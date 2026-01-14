Wine 11.0：NTSYNC、改進的 WoW64 和原生 Wayland 支持

葡萄酒項目揭曉了 透過出版物，啟動了 Wine 11.0 新穩定版本發布 鞏固過去一年密集發展成果 由此產生了超過 6300 項變更和 600 項錯誤修復。 此次發布不僅擴展了與 Windows 軟體生態系統的兼容性，還引入了深刻的結構性變化，例如完全支援 NTSYNC 驅動程式和改進的 WoW64 架構，這些變化有望徹底改變 Unix 系統上游戲和應用程式的性能。

根據最新的項目統計數據， 超過 5400 個 Windows 應用程式可以原生正常運作另有 4500 個程式只需稍作調整或使用外部程式庫即可完美運作。這反映出軟體可靠性的持續提升，存在嚴重缺陷的程式數量逐漸減少。

Wine 11.0的主要新聞

Wine 11.0 的亮點在於… NTSYNC 控制器整合。 此元件自 Linux 核心 6.14 版本起即可使用。 它將原生的 Windows NT 同步原語直接整合到 Linux 核心中。透過消除用戶空間中的遠端過程呼叫 (RPC) 的開銷，現代視頻遊戲的性能得到了顯著提高，延遲降低，每秒幀數增加。

同時， 新的 WoW64 架構已經最終確定。 （Windows 64 位元系統上的 Windows）。與先前強制 32 位元應用程式在 32 位元 Unix 進程上運行的模型不同，新的實作方式允許 32 位元應用程式在 32 位元 Unix 進程上運行。n 允許在 64 位元進程中執行 32 位元程式碼。 這大大簡化了放棄多函式庫支援的發行版中的依賴管理，因為 Windows 模組可以透過呼叫轉換器（thunk）來存取 64 位元 Unix 函式庫。此外，新方案還恢復了對運行傳統 16 位元應用程式的支援。

圖形和Direct3D

在視覺部分， 圖形子系統向前邁進了一步，採用了 EGL 作為 OpenGL 的預設後端。 在 X11 環境中，將 GLX 降級為次要角色。與 Wayland 的整合也已顯著成熟。原生 winewayland.drv 驅動程式現在支援透明度、非矩形視窗和完整的剪貼簿管理等進階功能，讓您在許多情況下無需使用 XWayland。

對球員來說， Direct3D 的改進非常顯著，因為它增加了對 H.264 視訊解碼的支援。 使用 Vulkan 在 Direct3D 11 中實現硬體加速。此外，vkd3d-shader 庫改進了對舊版著色器模型（Shader Model 1-3）的支持，確保經典遊戲也能擁有與現代遊戲一樣出色的畫面效果。紋理管理也得到了最佳化，實現了 BC4/BC5 壓縮和自動 mipmap 生成。

設備和周邊設備

自那以後，週邊設備的使用者體驗一直是另一個關注的焦點。 由於採用了 hydraw 後端，對操縱桿和方向盤的支援得到了改善。改進了力回饋響應。關於藍牙，現在可以直接從 Wine 掃描和配對設備，包括支援低功耗藍牙 (BLE) 和底層 RFCOMM 連接。

在生產力領域， 隨著 TWAIN 2.0 API 的實施，掃描器支援取得了飛躍式發展。 適用於 64 位元應用程式。這實現了多頁掃描和自動文件進紙器等高級功能，並解決了先前呼叫掃描介面時發生的當機問題。

核心和檔案系統

在系統層面， Wine 11.0 引入了重新解析點機制，允許將元資料附加到檔案和目錄。 這有助於與 Windows 風格的符號連結相容。此外，記憶體管理也得到了最佳化，採用了 Userfaultfd (UFFD) 技術，該技術允許在使用者空間處理頁面錯誤。內部測試表明，這項改進將《怒之鐵拳4》等高配置遊戲的載入時間從 8 秒縮短到不到 2 秒，達到了原生 Windows 的效能水準。

最後 與 ARM64 平台的兼容性已提升這樣，就可以在採用較大頁面大小的核心中模擬 4K 記憶體頁，從而擴大 Wine 可以穩定運行的裝置範圍。

如果您有興趣了解更多有關它的信息，可以在以下網址查閱詳細信息 以下鏈接。