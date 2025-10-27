GNOME 正式放棄 Flatpak 對 32 位元的支持

幾天前，該項目 GNOME 透過部落格文章宣布 el 宣布終止開發和支持 “org.gnome.Platform.i386.Compat”擴展，這是運行時環境使用的關鍵部分 GNOME Flatpak 提供相容性 使用 32 位元應用程式。

根據這項決定，GNOME Flatpak Runtime 現在僅適用於 x86_64 和 AArch64 架構，標誌著以多架構支援為優先的時期的最終結束。

GNOME 49 已於上個月發布，整體運行非常順利… 然而，有一件事被忽視了，那就是 GNOME Flatpak 運行時的 32 位元相容擴充已不再可用。我們原本計劃早些時候宣布這一消息，但由於情況所迫，未能及時發布。

歷史延伸的結束

擴展名 org.gnome.Platform.i386.Compat 提供了 32 位元版本的 GTK、libadwaita、WebKitGTK 和其他必備庫， 允許 32 位元軟體在現代 64 位元系統上運行 缺乏對 multilib 的原生支援。然而，目前的現實情況使得維持這種相容性變得不必要。

流行的應用程式（例如 Wine 和 Steam）雖然仍以 Flatpak 格式分發，但不會受到影響，因為它們不依賴 32 位元版本的 GNOME 庫。

決定背後的原因

GNOME 開發人員提到 主要原因 這一變化 是為了減輕持續整合基礎設施的負擔 （CI） 並減少由此產生的問題 維護很少使用的版本。

幾年前，我們從運行時中放棄了常規的 ARMv7 和 i386 編譯。隨著 i386 相容性擴充功能的移除，在發布 GNOME 之前，我們不再需要監控任何 32 位元目標平台。之前，我們發布的所有模組都保證至少能夠針對 i386/x86 進行編譯，但從現在起，情況將不再如此。

多年來， GNOME 團隊重建了他們的整個環境 （包括 WebKitGTK、mozjs 和幾個基於 Rust 的函式庫） 對於每個受支援的架構，每天至少兩次由於開發人員在向儲存庫提交更改之前缺乏測試，因此此過程消耗了大量資源並導致 32 位元版本頻繁出現錯誤。

當專案失去部分捐贈的 CI 基礎設施時，32 位元版本首先被淘汰。由於幾乎沒有應用程式直接依賴此擴展，因此此次遷移並沒有帶來即時的效果。

技術團隊由 Abderrahim 和其他 GNOME 開發人員領導， 致力於遷移剩餘的幾個應用程式 到主 GNOME 49 運行時。在仍在使用該擴充功能的四個應用程式中（兩個在 Flathub 上，一個在 Flathub Beta 中，一個已存檔）， Bottles 現在已基本集成，而 Lutris 和 Minigalaxy 仍需要進行一些調整。

理論上，這被認為可以保持兼容性 與 org.freedesktop.i386.Compat， 但決定完全遷移到現代運行時，因為 freedesktop-sdk 作為 GNOME 環境的基礎，並且允許更簡單的維護。

32 位元架構測試結束

隨著此擴充功能和 armv7 和 i386 版本的刪除， GNOME 不再執行自動測試或保證與 32 位元系統的兼容性。 以前，所有 GNOME 模組都確保針對 i386/x86 正確編譯；現在，每個單獨的項目將決定是否維持該支援。

有些如 glib，他們仍然擁有自己的 32 位元架構的 CI 基礎設施， 但在大多數情況下，修復特定的錯誤是可選的，並且取決於維護人員的善意。

最後值得一提的是，此舉並不會為最終用戶帶來重大損失，而是朝著簡化和提高 GNOME 開發效率邁出了一步。透過將精力集中在最廣泛使用的架構上，該專案將能夠更快地優化其桌面環境和程式庫，鞏固對現代 64 位元和基於 ARM 的系統的支援。

最後，如果你有興趣了解更多，可以查閱詳情 在下面的鏈接中。