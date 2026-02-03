NexPhone：一款融合了Android、Debian和Windows 11系統的智慧型手機

«我不明白為什麼有人會買蘋果以外的任何東西。“十多年前，一位風險投資家用這句擲地有聲的話拒絕了埃姆雷·科斯馬茲的願景。”

今天，Nex Computer 的創辦人笑到了最後。 經過 14 年的等待，六代 NexDock 擴充座的問世，以及一個終於足夠成熟的行業，該公司正式發布了 NexPhone：將通用工作站裝進口袋的夢想變為現實。

14年來追求完全融合

NexPhone 的故事並非尋常故事。 企業發展路線圖是在會議室制定的，因為 這是一個充滿熱情和毅力的項目。從2012年發布的第一支概念影片開始，Kosmaz就清楚地預見到，未來不在於擁有多種設備，而在於一台可變形的設備。當業界仍在試探性地嘗試微軟Continuum或三星DeX等概念時，Nex Computer透過生產將手機變成筆記型電腦的配件，持續引領著這股潮流。 現在，利用 Android 16 採用桌面模式這項特性。 原生且穩健， 公司已決定是時候取消中間商了。 並製造他們自己的“超級手機”。

該設備具有獨特的價值主張。這款設備具備三種運作狀態。日常使用時，它可作為手機使用。 Android的16 乾淨簡潔，無預先安裝軟體。對於開發者和愛好者來說，它提供了一個良好的環境。 Debian GNU/Linux 完整版 它像GPU加速的應用程式一樣按需運行，無需重新啟動。當需要傳統PC的強大性能時，該設備也能提供相應的支援。 Windows 11 雙啟動 有效地將其轉化為一台迷你 ARM PC。

作為一家沒有大型投資基金支持的自籌資金創業公司，Nex Computer 在硬體方面做出了大膽而高效的決策。 與其一味追求最新的驍龍處理器，不如選擇其他方案。 一種兩年後就會過時的時尚潮流， 他們選擇了高通QCM6490晶片。這款面向工業物聯網 (IoT) 的晶片，並不追求打破基準記錄，而是追求長久的使用壽命：它已保證提供支援至 2036 年。

根據數千名在現場工作的 NexDock 用戶的回饋，NexPhone 不是一件易碎的玻璃珠寶，而是一款設計得極其堅固耐用的工作工具。 IP68、IP69K 和 MIL-STD-810H 軍用防護認證它專為應對真實世界環境而設計。與處理器一同使用的， 我們發現它配備了 12 GB 記憶體和 256 GB 儲存空間。平衡的規格，可管理其三個作業系統之間的多工處理。

NexPhone技術規格

表面處理和顏色 聚碳酸酯材質，表面覆有防滑橡膠。

深灰色

尺寸和重量

尺寸：173 × 82,6 × 13,1 mm（6,81 × 3,25 × 0,52 吋）

重量：256公克（約9,0盎司） 屏幕 6,58寸液晶屏

解析度為 1080 × 2403 (403 DPI)

顯示流暢度：60–120 Hz

康寧®大猩猩®玻璃3代屋頂玻璃 內存和存儲 12 GB的RAM

256 GB的存儲空間

microSD 卡相容性：最大支援 512 GB Chip 高通QCM6490（長壽命晶片組）

64 位元八核心 CPU

1 個高性能「Gold+」核心，最高頻率可達 2,7 GHz

3 個高性能「金牌」核心，最高頻率可達 2,4 GHz

4 個「銀級」高效率核心，最高頻率可達 1,9 GHz

高通 Adreno 643 GPU，頻率為 812 MHz 電池 5000毫安培時鋰離子電池

18W有線快充

無線充電 攝影機 特拉塞羅 64萬畫素廣角鏡頭－索尼IMX787

13萬畫素超廣角鏡頭 — 三星 S5K3L6XX 波利薩里奧 10萬像素自拍 — 三星 S5K3J1SX

錄像

4K：3840 × 2160，30幀/秒

全高清：1920 × 1080，30 幀/秒或 60 幀/秒

慢動作：

全高清 1920 × 1080，120 幀/秒

高清 1280 × 720，240 幀/秒 連接性和位置 無線6E

Bluetooth® 5.2 LE

NFC

GPS/A-GPS、北斗、伽利略、格洛納斯

紅色

雙卡雙待（皆支援5G） 4G LTE頻段: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/34/38/39/40/41/66/71 5G NR頻段： n1/n2/n3/n5/n7/n8/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 港口 USB-C 3.1

支援直接連接USB-C顯示器

它包含一個 5 連接埠 USB-C 集線器，可連接 HDMI 顯示器、滑鼠/鍵盤、USB-A 週邊裝置和 USB-C PD 充電。 傳感器和安全 指紋辨識器（整合在電源按鈕中）

加速度計

陀螺儀

磁力計（指南針）

環境光傳感器

接近傳感器 耐用性 軍用標準 MIL-810H

IP68 和 IP69K 保 1年有限保固（歐盟/歐洲經濟區：2年法定保固） 操作系統 Android™16

Debian

Windows™ 11（需要重新啟動）

6吋螢幕上的窗戶以及市場的現實

Kosmaz團隊解決的最有趣的挑戰之一是： 在 6,58 吋螢幕上使用 Windows 系統由於微軟的桌面介面在縱向模式下難以操作，因此他們為 Windows 11 在手機螢幕上運行時開發了一個自訂行動介面，使用戶在將其連接到外部顯示器之前更容易進行導航。

NexPhone 它的目標並非從一開始就取代你目前價值千元的旗艦機型，而是將自己定位為終極輔助設備或技術人員的主要工具。 最終價格為 549 美元 （以及一個需繳納199美元可退還押金的預訂系統），該設備 它包含一個 USB-C 充電器，方便連接週邊設備。 預計將於 2026 年第三季開始出貨，從而結束一個開發週期，而該開發週期始於其許多未來用戶還在上高中的時候。