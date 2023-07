Chrome 115 llega con el modo lectura, mejoras en general y mas

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión del popular navegador web, «Google Chrome 115», versión en la cual se han introducido algunos cambios bastante interesantes, asi como tambien mejoras de seguridad, correcciones de errores y más.

Con este nuevo lanzamiento de Google Chrome 115 se han corregido 20 vulnerabilidades de las cuales cuatro se catalogan como de «gravedad alta». Según las recompensas por errores pagadas por ellos, los más importantes son CVE-2023-3727 y CVE-2023-3728, dos problemas de uso después de la liberación en WebRTC. En total Google ha pagado un total de $34,000 en recompensas por errores.



Principales novedades de Google Chrome 115

En esta nueva versión que se presenta de Google Chrome 115 una de sus principales novedades es el modo lectura, con la cual ahora los usuarios de Chrome podrán leer cualquier artículo con una interfaz optimizada que facilita la lectura. Este modo está oculto en la barra de herramientas lateral de Chrome junto a los marcadores y la lista de lectura. Cabe mencionar que esta funcionalidad solo llego a algunos usuarios, por lo que si quieres activarla la puedes hacer desde, «chrome://flags/#read-anything».

Otro de los cambios que se destaca, es que en el modo de «origin trial» se agregó soporte para Compute Pressure API, que permite obtener información de alto nivel sobre el estado actual del hardware, por ejemplo, en términos generales, puede obtener información sobre la carga creada en la CPU (se indican los niveles: carga mínima con el ahorro de energía activado; carga permitida, que le permite ejecutar tareas adicionales sin problemas; carga alta, pero dentro de los valores máximos permitidos y no interfiere con el funcionamiento del sistema; carga crítica, cerca del agotamiento de los recursos).

Tambien se destaca que se agregó soporte experimental para Direct3D 11 a WebGPU, se implementó la API wgslLanguageFeatures para obtener una lista de extensiones WGSL compatibles con la GPU y se agregó la capacidad de restablecer el búfer de vértices especificando nulo al llamar a setVertexBuffer().

Para algunos usuarios, está habilitado el modo HTTPS-First, que redirige automáticamente las solicitudes HTTP a HTTPS. Si el sitio no está disponible a través de HTTPS, se realiza un respaldo a HTTP. En la página «chrome://settings/content/» en la sección «Contenido no seguro» se puede desactivar este comportamiento o configurar una lista de excepciones. Se agregó el parámetro «chrome://flags#https-upgrades» para forzar el reenvío. El reenvío automático puede causar problemas en sitios donde el contenido que se sirve a través de HTTP y HTTPS es diferente, por ejemplo, cuando HTTPS está habilitado pero no configurado en el servidor. Para mantener la compatibilidad con dichos sitios, pero proteger el sistema de los ataques que recurren de HTTPS a HTTP, el modo HTTPS-First se habilitará automáticamente.

Ademas de ello, en la versión para Windows 11 se integro una interfaz modernizada que hace uso de la translucidez, llamada efecto Mica. Los desarrolladores de terceros pueden optar por habilitar esto para sus aplicaciones. Google usa el efecto Mica para las pestañas de fondo y el resto del fondo de la barra de la aplicación, mientras que la pestaña activa y la barra de direcciones se sumergen en los colores del tema seleccionado.

Por otra parte, para una pequeña parte de los usuarios (alrededor del 1%), en cuyo sistema se utiliza el servidor DNS 9.9.9.9 (Quad9) o los servidores DNS del proveedor Cox para la resolución de nombres, el cifrado del tráfico DNS mediante DoH (DNS over HTTPS) está habilitado de forma predeterminada.

Se agregó la API Topics para categorizar los intereses de un usuario, que se puede usar para resaltar grupos de usuarios con intereses similares sin identificar a usuarios individuales usando cookies de seguimiento. Los intereses se calculan en función de la actividad de navegación del usuario y se almacenan en el dispositivo del usuario.

De los demás cambios que se destacan:

Se agregó la capacidad de abrir el acceso solo una vez para la sesión actual, sin recordar la opción seleccionada, al cuadro de diálogo que solicita otorgar permisos para que el sitio acceda a datos sobre la ubicación, la cámara o el micrófono del usuario.

Se agregó soporte para agregar notas sobre el sitio

Para las configuraciones administradas de forma centralizada, se agregó la configuración ExtensionUnpublishedAvailability para bloquear el funcionamiento de los complementos que se eliminaron del catálogo de Chrome Web Store.

TLS ha dejado de admitir la negociación de conexiones con servidores que utilizan firmas digitales basadas en hashes SHA1. El soporte para SHA1 en certificados de servidor finalizó en 2017, los certificados de cliente basados ​​en SHA1 continúan siendo compatibles.

¿Como instalar Google Chrome en Linux?

Si estás interesado en poder instalar esta nueva versión de este navegador web y aún no lo tienes instalado, puedes descargar el instalador que se ofrece en paquetes deb y rpm en su sitio web oficial.

El enlace es este.