Linux Mint 22.3 Zena：Cinnamon 6.6，核心 6.14 以及 Nemo 的改進

因假期原因略有延誤， Linux Mint 團隊終於揭曉了 el 新版本發布 de Linux Mint 22.3，代號「Zena」。

這個版本， 基於 Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) 和 該版本保證支援至 2029 年，並進行了視覺和功能上的改進，鞏固了其作為最用戶友好、最強大的 Linux 發行版之一的地位。

澤娜之心：肉桂 6.6

該版本中最耀眼的明星無疑是 Cinnamon 6.6，它是該發行版的旗艦桌面環境。 它的應用程式選單已經過重新設計。 這 現在軟體組織得更有效率了 並允許您在簡單的圖標風格或全彩風格之間切換。

除了視覺方面，技術工作也集中在入口管理的現代化； 虛擬鍵盤和實體鍵盤的反應延遲更低雖然 Wayland 的支援仍處於實驗階段，但已經足夠成熟，可以更好地處理多顯示器設定和高像素密度顯示器，為未來的 Linux 圖形標準做好準備。

對「XApps」和系統工具的改進

在原生應用程式生態系統（稱為 XApps）中，檔案管理器 Nemo 引進了一項新功能 長期以來，人們一直要求使用它，這使得它的實用性與專有系統不相上下： 能夠暫停和恢復文件傳輸對於需要移動大量資料且需要在不取消操作的情況下臨時釋放磁碟資源的使用者而言，此功能至關重要。此外，與 SMB、FTP 和 SSH 的兼容性也得到了提升。

另一方面，本地傳輸工具WArpinator 已經發展到支援 IPv6 和整合文字聊天功能。或者，促進團隊之間在文件交換過程中的溝通。

此外，IPTV播放器現在允許您在全螢幕模式下隱藏遊標，並改進了向MPV後端的按鍵轉發。

新工具和改進

夜燈： 現在新增了「始終開啟」選項，供喜歡永久暖色溫以減少眼睛疲勞的用戶使用。

現在新增了「始終開啟」選項，供喜歡永久暖色溫以減少眼睛疲勞的用戶使用。 XApp 符號圖示 (XSI)： 全新的單色圖標，可動態適應淺色和深色主題，在任何解析度下都保持清晰銳利。

全新的單色圖標，可動態適應淺色和深色主題，在任何解析度下都保持清晰銳利。 更新管理器： 如果更新需要重啟，系統托盤中將顯示清晰的警告圖示。

如果更新需要重啟，系統托盤中將顯示清晰的警告圖示。 Mintbackup： 新增了「包含全部」按鈕，以確保備份中不會遺漏隱藏的檔案和資料夾。

技術方面和內核

此版本基於 Linux 核心 6.14。 （HWE – 硬體啟用）。此內核是 旨在為最新的處理器和硬體提供支持 （尤其是較新的 AMD 晶片），但對於較舊的硬體或虛擬化硬件，則存在一些限制。

使用 VirtualBox 虛擬化系統的使用者應將顯示卡驅動程式配置為 VMSVGA，並指派 128 MB 記憶體，同時停用 3D 加速，以避免 GTK4 應用程式出現黑屏或崩潰。此外，使用依賴 470 系列驅動程式的舊款 NVIDIA 顯示卡的使用者可能會遇到與新核心不相容的問題；在這種情況下，建議升級到 22.1 版本，或者乾脆不要更新核心。

最後， 音頻系統已完成向 Pipewire 的過渡。 雖然這實現了音訊管理的現代化，但部分用戶可能會遇到音訊中斷或配置問題。針對這些情況，開發者保留了透過終端切換回 PulseAudio 伺服器的選項。

如何下載或更新？

對於新用戶，ISO 鏡像現已可用，可從以下網址下載 Cinnamon、MATE 或 Xfce 版本： Linux Mint 網站。

適用於目前使用者（Mint 22.x）

如果您已經在使用 Linux Mint 22、22.1 或 22.2，則升級過程簡單且安全：

開啟更新管理器。

點選「刷新」按鈕搜尋新版本。

前往「編輯」選單 > 升級到 Linux Mint 22.3 'Zena'。

按照屏幕上的說明操作。

注意：在進行重大系統升級之前，請務必使用 Timeshift 進行備份。