紫光展銳晶片存在漏洞，可透過 VoLTE 技術完全控制安卓系統。

幾天前，來自 Secure Disclosure 的研究人員發布了一份 嚴重故障在紫光展銳SoC的設計中，cu這使得攻擊者能夠完全控制系統。 透過簡單的視訊通話。

這個漏洞 揭示了一條兩階段的剝削鏈 這 最終在核心層級執行程式碼。 最令人擔憂的是…以及製造商 半導體， 其晶片為摩托羅拉、Realme 和小米等品牌的設備提供動力。 在超過140個國家， 它尚未發布任何補丁或官方回應。 這使得數百萬台終端機在無需使用者互動的情況下容易受到本地權限提升攻擊。

剝削鏈的分析

攻擊從外部開始，方式是… 對私有4G蜂窩網路的控制為了建構測試環境， 研究人員使用了一個開源核心網絡 基於 Open5GS 和 Kamailio， 透過軟體定義無線電互連 （LimeSDR）和專用 SIM 卡。

基於此基礎設施，攻擊者利用漏洞發動視訊通話。 遠端程式碼執行 (RCE) 在 2026 年 3 月發現的調變解調器韌體中攻擊者 發送格式錯誤的SIP資料包。 當受害者接聽電話時，攻擊的第一部分會感染設備的數據機，從而建立必要的入口，啟動入侵的第二階段，也是更具破壞性的階段。

漏洞（CWE-1189）

真正的安全問題在於一個缺陷 被歸類為 CWE-1189，其描述 共享資源隔離不足在紫光展銳晶片中， 數據機處理器和應用處理器 （在運行 Android 系統的地方） 它們共享同一物理記憶體空間。

由於硬體沒有實施嚴格的隔離， 在數據機上執行的惡意程式碼可以更改 ARM 架構的協處理器暫存器。 攻擊者利用特定的彙編指令，停用了記憶體保護單元 (MPU) 的第一個區域（ID 0）的保護。 此次重新配置將分配整個 32 位元實體位址空間 作為可讀、可寫入和可執行文件，直接暴露 Android 核心所在的實體位址。

然而，由於網路協定的限制，注入最終程式碼並非易事。 用作攻擊向量的 SIP 訊息會對有效載荷進行分片。 記憶體區塊散佈在調變解調器的堆記憶體中，彼此之間由空白區域隔開。為了解決這個問題， 攻擊者實施了一種複雜的「獵蛋」機制» 用組合語言寫作。

這個小程式 它將會條不紊地掃描調變解調器的內存，尋找特定的十六進位簽章。這標誌著每個惡意片段的起始位置。一旦找到這些片段，「蛋獵手」就會提取它們，並在特定的記憶體位址處將它們連續重組，為覆蓋核心做好準備。

有效載荷完全重新組裝完畢，MPU保護功能也已停用。 然後，該漏洞利用程式會直接注入惡意程式碼或 shellcode。 在作業系統記憶體中。注入過程分為兩個策略性部分：第一部分覆蓋系統相容性函數，第二部分在關鍵系統檔案開啟函數中安裝「跳躍斜坡」或執行跳躍。

為了避免崩潰 透過多次執行來測試該設備， 程式碼中包含互斥鎖。 在未初始化的記憶體區域。當 Android 核心嘗試正常運作時，跳轉程式會將執行流程重定向到注入的 shellcode，並透過將漏洞利用成功直接記錄到核心暫存器來確認完全存取權限。

這種級別的存取權限 這並非個案。 自紫光展的歷史以來 2025年11月，卡巴斯基的研究人員記錄了同樣的情況。 用於車載資訊娛樂系統的處理器2022 年，Check Point Research 也通報了類似的漏洞。

儘管測試團隊已證實，這種新的漏洞利用鏈對摩托羅拉 E13、Realme C33 和小米 Redmi A5 等近期機型有效，且這些機型的安全補丁已更新至 2026 年，但製造商缺乏回應，Android 安全公告中也沒有解決方案，這讓用戶感到擔憂。

在部署能夠加強記憶體保護單元策略的數據機韌體更新之前，數百萬用戶的行動基礎設施仍將容易受到能夠模擬蜂窩網路的攻擊者的攻擊。

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