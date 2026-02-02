Linuxverse 新聞 – 2026 年 2 月：新聞事件

今天，2026 年 2 月 2 日，和每個月初一樣，我們為您奉上精彩、及時、簡潔的最新新聞摘要。 ” 的消息 Linux宇宙 （自由軟體、開源和 GNU/Linux）» 直到現在。我們始終抓住機會為您提供更多信息，以便您能夠輕鬆了解最新情況。 “資訊事件” 現在開始。

因此，今天我們將為您提供 1 則與 Linuxverse 各領域相關的精選新聞。最後，我們要提到 發行版和軟體等級已知的最新版本 這個月的第一天。

Linuxverse 新聞 – 2026 年 1 月：新聞事件

但是，在開始本出版物之前 «2026 年 XNUMX 月新聞活動»，我們建議您探索 以前的相關帖子，在其末尾：

Calam（Calamares Arch Installer）是基於 Arch 作業系統的希臘 GNU/Linux 發行版。它旨在簡化 Arch Linux 系統在硬碟上的安裝過程。此外，它還是一個功能齊全的 Live Linux 系統，並首選 XFCE 桌面環境。 Calamares 系統安裝程式提供了一系列流行的桌面環境和視窗管理器，包括 Budgie、Cinnamon、Deepin、GNOME、i3、KDE ​​Plasma、MATE、Openbox 和 Xfce。該發行版還支援 BIOS 和 UEFI 啟動，以及使用 LUKS 進行硬碟加密。 關於卡拉姆

2026年2月Linuxverse新聞：自由軟體、開源軟體和GNU/Linux + *BSD

2026 年 XNUMX 月：Linuxverse 新聞綜述

免費軟體 – 與FSF主席伊恩·凱林的圓桌討論 FSF 工作人員和 Librephone 開發人員出席 FOSDEM 2026：

FSF 網站一如既往地及時， 我們已收到官方通知 關於其主席（伊恩·凱林）的活動。因此，我們現在知道他最近參加了FOSDEM 2026活動，並在活動上有機會與…會面 FSF 員工是 Librephone 的開發者。 她參與了這項活動，作為小組成員之一，與其他發言者共同探討了包括自由軟體組織民選管理機構所面臨的挑戰在內的諸多議題。鑑於民主治理機構的複雜性，他們藉此機會分析了各種民主自由軟體倡議和組織中出現的問題的歷史案例。最終，凱林和其他小組成員試圖分析並闡明以下問題：我們如何設計出真正代表社區意見並對社區成員負責的自由軟體民選管理機構？最後，如果您想了解本次會議及議題的成果，或活動中討論的其他任何議題，歡迎您造訪活動網站。 FOSDEM 2026.

開源軟體—— OSI 與 OpenForum Europe 和 Open Knowledge Foundation 共同正式啟動開放科技研究計畫：

El OSI 網站 他於1月30日透過以下方式及時通知了我們。 正式公告 de來自布魯塞爾， 並且與 歐洲開放論壇 （OFE，即其英文縮寫）和 開放知識基金會 （OKFN）就該倡議的正式啟動發表聲明 開放技術研究 （OTR）。此外，此次發布會還伴隨著…的展示。 新網站 該文件詳細介紹了該倡議的各項活動以及社區參與方式。它也明確指出，上述我開放技術研究計劃 它將承辦兩項旗艦項目：第一項是… 開放科技研究網絡 旨在確定研究空白、連結研究人員和政策制定者以及召集社區；其次， 開放技術研究研討會這將包括一次年度會議，該會議將建立在以下成功經驗的基礎上： 開放論壇學院研討會 OFE。所以，目前我們只能等待並確定今年活動的舉辦地點。

GNU/Linux + BSD：iDeal OS 版本 2026.01.31 (4.1)

二月初，我們獲悉 免費開放作業系統專案的新更新 iDeal作業系統, 在版本號下 2026.01.31根據… 正式發佈公告 開發者公佈的已知新功能包括：引入了一項重大系統更新，該更新包含一個適用於翡翠版和鑽石版的單一 ISO 鏡像。向專案捐贈少量資金的用戶將獲得一個啟動金鑰，用於解鎖鑽石版的所有功能。因此，用戶無需再下載或重新安裝任何內容，只需使用新的啟動工具即可。另一個重要功能是更新了所有標準系統軟體包和應用程序，這得益於作業系統基礎採用 MX Linux 25.1、Debian 13.3 Trixie 和 KDE Plasma 6，以及 Linux 核心 6.12.63+deb13-amd64。此外，還有許多其他改進，例如新增了類似 Windows 11 的開始功能表，並提供深色和淺色兩種版本；為 MKVToolNix（一套用於建立、修改和檢查 Matroska 檔案的工具）添加了圖形使用者介面；以及整合了 Sweet Home 3D、Subtitle Composer 和 Planner 等軟體。

直接下載： iDeal OS 2026-01

iDealOS 是一個基於 Debian/MX 的 GNU/Linux 發行版，源自瑞士，它提供了一個功能強大的作業系統，非常適合具有中等硬體資源的現代電腦（四核心處理器、8GB 記憶體和固態硬碟它配備了最佳的隱私和安全設置，並且預設為啟用。它還包含一系列精選的免費開源軟體，這些軟體經過測試，以確保最佳的一致性、相容性和功能性。值得注意的是，在此項目之前… 該產品先前分為「翡翠版」和「鑽石版」兩個版本，但自 2026 年起已合併為一個產品。因此，「鑽石版」的附加功能現在僅對為該項目提供資金支持的用戶開放。 關於 iDeal OS

更多突發新聞

GNU/Linux 發行版和免費/開放軟體包的最新版本

本月初，DistroWatch 網站也報導了幾個發行版和軟體包的發布，相當引人注目和有趣，它們分別對應：

更新了 GNU/Linux 發行版：TobbeOS 2026.02.01、Vipnix 20260201、Puppy 260201、AgarimOS 20260201、blendOS 2026.02.01、AfagOS 20260201、Archalam 2026.02026.C.年 2 月，Kiro 26.02.01.01，FunOS 26.04-snapshot3。 更新的 GNU 軟體包: apt 3.1.15，shotcut 26.1.30，budgie-desktop 10.10.1，caliber 9.1.0，linux 6.18.8，apparmor 4.1.4，openldap 2.6.12。

總結

簡而言之，我們希望這個新的新聞摘要是關於 “2026年2月Linux世界最新新聞與動態”像往常一樣，我希望繼續幫助大家更了解和學習與 Linux 世界相關的一切。 （自由軟體、開源軟體和 GNU/Linux + BSD）.

最後，記住 訪問我們的 «主頁» 用西班牙語。或者，使用任何其他語言（只需在當前 URL 末尾添加 2 個字母，例如：ar、de、en、fr、ja、pt 和 ru 等）即可了解更多當前內容。此外，我們邀請您加入我們的 官方電報頻道 從我們的網站閱讀和分享更多新聞、指南和教學。