再過幾天，2025年就將結束，許多Linux專案都利用這段時間發布了最新的開發版本和穩定版本。其中一個典型的例子就是… 影片編輯器因此，今天我們將藉此機會向您介紹一些影片編輯器的最新版本的新功能，這些版本包括 Kdenlive 25.12、OpenShot 3.4 和 LosslessCut 3.67.2。

這與我們今年的出版物完美契合，並可作為絕佳的補充。在這些出版物中，我們介紹了Linux世界中許多最知名、最廣泛使用的影片編輯器的最新功能和更新。例如，今年我們探討了…的最新進展。 «Kdenlive、Pitivi、OpenShot、Shotcut 和 LosslessCut、Avidemux、Flowblade 和 Olive »因此，如果您經常使用這類程序，我們建議您繼續閱讀本文，以了解這三款程序在多媒體領域的新功能。

Kdenlive 25.12、OpenShot 3.4 與 LosslessCut 3.67.2 的新特性

Kdenlive 25.12

從閱讀和分析來看 正式發佈公告 來自“Kdenlive 25.12” 截至 2025 年 12 月 18 日，我們可以提及並重點介紹以下新功能（變更、更正和改進）：

引入了一種全新的、更靈活的面板安裝系統，允許自由組合面板，並可根據需要顯示或隱藏面板。每個組織現在都保存在單獨的文件中，從而實現了共享，以及許多其他相關的新功能。

為了提升新用戶的體驗，我們引入了歡迎介面，並為所有用戶添加了一些實用的快捷存取工具。除了歡迎介面，我們還引入了垂直面板佈局，以及新的可選垂直安全區域，旨在改善社交媒體和行動裝置上的 9:16 影片編輯體驗。

菜單已重新組織，使其更加直觀，並遵循專業影片編輯領域的一些慣例。例如，所有與檔案相關的操作，如“渲染”和“專案選項”，現在都集中在“檔案”選單下。後續版本還將進行更多細微調整。

媒體監視器中音訊的顯示方式已進行修改，在音訊圖表的頂部使用迷你地圖，從而可以直觀地控製片段中音訊特定部分的縮放。

此次更新包含多項改動，其中一項是將原有的“時間軸參考線”更名為“序列標記”，因為“參考線”一詞在程式中含義模糊，容易造成用戶混淆。此外，標記現在可以設定特定的持續時間，該持續時間會顯示在時間線上，並且可以從「標記」面板拖曳到時間線上。

Kdenlive Kdenlive 是一款出色的免費開源影片編輯器。它支援多種視訊格式（DV、HDV 和 AVCHD），並提供所有基本的視訊編輯功能，例如使用時間軸隨機混合視訊、音訊和影像，以及添加各種內建特效，因此即使對於半專業用途，使用起來也幾乎沒有困難或限制。此外，Kdenlive（KDE 非線性視訊編輯器）可在 GNU/Linux、Windows 和 BSD 系統上運作；並且透過 MLT 框架，它整合了許多用於視訊和音訊處理及創作的插件特效。最後，它還提供強大的字幕工具、DVD 創建解決方案（菜單），並且可以作為完整的視訊製作工作室。

OpenShot 3.4

從閱讀和分析來看 正式發佈公告 取自《OpenShot 3.4》 截至 2025 年 12 月 15 日，我們可以提及並重點介紹以下新功能（變更、更正和改進）：

記憶體佔用更少。

已修復多處錯誤和漏洞。

更快的“Libopenshot”核心。

許多新的視訊特效和功能。

整體效能提升了32%。

出口速度更快，時間縮短約 23%。

更快的 FFmpeg 解碼速度，這要歸功於 對齊的緩衝區和更相容 SIMD 的處理 .

更快的波形 對於較長的音頻，以及時間曲線剪輯，它們提供 減少解碼工作量，並在時間軸編輯過程中更好地處理 .

OpenShot 是U一個免費、開源的影片編輯器，並且是跨平台的，因此它可以在 GNU/Linux、FreeBSD、Windows 和 MacOS 上使用。此外，它是一個非常易於使用的影片編輯器，可讓您使用各種視訊格式執行許多簡單和高級的操作。目前，它通常非常適合快速輕鬆地剪切和編輯視頻，以便為任何類型的觀眾創建有用且有趣的內容。這使得它成為一款令人驚嘆的影片編輯器，功能強大、易於使用且快速掌握。最後，值得注意的是，它使用 FFmpeg 函式庫，能夠讀寫大多數影片和影像格式。

LosslessCut 3.67.2

從閱讀和分析來看 正式發佈公告 來自 «LosslessCut 3.67.2» 截至 2025 年 12 月 1 日，我們可以提及並重點介紹以下新功能（變更、更正和改進）：

對多個對話框進行了改進。

增加了在應用程式運行時記住高級設定的功能。

在音軌編輯器中新增名為「hevc_metadata=aud=insert」的位元流過濾器。

已新增在分段清單中顯示估計分段檔案大小的功能。

新增了點擊匯出按鈕時使其模糊的功能，以防止該按鈕一直保持焦點狀態。

解決循環播放片段時目前片段選擇錯誤的問題。

“正確視訊編解碼器標籤/ID”選項已移除。現在，您可以在「軌道」對話方塊中為單一軌道覆寫編解碼器標籤。

針對捕獲幀中時間戳傳輸的問題、系統語言未保存的問題以及超過歷史記錄限制時出現的段歷史記錄錯誤的問題，分別提出了解決方案。

其他重要功能包括：新增「產生概覽波形」操作、能夠從鍵盤快速鍵頁面測試/啟動操作、合併時能夠對 FLAC 進行編碼以及啟用 Flatpak。

LosslessCut LosslessCut 是一款免費、開源、跨平台的影片編輯器，專為影片剪輯而設計。它具有簡潔直覺的使用者介面 (GUI)，非常適合在不遺失資料的情況下粗略處理大型影片檔案。 LosslessCut 是基於 Electron 框架，並使用 ffmpeg 函式庫，使用戶能夠快速刪除影片中不需要的部分。它不進行任何解碼或編碼操作，因此處理速度非常快且無損。此外，它還允許用戶在選定點截取影片的 JPEG 快照。

總結

總之，我們相信這些相關更新能夠帶來正面的影響。 “Kdenlive 25.12、OpenShot 3.4 和 LosslessCut 3.67.2” 這些項目對許多現有用戶來說將非常實用且有趣。因此，它們無疑將促進Linux生態系統在多媒體（視訊）這一激動人心的技術領域的發展和永續性。最終，我們希望這些計畫在2026年能繼續推進並持續改進，造福全球Linux生態系統的所有成員和使用者。

