Linuxverse 發行版：33 年第 2026 週新聞

為此 Linuxverse 2026 年的第 33 週（2026 年 8 月 9 日至 15 日），我們為您提供及時和習慣的每週新聞摘要，包含在各種 基於 Linux、BSD 等的發行版發布消息。例如， 發行版 “iDeal OS、CachyOS 和 SparkyLinux”，我們將在本週重點介紹這一點。

如您所知，我們直接從以下網站帶來許多發布新聞： «DistroWatch, 操作系統手錶 y 自由開源軟體洪流»。同時，來自 «存檔操作系統如文末所述，目前已有關於恢復和分發已停產的 GNU/Linux 發行版及其他知名作業系統 ISO 檔案的公告。此外，許多此類最新版本可能已在以下網站上提供：發行海» 進行審查和評估。因此，事不宜遲，下面我們將討論 «33 年第 2026 週的 Linuxverse 發行版».

Linuxverse 發行版：31 年第 2026 週新聞

但是，在開始評論與 *Linux、*BSD 和其他發行版的這些新版本相關的每條新聞之前，發生在 «33 年第 2026 週的 Linuxverse»，我們建議您探索 以前的相關帖子 來自同一系列出版物的結尾：

AerynOS 是一個源自愛爾蘭的獨立 GNU/Linux 發行版，它提供 OS 使用 GNOME 桌面和 這款作業系統以效能為導向，與傳統發行版有顯著差異，但其目標是提供一個熟悉且舒適的使用環境。目前，其原始程式碼處於 alpha（技術預覽）階段，這意味著它尚未準備好廣泛使用。然而，其開發團隊致力於在未來交付一個穩定、可靠、用戶友好且可自訂的作業系統。. 關於 AerynOS

3 年第 33 週更新最多的 2026 個 Linuxverse 發行版

iDeal OS 2026.08.08

官方網站

官方資料庫 : SourceForge上.

: SourceForge上. 正式發佈公告 : 9月2026.

: 9月2026. 下載鏈接 : iDeal OS 2026.08.08.

: iDeal OS 2026.08.08. 精選新聞iDeal OS 專案的最新穩定版本，名為“iDeal OS 2026.08.08”，包含一些有趣且實用的新功能（新增、修復和改進），其中一些功能尤為突出，例如… 以 MX Linux 25.2 和 Debian 13.6 為基礎作業系統，並且可用 新的官方 iDeal OS 儲存庫和所有開發內容的可用性 透過 APT 以原生 .deb 軟體包的形式提供。 此外，現在他 新的 Liquorix 核心為互動式系統提供了更高的響應速度，實現了音訊/視訊製作的低延遲計算，並減少了遊戲中的幀時間偏差。 最後，除其他因素外，使用 Waterfox 成為新的預設網頁瀏覽器，它是 Firefox 的一個分支，具有增強的隱私功能。 此外，還有回歸 iDeal OS 鑽石版是為那些透過小額捐款支持該計畫的用戶準備的。 一如既往，這是最優的 d 這款軟體專為電腦愛好者、專業人士、工程師、程式設計師、多媒體內容創作者、音訊和視訊編輯人員、平面設計師和攝影師設計，提供增強的桌面體驗。 E i 它包含經過審核和精心挑選的開源應用程序，以及用於安裝和更新“AppImage”應用程式的全新自訂系統實用程式。

iDeal OS 是基於 MX Linux（加上 Debian）的 GNU/Linux 發行版，源自瑞士，它提供 OS 預設啟用多項隱私和安全設定。這是因為隱私和安全是該專案的首要關注點，旨在提供完全無憂的瀏覽、購物、交易和網路銀行體驗，免受廣告、追蹤、日誌記錄、錯誤、病毒和個人資訊外洩的困擾。最後，odo 與美觀的 KDE Plasma 6 桌面環境完美整合。 關於 iDeal OS

CachyOS 260809

官方網站

官方資料庫 : GitHub上.

: GitHub上. 正式發佈公告 : 10月2026.

: 10月2026. 下載鏈接 : CachyOS 260809.

: CachyOS 260809. 精選新聞CachyOS 計畫的這個新穩定版本，名為“CachyOS 260809”，包含了一些有趣且實用的新功能（新增、修復和改進），其中一些功能特別突出，例如新增了… 修復和改進 在 i 命令列介面 (CLI) 安裝程式 除了對下一伺服器版本安裝設定檔的實驗性支援外，它還獲得了多次更新。另一個亮點是現在 Hyprland 用途 noctalia-greeter 而不是 SDDM， y lightdm-slick-greeter 因其添加了肉桂，並進行了其他改進 gvfs-dnssd en GNOME，以及 Cosmic 中的 cosmic-monitor。此外，現在 CachyOS-歡迎 它包含一項 DNS 更新，因此現在基於速度測試的伺服器排名能夠正確選擇最快的 DNS 伺服器。然而， chwd 它改進了透過匹配特定銘牌來檢測便攜式設備的功能。 . 最後，除其他事項外，值得一提的是，現在 雪莉 Zig 是其預設的 GUI 套件管理器，在新版本中已從 C# 重寫為 Zig 語言，放棄了託管運行時環境，轉而使用本地二進位文件，從而降低了記憶體消耗並加快了啟動速度。同時，其桌面應用程式新增了針對新使用者的歡迎介面、清單和網格狀套件導航、具有建置輸出的「AUR PKGBUILD」預覽，以及用於資料庫同步、快取清理和孤立套件刪除的實用工具頁面。 .

CachyOS 是一個基於 Arch Linux 的 GNU/Linux 發行版，源自德國，它提供了一個作業系統。 免費開源的Linux旨在提供超快的速度和穩定性，確保您每次使用都能獲得流暢愉悅的運算體驗。它既適合經驗豐富的Linux用戶，也適合初學者，是那些尋求功能強大、可自訂性強且速度極快的作業系統的用戶的理想之選。 關於CachyOS

Sparky Linux 8.4

官方網站

官方資料庫 : SourceForge上.

: SourceForge上. 正式發佈公告 : 10月2026.

: 10月2026. 下載鏈接 : Sparky Linux 8.4.

: Sparky Linux 8.4. 精選新聞SparkyLinux 專案的這個新穩定版本名為“SparkyLinux 8.4”，包含了一些有趣且實用的新功能（新增功能、修復和改進），其中一些最值得注意的功能包括： 恢復與 32 位元機器的兼容性，除了 amd64/x86_64 和 ARM64/AARCH64 版本外，還提供 32 位元/i686-pae Live/Install 鏡像，作為 Openbox 和 CLI 的超輕量級版本，以便用戶更方便地進行自助配置。 此外，它現在還包括t 截至 2026 年 64 月 9 日，所有軟體套件均已從穩定的 Debian 和 Sparky 軟體倉庫更新，此外還使用了 64 位元 Linux 核心 6.12.101-LTS，以及 Sparky 軟體倉庫中的 7.1.8、6.18.43-LTS 和 6.12.102 的6.18.39-rpi 版本，以及適用於舊式 PC 的 32 位元 Linux 核心 6.12.102-LTS 版本。 最後，值得一提的是，以下程式也包含在內：LibreOffice 25.2.3（以及來自 Debian backports 軟體倉庫的 26.2.4.2 版本）、KDE ​​Plasma 6.3.6、LXQt 2.1.0、MATE 1.26.0、LXQt 4.20、MATE 3.6.1. 140.13.0esr（以及來自 Sparky 軟體倉庫的 firefox-latest 153.0.3 amd64 / arm64 版本）和 Thunderbird 140.13.0esr。 .

SparkyLinux 是基於 Debian GNU/Linux 的 GNU/Linux 發行版，起源於波蘭。 提供基於 大約 20 個桌面環境和視窗管理器。例如，它提供了 標準桌面版在輕量級桌面環境下，具備家庭用戶所需的所有基本應用和功能，目標是實現幾乎可以在任何硬體上立即有效地工作，並且版本 極簡或精簡（MinimalGUI），預設使用 Openbox 視窗管理器 僅包含 軟體 這是最低要求，旨在為經驗豐富的用戶提供理想的解決方案，他們希望擁有更簡潔的底座，並具備更高的靈活性，從而實現更豐富的自訂選項和更舒適的使用體驗。它還包含一個版本。 僅限終端（MinimalCLI）， 遊戲版、多媒體和開發版以及救援或技術用途版。 關於 SparkyLinux

33 年第 2026 週更新的其他有趣的 Linuxverse 發行版

為了不遺漏任何內容，也值得一提的是官方公告 其他知名的 GNU/Linux 發行版 在此期間，也出現了來自各種作業系統舊版和過時版本的問題：

在 DistroWatch、OS.Watch 和 FOSS Torrent 上

在 ArchiveOS 上

DogeLinux : 14 月 XNUMX 日。

: 14 月 XNUMX 日。 操作系統 : 12 月 XNUMX 日。

: 12 月 XNUMX 日。 Garnet OS: 10 月 XNUMX 日。

總結

簡而言之，我們希望這 第三十三次出版品（第33週） 來自我們最新的實用系列，致力於 «2026 年每週 Linuxverse 發行版新聞 » 您喜歡它，並且發現它很有用，無論是資訊量還是技術層面。尤其是關於最新版本的 發行版 “iDeal OS、CachyOS 和 SparkyLinux”，我們今天強調了這一點。

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