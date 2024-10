ZLUDA respira con nuevos aires y se revertirá el código a antes de AMD y continuará el desarrollo

A mediados del mes de Agosto compartíamos aquí en el blog la noticia sobre la petición (exigencia) por parte de AMD a Andrzej Janik, retirar del dominio público una parte del código del proyecto ZLUDA, un proyecto que busca crear una implementación abierta de la tecnología CUDA.

Sobre la notificación que realizo en su momento AMD, esta llegó después de seis meses después de que el código se hiciera público, los abogados de AMD contactaron a Andrzej, informándole que el permiso concedido durante la correspondencia no tenía validez legal.

Hay que recordar que el objetivo principal de ZLUDA es permitir que sistemas con GPU no NVIDIA ejecuten aplicaciones CUDA sin modificaciones y con un rendimiento comparable al de las aplicaciones nativas, es decir, sin capas de emulación que reduzcan su eficiencia.

En 2022, Janik se unió a AMD para trabajar en una capa de compatibilidad CUDA para las GPU de la empresa. Sin embargo, tras dos años de desarrollo, AMD dejó de interesarse en esta iniciativa. Después de recibir inicialmente permiso de un representante de AMD para publicar el código desarrollado durante su trabajo con la compañía, Andrzej lo liberó al público. No obstante, seis meses después de la publicación, los abogados de AMD se pusieron en contacto con él, afirmando que el permiso otorgado no tenía validez legal. Como resultado, Janik se vio obligado a retirar el código de ZLUDA relacionado con su trabajo en AMD.

Sobre este caso, Andrzej Janik mencionó que no abandonaría el proyecto y que buscaría una ruta alterna para continuar con el desarrollo, pero sin tener que recurrir a los avances que había logrado mientras trabajaba para AMD.

El código se ha revertido al estado anterior a AMD y he estado trabajando frenéticamente para mejorar la base de código. He estado escribiendo el analizador PTX mejorado que siempre quise y he sentado las bases para la reconstrucción.

Y ahora tal perece que el nuevo punto de partida para el proyecto ZLUDA se ha generado, pues hace poco Andrzej Janik presento el nuevo plan para el futuro desarrollo de ZLUDA.

ZLUDA ha vuelto. Durante los últimos meses, he estado intentando encontrar una organización comercial que garantice el desarrollo continuo del proyecto. Me complace anunciar que he encontrado una que no solo está dispuesta a financiar un mayor desarrollo, sino que también tiene una excelente visión para el futuro de ZLUDA. Comparto su visión a largo plazo y no puedo esperar a hablar más sobre ella. No queremos revelar todo todavía, pero por ahora, sabemos que queremos mejorar ZLUDA