具 : 未知。

: 未知。 支持的架構 ：AMD64。

：AMD64。 Essential Desktops 官方專案（德語/西墨西哥語） ：啟蒙。

：啟蒙。 具有替代桌面的非官方項目（DE/WM） ： 沒有任何。

： 沒有任何。 最新發布版本的演示視頻 : 用西班牙語.

: 用西班牙語. 最新版本發布 : Shialeweb 作業系統 1.8 從 2025 年 4 月 29 日起，包含 1.72 GB 的 ISO 映像。

: Shialeweb 作業系統 1.8 從 2025 年 4 月 29 日起，包含 1.72 GB 的 ISO 映像。 現況 ：這是一個活動和線上文件很少的項目，其開發團隊僅限於一群對 Linux 充滿熱情的朋友。

：這是一個活動和線上文件很少的項目，其開發團隊僅限於一群對 Linux 充滿熱情的朋友。 主要用途 ：非常適合在相對現代的中低階桌上型電腦上，在簡約、輕量和快速的環境中日常使用。

：非常適合在相對現代的中低階桌上型電腦上，在簡約、輕量和快速的環境中日常使用。 包含重要包裹 ：未知，

：未知， 簡短描述：這是一款為個人使用而創建的作業系統，由於它處於全面開發階段，因此尚不打算與其他發行版競爭。

總結

總而言之，我們希望這篇關於這些內容的資訊性文章 «3 個有趣的拉丁美洲 Linux 發行版» 更多通話 Planeta Tecno 作業系統、Vinari 作業系統和 Shialeweb 作業系統， 一如既往，這次經驗對很多人來說都很有趣、很實用，甚至很重要。但最重要的是，對於那些生活在這個美麗地區的人來說， Linuxverse（自由軟體、開源和 GNU/Linux）由於技術主權和獨立的原因而具有非常特殊的價值。並確保許多舊款低階電腦的持續使用。最後，如果您想推薦其他鮮為人知的拉丁美洲 GNU/Linux 或 BSD 發行版，請留下評論，以便我們考慮將其納入未來的支持出版物，以支持這些來自地球上如此美麗而多元的地區的寶貴發展成果。