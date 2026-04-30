複製失敗：Linux 漏洞透過頁面快取授予 root 權限

在發現以下情況後，Linux 安全面臨另一項挑戰： 漏洞 CVE-2026-31431，被稱為“複製失敗” 由 Xint Code 的研究人員發現。這遠非理論上的缺陷，而是設計問題。 它允許沒有權限的本地用戶提升權限並獲得完全訪問權限。 以可預測且靜默的方式作為超級使用者。

研究人員指出，Ubuntu、Amazon Linux、RHEL 和 SUSE 等主流發行版已成功利用了這個漏洞，證實了這一點。 任何運行核心版本高於 4.14 的系統 趕上 啟用對 AF_ALG 套接字的支援可能有安全隱患。 這次攻擊。

原地操作和頁面快取溢出

關於裁決，其中提到了這一點。 它源自於 2017 年內核加密 API (AF_ALG) 中引入的一項最佳化。 本次修改 我希望能夠消除不必要的緩衝。 直接在同一記憶體空間中執行認證加密 (AEAD) 操作，稱為「原地」操作。

El 當把這種最佳化方法與 splice() 函數結合時，就會出現一個關鍵問題。 這種方法透過傳輸對核心頁面快取的直接引用，而不是物理複製數據，在檔案描述符之間傳輸數據。在請求解密時，記憶體結構被配置成目標緩衝區（原本應該是使用者的暫存空間）最終直接連結到包含系統檔案資料的快取頁。

身份驗證和超出記憶體限制的寫入

El 該漏洞的最終觸發因素在於身份驗證演算法的異常行為。 與其他嚴格遵守目標緩衝區邊界的加密例程不同， 該演算法使用使用者的記憶體空間作為臨時工作區。 （草稿紙）用於在身份驗證標籤計算期間重新排列位元組序列。

在此過程中，演算法會超出輸出區域的既定限制寫入四個位元組。由於原地優化和 splice() 創建的引用鏈，這種看似無害的文字卻跨越了使用者記憶的邊界。 並直接落到與正在處理的檔案關聯的核心快取頁。

這一系列邏輯錯誤 它賦予攻擊者任意覆蓋特定快取位置中四個位元組的能力 它能夠讀取任何文件的頁面數。透過發送一系列經過計算的請求， 攻擊者可以注入惡意程式碼 在記憶體中版本的關鍵可執行檔中，設定了 suid 位，例如使用者切換工具。

由於所有讀取操作首先都會查詢頁面緩存，因此下次呼叫合法實用程式時， 系統將從記憶體中執行注入的程式碼，從而立即授予 root 權限。 無需修改硬碟上的實體檔案。更令人擔憂的是，由於容器隔離共享底層主機的頁面緩存，此漏洞可直接作為逃逸 Kubernetes 叢集等虛擬化環境並攻陷主節點的入口。

緊急修補和緩解方案

鑑於這項裁決的嚴重性， 維修團隊已部署緊急更新， 最終解決方案在哪裡？ 撤銷 algif_aead.c 檔案中的就地優化，嚴格分離來源記憶體清單和目標記憶體清單。 防止快取頁面最終出現在可寫入路徑中。

這些補丁已整合到核心 6.18.22、6.19.12 和 7.0 版本中，並正在向後移植到長期支援分支。對於無法立即重新啟動或更新伺服器的管理員，建議停用外部編譯的 algif_aead 核心模組，或使用 SELinux 等安全性原則嚴格限制 AF_ALG 套接字的建立。 SELinux 是一種安全防護機制，例如，它已成功保護目前的 Android 裝置免受此類威脅。

最後，如果您有興趣了解更多信息，可以點擊以下鏈接查看詳情。