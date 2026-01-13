Firefox 147：Linux 系統支援 XDG 壓縮，macOS 系統支援 WebGPU 壓縮，並新增增量壓縮功能

Mozilla 正式發布了新版“Firefox 147”，這是一次更新。標誌著一體化進程取得了重大進展。 瀏覽器及其生態系統 Linux 和 Web 流量優化隨著這個新主要版本的發布，擴展支援分支（ESR）也更新至 140.7.0 和 115.32.0 版本，從而確保企業環境的穩定性。

Firefox 147 修復了 23 個安全漏洞這其中包括十個可能導致惡意程式碼運行的關鍵記憶體管理問題。 Android 版本也受惠於這些改進，現在整合了與桌面版本相同的 Spectre 式側頻道攻擊防護機制。

Firefox 147的主要新功能

Linux 社群最期待的新功能之一是 採用 XDG 基本目錄標準Firefox 現已更新至 147 年版本。 它允許您儲存設定檔、配置和擴充功能。 在 ~/.config/mozilla 路徑下，這符合 freedesktop.org 的現代規範，並能保持使用者主目錄的整潔。對於偏好傳統 ~/.mozilla 位置的用戶，我們保留了相容性選項，可透過環境變數啟用。

就網頁效能而言，這個版本 引入壓縮字典傳輸的支援。 這種機制 它能大幅降低頻寬消耗。 該技術結合了 Zstandard 和 Brotli 演算法以及客戶端和伺服器之間的共享字典，實現了增量壓縮等高級功能。當更新 JavaScript 檔案時，伺服器僅發送與瀏覽器已快取的先前版本相比的變更部分，從而加快了複雜 Web 應用程式的載入速度。

個性化也受到了關注。 新頁面：鍵盤。 此內部介面 它允許用戶重新定義瀏覽器鍵盤快捷鍵。方便從其他程式遷移過來的使用者或希望避免與系統熱鍵衝突的使用者進行適應。

在硬體層面， 使用 AMD 顯示卡的用戶將會體驗到明顯的效能提升。 影片播放中。 硬體加速解碼現在可以在「零拷貝」模式下工作。 這消除了在記憶體中重複儲存資料的需要，並使這些顯示卡的效能與英特爾和英偉達的解決方案保持一致。此外，運行 macOS 的 Apple Silicon 設備終於獲得了對 WebGPU API 的支持，從而在網路上解鎖了新一代圖形功能。

安全始終是重中之重。 Firefox 147 更新了其安全瀏覽協定的實作方式， 允許下載惡意網站屏蔽清單以進行本地查詢，從而減少外部查詢，提高隱私保護。此外，在嚴格模式下， 增強型追蹤保護功能已激活 預設情況下，規範為 區域網路 (LNA) 存取這項措施可以阻止公共網站掃描或存取用戶本地網路中的設備，從而保護路由器和印表機免受 CSRF 攻擊。

對於 Web 開發工具，新增了對導航 API 的支持，該 API 可優化單頁應用程式 (SPA) 中的歷史記錄處理；同時新增了對 CSS 錨點定位規範的支持，該規範允許將工具提示等視覺元素錨定到其他元件，而無需依賴 JavaScript。此外，還新增了對導入 CSS 模組（如同導入 JavaScript 模組一樣）的支持，並且 ICU 庫已更新至 78 版本，以支援 Unicode 17。

最後，如果您想查看完整的技術變更列表，可以查看官方版本說明中的詳細資訊。 鏈接是這個。

如何安裝或更新至 Firefox 147 版本

如果您已經安裝了 Firefox，更新應該會在未來幾天內透過您發行版的軟體套件管理器自動推送。但是，如果您想手動更新，請手動操作。 無需等待官方軟體倉庫，即可立即取得版本 146最佳選擇是使用 Mozilla 提供的官方二進位。

要在任何 Linux 發行版（Ubuntu、Fedora、Arch 等）上從二進位檔案安裝它，您可以在終端機中按照以下步驟操作：

wget -O firefox.tar.bz2 "https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest&os=linux64&lang=es-ES" sudo tar xjf firefox.tar.bz2 -C /opt/ sudo ln -sf /opt/firefox/firefox/fox

如果您喜歡使用軟體包 搶購 （在 Ubuntu 系統中常見）您可以使用以下命令強制更新：

須藤快照刷新Firefox

對於喜歡 Flatpak 在 Flathub 上，可以透過執行以下命令進行更新：

flatpak 更新 org.mozilla.firefox

為 Ubuntu、Linux Mint 等衍生性商品用戶 也來自 Ubuntu 可透過官方 PPA 更新 Firefox。為此，請打開終端機並輸入以下命令：

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-security/ppa -y sudo apt-get update sudo apt install firefox

最後，如果您喜歡等待它出現在您的發行版原生儲存庫（DNF、Pacman）中，您只需運行系統通常的更新命令即可，但請記住，這可能需要幾個小時（在 Arch 上）到幾天（在 Debian/Ubuntu 上）。