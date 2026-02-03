毫無疑問，一個 Linux面臨的最大問題 （史上最分散、協作性最強的項目）並非關乎安全漏洞、程式碼威脅或潛在攻擊，而是關乎其他方面。 很多人都沒有註意到 隨著時間的推移，這變得越來越像現實。

自誕生以來，Linux 計畫（三十年來）一直依賴一顆核心人物：Linux 之父 Linus Torvalds。 1991 年，他出於愛好發布了一個小型核心。如今，56 歲的他仍然是這個支撐全球基礎設施的作業系統最終的決策者。但上週，出於對歷史的責任感，Linux 計畫決定不再拿自己的未來冒險。

沒有公告，沒有新聞稿，Linux 核心在數千行 C 程式碼中收到了與眾不同的「補丁」。它既不修復安全漏洞，也不改進硬體支援。它是一個名為“會議.rst「它的內容解答了多年來一直困擾著資訊長和系統管理員的問題： 如果林納斯·托瓦茲明天消失了會怎麼樣？

禁忌的終點：“我們最終走向死亡”

多年來， 談論托瓦爾茲家族的繼承問題幾乎是禁忌。 這是一種令人不安的推測。然而， 在 2025 年維護者高峰會上 在東京舉行 社區決定直面深淵。 英特爾資深工程師、Linux 基金會的關鍵人物丹威廉斯以一個充滿黑色幽默的標題提出了該提案：「一個與我們最終走向死亡相關的令人鼓舞的主題」。

最終成果是《Linux 專案連續性文件》。 本文將先前僅存在於腦海中的想法、概念，以及一些尚待探討的事物，正式地表達了出來…

本文件承認，儘管 發展是分散的 超過100家維護服務提供者管理各自的子系統， 最後一個漏斗是獨一無二的：torvalds/linux.git 倉庫。 如果該儲存庫的存取金鑰遺失，或者其管理員喪失了能力，數位世界的更新流可能會停止。

72小時協議：一場數位化“會議”

這份文件並非指定繼承人的遺囑。它沒有寫明“格雷格·克羅阿-哈特曼將成為新國王”，儘管格雷格是萊納斯的得力助手，也是所有人眼中理所當然的繼承人。相反， 該計劃建立了一套應急治理演算法，旨在災難發生時啟動。

該協議的工作原理如下：

觸發因素： 如果主要維護者不能或不想繼續（包括著名的「Factor Bus」場景），則啟動 $ORGANIZER 角色。

如果主要維護者不能或不想繼續（包括著名的「Factor Bus」場景），則啟動 $ORGANIZER 角色。 組織者： 該角色自動落到上一屆維護者高峰會的組織者身上；如果組織者不在，則由 Linux 基金會技術諮詢委員會 (TAB) 主席擔任。

該角色自動落到上一屆維護者高峰會的組織者身上；如果組織者不在，則由 Linux 基金會技術諮詢委員會 (TAB) 主席擔任。 倒數計時： 組織者必須在72小時內召開緊急會議。

組織者必須在72小時內召開緊急會議。 秘密會議： 本次會議並非人人都能參加。只有參加過上次高峰會的精英管理員才會受邀參加（如果沒有近期峰會，則由TAB選出）。

本次會議並非人人都能參加。只有參加過上次高峰會的精英管理員才會受邀參加（如果沒有近期峰會，則由TAB選出）。 決定： 這個精選小組負責決定代碼庫的未來：他們可以選舉一位新的“仁慈獨裁者”，成立董事會，或者製定新的管理模式。所有決定必須在兩週內傳達給社區。

這個社區並非從零開始。 Ya 有先例可循 成功驗證了該計劃。 2018年，林納斯·托瓦茲暫時離職 該計畫旨在提升他們的社交技能和情緒管理能力。在此期間，內核 4.18 的發布完全由 Greg Kroah-Hartman 負責。 世界沒有崩潰，伺服器沒有停止運行，開發工作仍在繼續。 那件事有力地證明了一個概念：Linux 的影響力遠超過 Linus 本人。

然而，人的因素仍然很重要。在最近的談話中，托瓦爾茲以他一貫的務實態度開玩笑說：

“我的計劃似乎很簡單，就是‘永生’。”

他略帶諷刺地補充道，妻子也不希望他退休，因為她受不了家裡有個「無趣的丈夫」。但玩笑背後卻隱藏著一個無法迴避的人口結構現實：維護人員隊伍正在老化。白髮蒼蒼的領導者在開發者大會上隨處可見，確保領導者有序過渡到新一代已成為一項正式政策，而不再僅僅是坊間討論的話題。

隨著這份文件的合併， Linux修復了其最嚴重的漏洞。 它不再是一個依賴某個人健康狀況的項目，而是一個擁有自我保護機制的機構。 「巴士因素」已修補好。

來源： https://www.theregister.com