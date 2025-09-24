Veyon：學校課堂管理器－iTALC 的現代替代品

從 2004 年到 2017 年，當一個教育機構，無論是公立還是私立，其員工熱衷於實現充滿自由和開源軟體工具的教育空間，設立一個電腦實驗室或教室，安裝各種作業系統（Windows 和 Linux）的電腦時，一個理想且當前的解決方案是 el iTALC 軟體。它最初是一個免費開放的電子學習軟體解決方案，允許教師在連網的電腦教室中控制課程並向學生進行演示。那麼，2017年之後，又出現了哪些替代方案呢？同樣的發展，最終演變成了另一種所謂的 «維永»，因此，它是 供以前用戶使用的官方和真正的替代品 iTALC 軟體因此，今天我們將這本內容豐富的出版品獻給他。

如果您從未聽過、讀過、看過或使用過 iTALC 軟體，那麼最好將其明確說明，並作為良好的資訊和歷史補充， 它適用於 Linux 和 Windows，甚至能夠在異質運算環境中運作。也就是說，它可以讓老師使用運行 Linux 的筆記型電腦來管理網路內運行 Windows 或 Linux 的桌上型電腦或其他類型的電腦。

但是，在我們開始談論（寫作和描述）之前 現代課室管理軟體“Veyon”，這也是舊版 iTALC 軟體（電腦智慧教學與學習）的官方替代品，我們建議您探索並閱讀有用的 以前的相關帖子 以相同的方式，在相同的結尾：

Veyon 是什麼？ – iTALC 軟體的現代替代品

據 官方網站 這個軟體開發稱為 «維永»，其描述如下：

Veyon 是一款免費的開源軟體，用於跨平台監控和控制電腦。 Veyon 可協助您在數位學習環境中授課、進行虛擬培訓或提供遠距支援。它還提供了簡潔的使用者介面，方便使用者快速存取所有重要功能。它包含眾多內建功能，並可透過強大的商業插件輕鬆增強功能。

雖然就其運作而言，其 官方文件 它告訴我們它是由以下組件組成的：

組件

雖然從本質上來說， 「威遠」軟體基本上由主組件和服務組件組成。 管理教師和學生電腦（也稱為主電腦和客戶端電腦）之間的交互，事實是，為了更好地理解它們的工作原理，最好將其分解並詳細地描述。 相互作用的各種軟體組件 以不同的方式：

1. Veyon Master

這是一個圖形桌面應用程序，可讓您監控和控制其他電腦並使用 Veyon 的其他功能。正常使用情況下，該程式由最終用戶啟動，並透過 Veyon 服務存取其他電腦。

2.威遠服務

這是一個服務應用程式（非圖形化，終端機），用於監控電腦上的使用者會話，並在這些會話中啟動 Veyon 伺服器實例。該服務及其伺服器執行緒必須在所有電腦上運行，包括教師的電腦。如果手動啟動 Veyon 伺服器實例，則無需 Veyon 服務。

3. Veyon 伺服器

這是一個伺服器應用程序，提供對電腦的存取以及控制和應用程式功能。在正常運作條件下，程式會由 Veyon 服務以提升的權限自動啟動，因此使用者無法關閉它。

4. Veyon Worker

這是伺服器啟動的輔助程序，用於在隔離環境或登入使用者上下文中提供特定功能。這些功能包括系統托盤圖示、教師電腦上的演示伺服器以及學生電腦上的演示用戶端。

5. Veyon 配置器

這是一個配置工具，可讓您使用圖形使用者介面配置和自訂本機 Veyon 安裝的所有元件。此程式可由管理員以提升的權限隨時啟動。

6. Veyon CLI

這是一個命令列工具 (CLI)，除了 Veyon 配置器之外，它還允許您進行各種配置設定、自動執行任務以及使用一些 Veyon 功能，而無需圖形互動。該程式通常需要管理員權限，可以從命令列或透過腳本以互動方式運行。

Característicasprincipales

根據你的 GitHub 上的官方部分（儲存庫），該軟體提供以下功能、優勢和好處：

摘要視圖：可以輕鬆監控一個或多個地點或教室中的所有電腦。 遠端存取功能：這有助於對被監控的電腦進行視覺化和控制，並為其用戶提供支援。 演示功能：允許將教師的螢幕即時（全螢幕/視窗）傳輸到學生的電腦。 螢幕鎖定功能：透過阻擋電腦來引導學生的注意力到老師身上。 內部溝通機制：允許學生在螢幕之間發送文字訊息。 管理課程開始和結束：遠端登入或登出用戶，可以單獨登入或同時登入。 能夠截取螢幕截圖：能夠對另一台受監控的電腦上某一特定時間發生的事情進行視覺快照。 輕鬆處理程序和網站：為了方便執行本機安裝的程式和遠端開啟網站網址。 分發教材的能力：為了方便快速有效地分發和開放文件、圖片和影片。 有效率有效地管理受管設備：為了能夠遠端開啟、關閉和重新啟動任何一台電腦。

Veyon 也可以使用您已儲存在 LDAP 或 Active Directory 伺服器中的資訊。為此，您只需配置一次 LDAP 模組，Veyon 中的電腦和位置資訊就會始終自動更新。對於非 AD 網路環境，您可以選擇網路探索外掛程式或整合目錄（靜態配置的電腦和位置）。 與您的網路整合並內建 LDAP/AD 支持

下載並安裝

目前，可以下載為 最新的穩定版本， 所謂的 版本4.9.7，2025年8月13日。然而，截至今天，只有先前的版本，稱為 版本4.9.6.1，2025年6月12日， 提供適用於 Debian (11/12) 和 Ubuntu (20.04/22.04/24.04) 基礎發行版的安裝程式。按照常規和首選方式下載並安裝安裝套件後，您可以在應用程式運行後透過應用程式選單進行配置，具體步驟請參考其說明。 使用者指南，設定部分.

總結

簡而言之，我們有信心 現代課室管理軟體“Veyon”這也是舊版 iTALC 軟體的官方替代品，對許多人來說非常有用 世界各地的電腦科學教師和技術實驗室導師，從而有效率地在其教育機構內開展課程和研討會。此外，它還避免了眾所周知的IT風險以及使用類似專有和商業程序所帶來的高昂許可成本，並且能夠以正確合法的方式使用。如果您已經在使用這款軟體，我們誠摯邀請您與我們分享您的使用體驗，以豐富我們今天發佈的資訊。

