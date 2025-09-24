KDE Linux：官方 KDE 專案發行版的第一個 alpha 版本

很多 KDE 開發人員公佈了，這可能是邁向自身技術獨立的決定性一步，並且他們已經宣布推出 KDE Linux 的第一個 alpha 版本，由 KDE 團隊直接開發的發行版。

這個新系統 它是 KDE 桌面和應用程式的官方參考， 提供與其技術的全面集成，展示 Plasma 和 KDE 軟體的最佳狀態並利用現代技術。

今天我們發布了 KDE Linux 測試版。此版本提供全新的 KDE 軟體，由原始碼編譯而成——是下一個穩定版本的預覽版。

受 Arch Linux 啟發的原子基礎

KDE Linux 以 Arch Linux 軟體包庫作為參考，但值得一提的是 KDE Linux 以其原子方法而聞名。 分發不再處理單一軟體包， 它以唯讀模式安裝的單一映像形式交付，從而確保更高的穩定性和安全性。

該 自動且透明地管理更新：下載到被動分割區，並在重新啟動後啟動。如果出現問題，系統可以透過 Btrfs 快照輕鬆恢復到先前的狀態。此過程 由 systemd-sysupdate 和 updatectl 實用程式支持，確保可靠的分區替換機制。

環境的安全性與分離

在 KDE Linux 中，每個人 使用者資料和可修改元素 系統並儲存在加密分割區中，增強隱私和安全。此外，所選的引導程式是 systemd-boot，它專門在 EFI 環境中運作。

應用程式與基礎系統完全分離使用者可以使用 Flatpak、AppImage、Homebrew 或 Snap 將其他軟體安裝到其主目錄。此外， 包括 Distrobox 和 Toolbox 等工具， 它允許您創建容器並訪問來自其他發行版的軟體包。對於系統擴展，提供了 systemd-sysext，它使用 OverlayFS 將鏡像直接覆蓋到 /usr 層次結構中。

從校對到未來展望

首個 Alpha 版本則是基於 8 月推出的 KDE Linux 測試版。其目標是成為一個用於實驗、品質測試和監控 KDE 開發的平台。

該專案已在預覽其計劃：未來的愛好者版，適用於想要存取測試版和實驗功能的高級用戶；穩定版，專為喜歡具有穩定性保證的最終版本的用戶而設計。

Alpha 版本的當前限制

與每個早期版本一樣，此 alpha 版本也有一些限制。 僅支援 UEFI 系統，不支援安全啟動。 無法載入正在運行的核心模組，Flatpak 系統和應用程式更新介面仍不完整，且 圖形硬體方面有很大限制- 僅支援基於 Turing 架構（GTX 16xx 及以上版本）的 NVIDIA GPU，由於專有驅動程式授權限制，不支援前幾代產品。

最後，KDE Linux Alpha 僅提供基於 Wayland 的單一圖形會話，這強化了該專案對該圖形伺服器作為未來標準的承諾。

值得一提的是，KDE 計畫透過這次 Alpha 版本傳遞了一個明確的訊息：其打造一個完全符合自身技術的專有作業系統的願景正在穩步推進。儘管 KDE Linux 仍處於早期階段且存在諸多限制，但它有望成為 Plasma 桌面及其應用程式的參考平台，鞏固一個創新與穩定並存的空間。

下載 KDE Linux

需要再次強調的是，KDE Linux 安裝鏡像目前僅建議用於測試，不建議用於日常或生產環境。如果您有意測試，請注意 圖片現已可用，大小約為 5GB，並允許您建立在即時模式下運行的可啟動 USB 驅動器。

如果您有興趣了解更多，可以查閱詳情 在下面的鏈接中。