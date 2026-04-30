D7VK 1.8 利用 Vulkan 和 CPU 渲染技術，在 Linux 上重現復古遊戲體驗

最近宣布發布了新的 D7VK 1.8 更新版本，該版本具有以下特點： ProcessVertices 方法呼叫的原生 CPU 實作取得了進展， 從根本上修復《古墓奇兵》和《禁衛軍》等歷史主題經典遊戲的渲染缺陷和幾何體損壞問題。

另外， 團隊已放棄舊有的代理商呈現機制 引入復古的顯示系統，允許使用 DirectDraw 將 2D 元素（例如選單和顯示螢幕）疊加到 3D 圖形上。這不僅恢復了經典遊戲中已消失的介面，而且還能夠完全控制幀速率和使用 DXVK 的 HUD 疊加層。

D7VK 1.8主要新聞

此版本中最關鍵的改進是 i原生實現， 完全基於中央處理器（CPU）， 對 ProcessVertices 方法的呼叫。 在 20 世紀 90 年代的架構中，該函數負責將頂點轉換到投影空間，計算螢幕座標，並迭代裁剪視野外的多邊形。 以前的現代實現方式經常省略或簡化這些計算，導致許多舊遊戲顯示空白畫面。 或嚴重損壞的幾何體。得益於這種精確的重建，本次更新徹底修復了《被遺棄者》、《禁衛軍》、《隱密與危險》、《猴島逃脫》和《古墓奇兵：最後的啟示》等經典遊戲中存在的大量渲染缺陷。

新版本中另一項改進是： 移除舊的代理人呈現機制 為了讓結構化的傳統呈現系統讓路。早期 3D 時代的遊戲嚴重依賴 DirectDraw 作為基礎合成器，將選單、文字和抬頭顯示器 (HUD) 等二維元素直接疊加到渲染的 3D 圖形上。先前的代理機制將最終影像的渲染委託給原生系統，導致疊加層失效，並阻礙了現代工具的使用。

新方法能夠捕捉DirectDraw已經合成的最終影像。 並在內部將其返回給 D7VK，以便使用 Vulkan 進行原生投影。雖然這一額外步驟理論上會帶來輕微的性能損失，但實際上對於標準解析度而言幾乎察覺不到，作為回報，它賦予了對視訊輸出的完全控制權。 允許玩家啟動DXVK疊加介面， 限制幀速率，強制垂直同步，最重要的是，恢復《黑暗之刃》、《聖域》、《傳說之地 III》、《代號：爆發》以及 FIFA 99 和 2001 等遊戲中缺少的界面元素。

減輕攀岩遺跡的影響並進行專案修復

除了結構性變化之外， 程式碼中包含了細緻的偵錯工作，以修復歷史遺留的錯誤。 在非常特定的圖形引擎中。

值得注意的是，它還有 修正了《奇蹟時代2》和《暗影魔法》中的地形消失問題。 修正了《X：超越邊界》和《X：緊張》中動態光照處理所導致的畫面問題，並解決了《Hype：時間任務》啟動時的嚴重崩潰問題。此外，還內建了設定檔，以優化《波斯王子3D》和《侏羅紀公園：入侵者》的啟動。

特別是， 此次更新解決了從 32 位元遊戲機繼承而來的技術問題。 一些早期的 PlayStation 1 移植版遊戲使用高度不精確的數學近似值來計算影像縮放，這種缺陷在當時的硬體上尚可接受，但現代顯示卡會將其放大，導致畫面出現線條和視覺瑕疵。 D7VK 1.8 實現了數學校正來彌補這種計算誤差，徹底消除了《生化危機》預渲染背景中的網格錯位，展現了極高的精細度。

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