Manjaro 26.1 “Bian-May” 發布，包含 7.1 核心、Plasma 6.7、多項改進及更多功能。

代號為「Bian-May」的Manjaro 26.1新版本已經發布，可供下載和更新。專案負責人Philip Müller宣布了這項消息。 此次交付是數月工作的最終成果 在其所有官方版本中提供更新後的系統。

由於該發行版採用持續開發模式，已經安裝了該系統的用戶無需格式化計算機；只需應用常規更新即可獲得穩定存儲庫中超過一千個更新的軟體包。

Manjaro 26.1 «Bian-May» 的主要新功能

該版本 KDE Plasma 收到版本 6.7， 基於 Frameworks 6.28 和 KDE Gear 26.04 運行。本次更新整合了… 可直接切換淺色和深色全域主題， 促進對環境的視覺適應。

除此之外，他系統托盤擴展了其用途 透過正確顯示使用 Flatpak 格式安裝的後台應用程式。此外， 使用者體驗更加流暢，虛擬桌面之間的導航速度更快。能夠在收藏夾部分拖放項目，以及從螢幕邊緣滑入的通知動畫。

對於那些喜歡探索其他環境的用戶，我們還提供了代碼倉庫。 他們提供最新版本的 COSMIC Desktop 1.5 和 可以選擇將 SDDM 登入管理器移轉到 Plasma 的原生工具。

版本 GNOME 版本升級至 50， 整合了進階家長監護功能，允許限制螢幕時間和設定使用時間表，並由 Big Parental Controls 工具提供支援。 使用硬體加速可以提高遠端桌面效能。 採用 Vulkan 和 VA-API，以及專為 NVIDIA 使用者提供的明確同步功能。

在圖解部分， 可變刷新率 (VRR) 已最佳化 它具有低延遲遊標，並採用 Wayland 顏色管理協議的第二版，允許與高動態範圍 (HDR) 內容進行螢幕共享。

就其本身而言 XFCE 4.20 版本為 Thunar 檔案管理器增加了一些實用功能， 例如遞歸搜尋和使用自訂背景和文字顏色來突出顯示文件。 XFCE面板現在允許使用像素測量值進行配置。 它還包含一個選項，可以將視窗置於最大化視窗的最上方。控制中心則將所有系統管理選項集中在一個視窗中，允許您停用標題列或修改其他顯示器的行為。

從系統層面來看，Linux 7.0 核心已經結束了其支援生命週期，因此 Manjaro 26.1 預設使用 Linux 7.1。 為了保持與舊設備的兼容性， 使用者可以安裝長期支援 (LTS) 版本。 6.18、6.12和6.6。

這些細胞核的到來 它解決了近期報告的性能問題。 使用 AMD 顯示卡驅動程式即可。至於 NVIDIA 顯示卡，採用 Pascal 和 Maxwell 架構（例如 GTX 10 系列）的使用者則需要手動調整。 590 系列驅動程式不再支援此類硬件，因此需要安裝舊版 580xx 分支的軟體包，以確保圖形環境能夠正常啟動。

最後，從 AUR 社群倉庫編譯軟體的使用者應注意 Python 3.14 的更新。任何先前安裝的、將檔案放置在系統套件資料夾中或依賴 3.13 版本庫的軟體包都將停止運作。

開發團隊表示，有必要找出受影響的軟體包，並手動重建它們，首先清除建置緩存，以確保應用程式在全面更新後能夠無錯誤地運行。

下載和可用性

對於那些有興趣獲得新版本的Manjaro的人， 您可以通過訪問發行版的官方網站來獲得系統的圖像 在其下載部分中，您可以找到下載喜歡的任何風格的鏈接或添加其他桌面環境或窗口管理器的社區版本的鏈接。

Manjaro 提供具有 KDE (5.2 GB)、GNOME (4.9 GB) 和 Xfce (4.8 GB) 圖形環境的即時版本。在社區參與下，Budgie、Cinnamon、Deepin、LXDE、LXQt、MATE 和 i3 進一步開發了構建版本。 鏈接是這個。

可以通過以下方式記錄系統映像：

Windows上： 他們可以使用Etcher，Universal USB Installer或LinuxLive USB Creator，它們都易於使用。

Linux的： 推薦的選項是使用dd命令，該命令用於定義在哪個路徑中具有Manjaro映像以及在哪個掛載點中具有usb：