TDE、KatanaDE 和 SonicDE：Vendefoul Wolf 中的 3 個 KDE 版本

如果說Linux世界有什麼顯著特點，那就是它的多樣性。這幾乎涵蓋了其中的所有內容。例如，發行版和應用程式的數量，無論相似或不同；當然，還有桌面環境和視窗管理器的數量，無論相似或不同。而這些加在一起，又產生了… 用途和目的不計其數。 這可以滿足特定用戶群的需求。然而，在一個發行版專案中實現如此豐富的多樣性並不常見。雖然像 Debian 和 Ubuntu 這樣的大型專案官方提供了許多不同的版本（包含不同桌面環境/視窗管理器和用途的發行版 ISO 映像），但小型專案提供的版本較少，或只專注於一個特定版本。但毫無疑問，很少有專案能夠像 GNOME 或 KDE（Plasma）一樣，長期提供最佳的單一桌面環境。所以今天，我們再次為您帶來… 一個名為 Vendefoul Wolf 的有趣的 GNU/Linux 發行版項目並將其融入其不同的版本中， 還有 3 個版本分別採用 TDE 或 Trinity 桌面環境（基於 KDE 3.5）、KatanaDE（基於 KDE 4.0）和 SonicDE（基於 Plasma 6.0）。.

所以如果你是 我是一位充滿熱情的 Distrohopper，同時也對 KDE 計畫充滿熱情。目前，Distro Vendefoul Wolf 專案無疑是您發現、嘗試和享受的最佳選擇。 KDE 計畫（Plasma）過去與現在的精華.

Linuxverse 發行版：47 年第 2025 週新聞

但是，在我開始向你介紹桌面環境之前… “TDE 或 Trinity Desktop、KatanaDE 和 SonicDE” 這些功能已預先安裝並配置在 Vendefoul Wolf ISO 鏡像中，我們建議您探索一下。 先前的帖子與Vendefoul Wolf有關，在閱讀本出版物的最後：

TDE、KatanaDE 和 SonicDE：Vendefoul Wolf 中的 3 個 KDE 版本

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已列入 DistroWatch 名單 ：92

：92 目前版本和版本 Vendefoul Wolf Excalibur 桌面環境，已測試 Bspwm（2026-06-05）、KatanaDE（2026-05-21）、SonicDE（2026-03-27）、XFCE4（2026-02-25）、Cinnamon（2026-02-25）、Budgie（2026-01-26）、KDE Plasma（2026-01-24）、Trinity（2026-01-23）、LXQT（2026-01-20）和 IceWM（2026-01-19）。 Vendefoul Wolf Viriato 桌面環境，已測試 SonicDE（測試日期：2026-04-29）。

Vendefoul Wolf Excalibur 桌面環境，已測試 Bspwm（2026-06-05）、KatanaDE（2026-05-21）、SonicDE（2026-03-27）、XFCE4（2026-02-25）、Cinnamon（2026-02-25）、Budgie（2026-01-26）、KDE Plasma（2026-01-24）、Trinity（2026-01-23）、LXQT（2026-01-20）和 IceWM（2026-01-19）。 Vendefoul Wolf Viriato 桌面環境，已測試 SonicDE（測試日期：2026-04-29）。 官方說明：

Vendefoul Wolf 是一個基於 Devuan 的 GNU/Linux 發行版，源自西班牙，它提供了一個 OS 輕量級且速度快，使用 SysV init 系統、Openrc 和 Runit（可互換）取代 Systemd。其主要功能包括 LibreWolf 網路瀏覽器、Calamares 系統安裝程式、應用程式商店和自有軟體套件倉庫。 軟體除了主版本外，Vendefoul Wolf 還提供了幾個由社區開發的變體，這些變體具有替代的桌面環境和視窗管理器，例如 Cinnamon、Enlightenment、JWM、MATE 和 XFCE。因此，這是一個開箱即用的發行版（印表機、藍牙、Wi-Fi 等），資源佔用也相當合理。雖然它缺少遙測功能和整合人工智慧，但它確實包含一系列軟體，讓您在啟動電腦後即可立即在一個用​​戶友好的環境中開始工作。

TDE 或 Trinity Desktop

根據其官方網站的描述，該項目如下：

Trinity桌面環境（TDE）專案是一個適用於類別Unix作業系統的桌面環境，其主要目標是保留傳統桌上型電腦的功能和形式。 TDE 是「K 桌面環境」（KDE）3.5 版本的分支，最初由 KDE 團隊開發，該團隊是致力於開發自由軟體的全球軟體工程師網路。 之所以選擇 Trinity 這個名字，是因為它代表“三”，指的是 KDE 3。從那時起，TDE 已經發展成為一個獨立的桌面環境計畫。 隨著時間的推移，持續的開發完善了 KDE 3.5.10 最終版本的許多方面，並添加了許多新的、有用的功能，使環境保持最新狀態。

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最新穩定版本可用 ：TDE R14.1.6，日期為 2026 年 4 月 26 日。

：TDE R14.1.6，日期為 2026 年 4 月 26 日。 Vendefoul Wolf 使用 TDE 進行編輯的截圖：

Vendefoul Wolf 與 KatanaDE：DistroWatch 上 TDE 評選的 5 個發行版之一

卡塔納

根據其官方網站的描述，該項目如下：

Katana 是 KDE 軟體發行版（自 4.0 版本起）的分支，專注於提升效率。目前來看，它已證明可以節省約 50% 的系統資源，並且運行速度顯著提升。由於 Katana 是基於他人成果開發的，因此大部分功勞應歸於 KDE 軟體開發團隊。目前參與該計畫的人員不多，但我們預計未來人數會增加。

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最新穩定版本可用 KatanaDE 4.23.0，發佈於 2023 年 8 月 9 日。

KatanaDE 4.23.0，發佈於 2023 年 8 月 9 日。 Vendefoul Wolf 使用 KatanaDE 編輯的截圖：

Vendefoul Wolf 與 KatanaDE：DistroWatch 上唯一與 KatanaDE 合作的發行版

SonicDE

根據其官方網站的描述，該項目如下：

SonicDE 是一款桌面環境，其目標是保留並改進 KDE 的 X11 特性，因為 KDE Plasma 6.8 已宣布僅使用 Wayland。目前，SonicDE 包含為 KWin/X11 定制的 sonic-win 視窗管理器和合成器、Plasma 工作區元件、Silver 主題、SDDM 主題以及一些支援庫。有趣的是，它最初是 GitHub 用戶「guiodic」於 2025 年 7 月 7 日創建的一個名為 kwin-x11-improved 的 KWin/X11 補丁。隨後，Joseph Crowell 於 2025 年 9 月將其整合到完整的 KWin/X11 原始碼中，並命名為“KDE-Lite”，之後於 2025 年 12 月在 GitHub 上將其更名為 SonicDE。目前，該專案的任務是 fork SonicDE 所依賴的 KDE 元件，並移除剩餘的 Wayland 元件，以盡可能專注於 X11 相容性。此外，其開發者正在努力實現 Vulkan 後端，同時力求利用 XLibre 的新功能，並盡可能長時間地保持與 X.Org 圖形伺服器的兼容性。最後，他們的目標是為已運行 KDE/X11 的 BSD 系統提供支持，並保持與啟動系統的獨立性。

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Debian 最新穩定版本現已推出 : SonicDE 6.6.4，發佈於 2026 年 5 月。

: SonicDE 6.6.4，發佈於 2026 年 5 月。 Vendefoul Wolf 使用 SonicDE 進行編輯的截圖：

Vendefoul Wolf 與 SonicDE：DistroWatch 上唯一與 SonicDE 合作的發行版

簡而言之， Vendefoul Wolf 是一個很好的例子，它展現了一個小型 Linuxverse 專案透過融合創造力和創新所能取得的成就。為了在 DistroWatch 排名中獲得提升和關注度，從而擴大其全球影響力。因此，這篇小文章不僅是對 DistroWatch 的微薄致敬，也是對 DistroWatch 的微薄致敬。 “Project Vendefoul Wolf 以及 TDE、KatanaDE 和 SonicDE 專案” 他們透過不懈的努力，不斷取得進展，讓更多用戶能夠享受安全、輕量級、功能齊全且無需 Systemd/X11 的作業系統和用戶環境。如果您已經在使用此發行版搭配這些桌面環境，或使用其他發行版搭配相同的桌面環境，請留下您的評論，以便我們整個 Linux 社群都能從您的經驗和專業知識中學習。

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